cap felí mor autoencisat

Com tots els moixos ben cuidats, pels qui t’estimen tu deuràs ser el més bonic del món, però, com que el narcisisme no és el vostre tarannà, saps que sense cap ànim competitiu, entre els col·legues deslliurats de ser la joia d’una casa, aquells assilvestrats o sense sostre, n’hi ha un fotimer de més bells i atractius que tu.

