d’ofensa i d’esperança

Si a principis del segle XX (1909) sorgí la modalitat de ball anomenada Tango escandalitzant la “moralina” dels de la doble moral i ara és peça clau dins dels concursos de balls de saló, no hauríem de patir gaire amb l’aparició de la nova modalitat de ballaruga anomenada “perrear” a ritme de “reguetón” doncs, possiblement abans d’acabar el segle XXI, estarà dins de les competicions dels balls de saló. Ara bé, un cop pait no escandalitzar-nos, també moltes persones confiem que a principis del segle XXII, la lluita feminista almenys hagi aconseguit igualar que l’home rebi públicament el mateix possible tracte vexatori i de submissió que fins ara només ha tocat rebre la dona, sigui ballant, sigui treballant o sigui pel simple fet d’existir.

