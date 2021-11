era

Era un tram del barceloní passeig del Born envaït per parades venent a l’engròs i al detall els productes cultivats en hortals propis o arrendats. Era aquella verdor intensa d’un dels productes hortícoles més nostrats, és a dir d’origen mediterrani. Era l’acurada estesa de bledes damunt els calaixos que, un cop fet el servei de contenidor també feien el de taulell. Era a aquella primera hora quan encara no havia engegat la venda la qual cosa significava poder endreçar el gènere que semblava mal col·locat o bé asseure’s damunt d’un calaix i bada que badaràs, esperar veure qui o què, et farà sortir de l’abstracció. És l’enigma 98, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!