“perdre el nord”: perdre l’orientació, deixar de veure clar el que cal fer

Si ets persona que no et mous perquè creus que ja has trobat el lloc, bo seria reflexionar una mica recordant o assabentant-te del proverbi que diu: És quan he trobat el nord quan em sento més perduda.

