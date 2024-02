la dissort dels del Km.0

El poble francès, com gairebé sempre d’ençà de la Revolució Francesa (1789-1799) guillotinant l’aristocràcia i clergat, ha estat pioner en revoltes de classe obrera. Enguany, rere la pagesia gàl·lica un seguici de països de la grandiloqüent UE, amb contundència per remoure consciències no només de les administracions sinó també de la ciutadania, s’han alçat protestant pel progressiu detriment que pateix a causa de l’onerosa i carregosa burocràcia, la manca de mesures per combatre la sequera i, no cal dir-ho, l’abusiva distribució d’aliments llunyans dels del km. 0. i és aquí on tota persona pot, si més no, exigir la presència del producte de proximitat.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!