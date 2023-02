Avui inicio una nova etapa en les publicacions en aquest bloc, on intentaré publicar articles diaris sobre diferents temes que puguin ser d’actualitat, m’apassionin i en alguns casos amb una mica més de profunditat.

Després de molt de temps sense publicar res he decidit imposar-me aquest repte amb molta il·lusió i motivació. Els blocs de Vilaweb són una plataforma amb una llarga trajectòria en la difusió de la cultura i la informació en català, i em sento amb el compromís d’aportar-hi la meva experiència a aquesta gran família.

La meva intenció és oferir als lectors del bloc una visió diferent i interessant sobre temes d’actualitat, cultura, tecnologia i altres temàtiques que considero importants i rellevants per a la nostra societat. Vull compartir les meves opinions, reflexions i coneixements amb tots vosaltres, i espero que les meves paraules puguin arribar al màxim de gent possible i generar un debat constructiu i enriquidor.

També vull destacar que estic obert a suggeriments i idees per als meus articles. La meva intenció és crear un espai interactiu on els lectors puguin aportar les seves opinions i inquietuds, i on puguem generar una comunitat de debat i reflexió en línia.

Per a mi, aquesta nova etapa suposa un repte i una oportunitat única per créixer intel·lectualment. Estic molt il·lusionat i motivat per aquesta nova aventura, i espero que els meus articles puguin arribar a moltes persones i generar un impacte positiu.

En definitiva, vull convidar a tots els lectors dels blocs de Vilaweb a seguir-me en aquesta nova etapa i a participar en els debats i reflexions que compartirem des d'”A peu de carrer”. Estic segur que serà una experiència enriquidora i emocionant per a tots nosaltres.