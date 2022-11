esperant que farà un que espera

Tot cofoi amb l’anella que llueixes, també se’t veu com un estaquirot arran del moll descansant de l’obligada natació, aleshores, quan notis el cuc de la fam, fent una breu volada ameritzaràs damunt de l’aigua i prest et cabussaràs per després sortir a la superfície en un lloc indeterminat que sovint ens fa badar per veure quin serà.

