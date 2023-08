diuen…

Diuen que ja arriba al 80% la bogeria oKupacional d’estiuejants a l’illa tot confiant arribar a tocar sostre per allò d’incendis o conflictes en altres llocs de destí turístics. Diuen que els illencs de tot l’any, aquest fenomen de temporal invasió sobtada aconsegueix dividir-los en dos bàndols sectorials. Diuen les persones del bàndol depenent laboralment del sector turístic, que veient solucionada en part l’existència en aquest món, això dels tants per cents elevats ja els va bé, i diuen que les altres que no pertanyen al sector turisme, però que també tenen segura l’existència per allò de ves a saber què, resignades per enyorar un turisme més sostenible diuen que ja es conformen a saber que sortosament, almenys, sempre els quedarà el plàcid record de solitud d’un o més llocs del litoral o interior illenc.

