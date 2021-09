era

Era, prèvia trobada a l’estació de metro de Fabra i Puig, travessar en bloc les taquilles sense agafar bitllet tot dient: paga l’ajuntament!!!, tot comprovant el somriure còmplice solidari del personal que ens desitjava sort. Era, estalonar davant de l’ajuntament de la plaça de Sant Jaume, la trobada dels representants del veïnat amb el regidor de torn de la Casa Gran per tractar dels assumptes sempre pendents, sempre ajornats de les mancances socials dels nou barris. Eren criatures aquell dia acompanyades per mares pares i mestres reivindicant l’escola pública pacíficament fent una seguda també pacíficament ben ordenada per aquell municipal que gràcies a les seves bones formes de tractar el conflicte, en el full d’incidència del dia devia anotar allò de “sense cap alteració violenta de l’ordre”. És l’enigma 89, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

