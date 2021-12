de costums i de descostums

Ets veí dels meus dos gats, a casa teva guarniments per Nadal mai t’han faltat a diferència de casa d’ells que mai n’han tingut, són coses del tarannà dels que vivim dins les vostres respectives llars, maneres de ser que, vosaltres, alliberats del tot i de tot com sou, amb felina arrelada condescendència tolereu. Gràcies per existir i que l’any vinent us sigui favorable beneficiós i sobre tot benigne viralment parlant

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!