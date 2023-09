“mullar-se el cul” [en un assumpte]: posar-s’hi a fons, comprometre-s’hi

És el que tenen aquelles curtes passarel·les que saps que en fer-se breu el camí de tornada no et produiran canvis de moralitat i si tenen un topall, per si de cas, a més a més t’estalviaran el compromís de mullar-te el cul.

