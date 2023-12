Del Nadal i el Solstici (2)

ALLÀ PELS VOLTS DE NADAL

Allà pels volts de Nadal

vaig tenir coneixement

que a Montpau o Benipau,

no ho recorde ben bé,

hi havia un bon pagès

que feia de fetiller

i sabia un encanteri

que tornava en joguets

els estris de genocidi,

les armes i els diners.

Vaig fer-hi un llarg viatge,

tirant milles primer en tren,

en autobús fins a vila

i en un carro després,

per camins de pedra i pols

fins arribar al llogaret.

Vaig demanar per en Pau,

però en Pau no hi és,

ara a casa no es troba,

és al seu tros al mas d’ell,

a una milla per senda,

entre vinyes i ametlers.

En tornar va convidar-me

a viandes i cafè

i en acabant vam petar

la xerrada fins les tres,

raonant sobre el món

i allò que calia fer.

Vam parlar de l’encanteri,

que sol no el podia fer,

calia anar a cada poble,

portar-lo a coll-i-bé,

destapar-lo a la plaça

per fer-lo sentir a la gent

i si ho vol la majoria

es fa llei en un no res.

Vaig convèncer-hi una colla

per trescar el país sencer,

en cotxe de nord a sud,

fent giravolts d’oest a est,

de Salses a Guardamar,

de Fraga a Maó en veler.

El ganivets no punxaven

quan volien fer malbé

la vida i la salut

dels nostres companys propers.

Pedres amb maldat llançades

es tornen paper maixé,

les punyades, goma flonja,

les bales, vent de ponent.

Quin goig que ens feia veure’ls

eixir dels pobles corrent,

manaires i els seus esbirros,

enriquits injustament.

També en fugien masclistes

i tropa de sometent;

adeu a les jerarquies,

entre tots decidirem

el millor que en convinga,

en pau i a viure bé.

Llàstima que aquesta història

siga un conte de xiquets,

perquè vaig saber-la en somnis

una nit de molt de fred.

(Bétera, 10/12/2023).