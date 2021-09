“haver de menester les àncores o necessitar les àncores” (emprar molt de temps per fer una cosa que es podria fer aviat)

Si primer són les ganes de fer, queda patent que per retornar la resplendor a l’àncora, imaginàriament es necessitaran una colla d’elles pel seu voltant. Tanmateix i en un altre context, sembla que el text de la dita sigui del tot escaient per a l’esforçat independentisme crèdul amb les imposades regles damunt la taula de negociació, molt semblants a les del joc de l’Oca, on no existeix ni la casella de l’amnistia ni la del referèndum.

