Observant el canvi climàtic des del Camp de Túria: L’estiu del “tsunami de calor”. L’alerta de l’OMM i l’OMS.

En aquest estiu ha quedat fora de dubte l’extremositat calorífica que hem sentit la major part dels mortals que habitem l’hemisferi nord, tret d’algun fredolí descompassat. L’encadenament de fortes onades de calor, que ha marcat la tònica d’aquest estiu, m’ha fet pensar en quelcom més important, com són, en un altre context, els anomenats tsunamis. Aquest trimestre més càlid de l’any, per la banda dels números freds registrats al meu observatori, ha batut totes les marques de temperatura del meu històric de dades. Pujant uns graons més amunt a l’escala del coneixement, els gruix dels científics dedicats a l’estudi i seguiment de l’oratge a curt i mitjà termini hi ha vist el senyal del canvi climàtic: l’escalfament global que provoquen les emissions desmesurades de gasos d’efecte hivernacle, que l’era industrial produeix des de fa segles en creixement progressivament accelerat, per obra i gràcia d’aquest sistema econòmic embogit anomenat capitalisme, que abraça tots el països del món i al qual tothom que hi mana té por de posar-li el fre que cal.

Ara no voldria parar l’atenció al bo i millor dels mitjans de desinformació generalistes —la mateixa que mereixen i els hi pare des de fa força anys: gens ni mica—; tanmateix, en la seua pocavergonya colossal —i dissortadament habitual— de tant en tant segueixen desinformant sobre el canvi climàtic, posant-hi al mateix nivell de solvència científics experts i setciències negacionistes. Per no dir de les anomenades xarxes socials virtuals, creades a major glòria del màrqueting de tot tipus —en definitiva: per a guanyar diners—, sense amoïnar-se gens ni mica per les estupideses i falsedats de què van plenes, creades per trols, bots i altres faunes cavernícoles, generant polarització i ignorància creixents en la població poc avesada a l’esperit crític, que és la més nombrosa; encomanant-nos, uns i altres mitjans, el que ja és un mal general, sota l’excusa del dret a la llibertat d’informació —però la que ells tenen d’intoxicar-nos, no la nostra, la important, la d’informar-nos veritablement.

Durant una de les repetides onades de calor d’aquest estiu, la que s’esdevingué al bell mig de juliol a bona part d’Europa, la que va portar les temperatures més extremes i fins i tot històriques en alguns països, el secretari general de l’Organització meteorològica Mundial (OMM), depenent de l’ONU i amb seu a Ginebra, el finlandès Petteri Taalas, alertava de la previsió que aquestes onades seran freqüents a partir d’ara, fins i tot ho seran com més va més i més intenses. En la notícia sobre la roda de premsa, difosa per l’agència EFE el 19/07/2022, podem llegir (traduït al català), entre d’altres, que:

“L’OMM alerta que les onades de calor continuaran sent freqüents almenys 40 anys més”: […] “Aquest tipus d’onades de calor seran normals o fins i tot n’hi haurà de més fortes“, ha advertit el secretari general d’aquesta agència de l’ONU, el finlandès Petteri Taalas, en roda de premsa per analitzar l’actual situació a Europa. “La major freqüència d’aquestes tendències negatives continuarà almenys fins al 2060, independentment de l’èxit o no a l’hora de mitigar el canvi climàtic“, ha subratllat l’expert. […] El màxim responsable de l’OMM ha expressat també el seu desig que l’actual onada de calor servisca de “crida d’atenció” a un món no sempre conscienciat del tot davant la lluita contra el canvi climàtic, tot i que va reconèixer que la preocupació social ara és més gran que fa dècades. […] “Als anys 80, quan es va començar a parlar del canvi climàtic, es veia com una cosa teòrica, molta gent no creia als escenaris que plantejàvem, però hem estat capaços de demostrar que estan produint-se, i els estudis sobre l’impacte hi estan sent una altra crida d’atenció“, va afegir el finlandès.”

“Per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la directora de salut i medi ambient de l’organisme, l’espanyola María Neira, hi va afegir que l’onada de calor actual pot tenir greus conseqüències en col·lectius vulnerables com ara ancians, nens o dones embarassades. […] Neira va insistir en les recomanacions que molts experts han llançat aquests dies per portar millor les jornades d’altes temperatures: romandre en entorns frescos en la mesura del possible, reduir l’activitat física intensa, hidratar-se, vestir robes adequades o no consumir alcohol. Tot i que a llarg termini, segons l’experta, la millor solució per a “sobreviure” a aquests fenòmens climàtics extrems és “ser ambiciosos a l’hora d’atacar les causes de l’escalfament global, del qual hem estat alertats fa molt de temps“”.

Passant a considerar les dades estacionals del meu observatori meteorològic, situat al sud-est del Camp de Túria, veiem que aquest estiu climàtic del 2022, que aplega els registres corresponents als mesos de juny, juliol i agost, ha mostrat una estació amb temperatura mitjana rècord en 14 anys, força més càlida però menys plujosa que el patró triat, amb una força mitjana del vent inferior a la mitjana estiuenca del meu observatori, però normal quant a la component dominant, és a dir, de l’est; dades que podeu veure resumides al quadre adjunt.

Quant a l’històric de dades de l’estiu climàtic de què dispose (14 anys per a la temperatura i 25 per a la pluja) i que podeu veure a les imatges adjuntes en forma de gràfica, s’hi observa que la temperatura segueix una tendència ascendent (línia vermella de la recta de regressió), que a hores d’ara se situa de mitjana al voltant d’1ºC per damunt de la que teníem fa 14 anys; mentre que la pluja total recollida segueix una evolució descendent (línia blava de la recta de regressió), que a hores d’ara se situa de mitjana al voltant de 15 mm per davall de la que teníem fa 25 anys. El resultats van en la línia de les previsions del canvi climàtic que estem vivint. No he volgut comentar ací les comparacions amb el patró, perquè aquest fa referència a un altre punt d’observació, proper però diferent (l’aeroport de Manises).

Aprofite l’avinentesa per a fer-vos cinc cèntims de les previsions meteorològiques per a aquesta tardor climàtica (mesos de setembre, octubre i novembre) que ara comença: Segons AEMet, a la meitat est de la península Ibèrica les temperatures mitjanes seran molt superiors a les normals i les precipitacions acumulades normals (on hom agafa com a patró de referència la sèrie del 1981 al 2010).

Sembla, doncs, que molts migdies de la tardor d’enguany podrem seguir calçant espardenyes (és a dir, farà massa calor) i no és gaire segur que a octubre finit muira la mosca i el mosquit. I no serà pas degut a l’escalfament social atiat per l’encariment de la vida.

Molta salut i bona meteorologia tardoral.