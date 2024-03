Sense categoria

“fer drecera”: anar per camí més curt que el camí gran o principal”

Sempre diuen que anar per la drecera serveix per estalviar temps, però també hi ha qui diu, i amb raó, que no hi ha drecera sense costera perquè, a vegades també amb raó, pots topar amb alguna peculiar feixuga i costeruda drecera que farà desdir-te de deixar el principal camí traçat.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!