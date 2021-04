“calaix de sastre” (persona que sap moltes coses i diverses, o que té habilitat per a tot)

Si per definició de la dita popular a cada bombolla familiar, com a mínim, hi ha una persona, calaix de sastre, no hi ha dubte que a la vista de la barca, dins la bombolla d’aquest pescador, ell ha de ser qui s’endugui la preuada erudita fama.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!