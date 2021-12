vés a saber, ratolinet

Ves a saber, ratolinet d’on venies abans d’instal·lar-te a casa. Vés a saber, ratolinet quina educació de supervivència vas ignorar dels teus majors per anar a parar a una casa amb dos moixos ben apeixats però juganers de mena i caçadors ocasionals de paneres, sargantanes o pardalets despistats. Vés a saber, ratolinet la por que devies passar mentre veies les insistents guàrdies del moix o de la moixa davant dels ordenats troncs de la llenya del pati o davant dels baixos de l’armari rebost, de la rentadora o de la plataforma corredissa de la cuina de gas que és aquí on vaig veure’t la carona d’entremaliat o de por i ja vaig entendre el perquè de tanta vigilància acompanyada de nerviosos tics d’ensumada felina. Vés a saber, ratolinet, perquè em molestaria que campessis per la casa i alhora no em feia res tot pensant amb pena el fatal destí que t’esperava, és a dir, trobar-te estès ben mort després d’un dia o una nit com la d’avui, de cacera i divertiment de la moixa o del moix o dels dos abusananos al mateix temps.

