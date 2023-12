l’anyell

Tens aquella cara de bona persona tan escassament vista entre nosaltres i, com que se’m trenca el cor pensant en el destí que t’espera, aquell d’acabar immolada, trinxada, cuinejada…, per satisfer un àpat d’alimentació humana, prefereixo escapolir-me de qualsevol remordiment tot pensant que, pels voltants anteriors a la data de Nadal, seràs una més de les figures de pessebre alliberades d’una capsa tot l’any desada per convertir-te en peça imprescindible dins d’un tradicional betlem sigui casolà, popular comercial o, institucional.

