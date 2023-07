el seient del cactus

És aquell banc de referència incrustat al pedrís d’un dels murs interiors del cementeri on una persona de tant en tant s’assegui per deixar passar el temps pensant concretant persones del passat per tornar a mesura que el temps passi a pensar, probablement, en l’incert destí propi i el de l’entorn dins del present real i la incertesa del futur.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!