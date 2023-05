2023-Memorial de greuges contra els Països Catalans

A rel de trobar-me amb gent que té el cap a 3/4 de 15, m’he proposat de mantenir aquest recull de cada cas que vagi recordant i de tots els nous que vagin apareixent sobre el tema del títol. Publico en primer lloc el cas que més m’ha impressionat sobre el tema, que val la pena llegir fins al final, fins i tot els comentaris:

15.01.2023 Cal denunciar l’ús que Sonia Sierra fa de “la Gran Mentida” contra el català

26.04.2023 El Ministeri espanyol d’Universitats prepara un projecte de reial decret per a establir nous àmbits de coneixement en el qual la filologia catalana deixaria de ser independent i quedaria dissolta dins l’àrea ‘Llengües modernes i les seves literatures‘, segons VilaWeb, des d’on han remarcat que els àmbits de coneixement no tenen a veure directament amb el contingut dels estudis però sí que regulen la formació que s’exigeix als professors universitaris per a impartir classe.

08.04.2023 Aida Roca (Filòloga de Guàrdia): “Hi ha la possibilitat que el català algun dia sigui un dialecte del castellà”.

05.04.2023 Isidor Marí: “Si el català no hi pinta res, en el món del treball, l’escola no ho pot contrarestar”

27.01.2023 Un fet consuetudinari al Principat que a les Illes Balears volen legislar: l’exempció del català a la sanitat.

19.01.2023 Carles Mulet: “Respecte de Madrid, al País Valencià som una colònia”

13.9.2022 L’extremisme i l’espanyolisme agressiu que amaga la manifestació d’Escuela de Todos

06.07.2022 La caverna contra el savi: sempre ho prova i sempre perd

20.06.2022 Juan Marín, el vice-president obsessionat amb Catalunya que ha enfonsat Ciutadans