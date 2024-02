Sense categoria

d’una ocurrent tirania

Que estigui prohibit talar d’arrel arbres urbans per l’ús lúdic de terrasses de bars no vol dir que no es permeti tapiar-los la jardinera del seu reg o ferir-los el tronc encastant-los en taules de consum.

