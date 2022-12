per terra, tot al seu lloc

Les meravelloses fulles caigudes de les moreres, per terra inaugurant el penúltim indret…; els senyals de la nocturna persistent humitat caiguda, per terra, el definitiu lloc d’espera fins a eixugar-se i…, tot això mentre escasses, però matineres persones caminen a ritme compassat per damunt del terra exercitant el cos o, rere la capdavantera espècie canina que va estirant-la, això sí, l’animal ensumant part d’allò que, caigut per terra, va ocupant el provisional lloc.

