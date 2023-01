de puntals, perenne i caduc

Un dels avantatges del llegat talaiòtic és la permanència amb el pas dels segles ni que necessiti, de tant en tant, una mica d’estalonament, característica que no passa amb el temps de les persones visitants o no dels recintes, doncs, havent-hi o no de menester l’estalonament de mediacions, anirem desapareixent sense a penes deixar rastres.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!