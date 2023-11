el ratolí

De presencia sempre fugissera, no et pensis, pots topar amb gent esglaiada fugint de tu o amb gent que divertint-se amb el teu llenguatge corporal sempre esperi allò que en dècimes de segon faràs, com ara és el cas de la imatge de, si prudentment t’amagaràs o descaradament i a correcuita, sortiràs del conducte d’aigües pluvials que sovint et serveix de protector cau.

