Bon any de centenaris 2024

MUSOS I MUSES ESTIMATS

Musos i muses estimats,

companyes d’ofici i art,

notables pintors de paraules,

que aquest any vos he trobat,

per vós m’he vestit de gaubança

i vos he fet un ram de gràcies

per tantes lliçons i amistat

i a les deesses del fat demane

que aquest bixest que comença,

de lletraferits ben necessitat,

siga el de la nostra fermança,

per Estellés, Papasseit i Vayreda

i altres musos i muses del Parnàs.

Alfons Peris, Bétera, 31 de desembre del 2023.