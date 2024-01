de jardins i de jocs de criatures

A vegades miro l’entorn quotidià o el recull de notícies televisives com aquella que mira alhora “el jardí de les delícies” d’El Bosco i, “jocs de nens” de Brueghel, uns aiguabarreigs de persones i circumstàncies dins l’espai global comú. En principi, el quadre d’El Bosco, van anomenar-lo com “una pintura sobre la varietat del món” i el de Brueghel, segons un poema flamenc anònim publicat a Anvers el 1530 per Jan van Doesborch, deia que “la humanitat és comparada amb nens que estan totalment absorbits en els seus jocs i preocupacions estúpides”. Si bé les dues fascinants pintures reflecteixen l’entorn cultural propi de cada autor, no deixa de ser curiosa la diferent intenció didàctica existent entre ells, l’una bucòlica i l’altra realista totalment vigents al segle XXI.

