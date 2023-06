Balls i petons amb orgull.

En acostar-se la Diada Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, que se celebra el 28 de juny, volia compartir-vos un parell de poemes que he compost no fa gaire, no pas de temàtica específicament reivindicativa ad hoc, però sí d’educastració heteronormativa, per una banda, i d’enaltiment del gaudi eròtic i l’afecte desacomplexat, per altra, en la línia de l’esperit que ens marca aquesta Diada.

El primer és més intimista i reflexiu, mentre que el segon és més expansiu. El primer té com a inspiració la crítica al gènere binarista exclusiu, un constructe social que caldria desconstruir, i el segon, l’erotisme festiu i poliamorós, centrat en una de les demostracions d’afecte més precioses per a mi. Espere que us agraden. Petons.

BALLANT AMB VENUS I MART

Entre mar i muntanya passe la vida,

d’alegries i penes ben compartida.

La mare em pujava al capdamunt ferest

com mana la brama de l’antiga llei.

Però a la vall m’acostava ben impacient,

sentint la clamor d’aquell torrent.

Ser pedra foguera front als embats més durs,

però aigua clara per emmotllar-me al món.

Entre argelagues i ortigues esdevindria més fort,

però al caliu de la platja compartiria l’amor.

A poc a poc s’acostaven al meu voltant

brolladors, ocells i arbres, roses i cards,

que amb el seu dringar festiu em feien ballar

amb les flors de Venus i el tors de Mart.

El déu guerrer m’agafava amb força i tremp,

i amb el seu cos atlètic m’alçava al vol,

mentre dels pits d’Afrodita, lliscat el vel,

el seu fill Cupido em travessava el cor.

Si les dones fossen la mar

i els homes la muntanya,

el meu esperit voldria la riba,

mentre el meu cos terra enaltida.

BESADES A PLER

Petons a manta per començar la festa.

Besades a pleret en qualsevol indret.

Petons de rosca per descargolar la closca.

Besades de bec per desitjar-ne més.

Petons de maduixa per xuclar la fruita.

Besades de mel per endolcir a pler.

Petons de cremat per encendre la testa.

Besades de cafè per despertar el zel.

Petons de pressa per amollar la febra.

Besades a poquet per assaborir-les bé.

Petons a l’encesa per captivadora bellesa.

Besades de vesc per allargar-ne el temps.

Petons a la barba en desitjant la boca.

Besades al clatell per despertar calfreds.

Petons a la galta per obrir la porta.

Besades a l’orella per apujar vitets.

Petons amb llengua per enardir la falla.

Besades amb dents per trencar l’alè.

Petons en colla per compartir la gresca.

Besades entelades per enlairar ocells.