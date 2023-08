rebel sense causa

La teva cara d’emprenyada i fins i tot el gest de treure’ns la llengua, tal vegada és per les arracades imposades, perquè això no vol dir que no estiguis encantada pasturant tot el dia dins la frondositat d’una tanca per més tard oferir-nos, diuen, l’excel·lència d’una llet pròpia de l’autèntica vaca de raça menorquina.

