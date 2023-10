com sempre

Com sempre, durant una curta o llarga estona els ruixats us desperten la curiositat d’esbrinar el misteri o la lògica de la pluja. Com sempre, un cop aturada la pluja fareu allò que feien els avantpassats i faran els descendents. Com sempre, moixes o moixos casolans sortireu a l’exterior de balcons, terrasses, patis o jardins a explorar el terreny moll, això sí, a cada passa expulsant-vos còmicament i rítmicament l’aigua absorbida pels coixinets de les potes i, a vegades si s’escau, com sempre, satisfactòriament, beureu l’aigua de pluja retinguda en un toll natural o recipient elaborat.

