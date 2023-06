Atenuants i agreujants

Fa temps que, dintre el meu cap, dono voltes a aquesta qüestió, i cada vegada que ho faig m’emprenyo. I avui llegint una noticia a la premsa ja hi he tornat, ja m’he tornat a emboirar.

Resulta que rebaixen la pena de presó a un violador, perquè el Suprem ha pres la decisió aplicant la llei del “només sí es sí” més favorable al condemnat.

Ara no entraré pas a valorar si la condemna es justa o no, això ho deixaré per un altra dia, el que es molt greu, el que com es diu sovint, es de jutjat de guardià, valgui la redundància, es el fet de que la pena imposada al individu en qüestió, es una pena atenuada per embriaguesa i drogoaddicció, i aquí es on crec es burlen de nosaltres.

I dic que es burlen de nosaltres, tan els legisladors com el col·lectiu jurídic si no demanen ja la reforma de la llei vigent. I perquè, direu, senzill, molt senzill … resulta que si hom viola una dona, una noia, una nena, i va borratxo i/o drogat se li pot aplicar un atenuant, perquè? perquè no sap el que fa? en canvi si tens un accident de circulació i vas begut o drogat (soc abstemi de tot) et cau el pel, es un agreujant.

No estic a favor ni d’anar borratxo ni d’anar drogat, però si la beguda i la droga es un agreujant per conduir ha de ser un agreujant per violar. No pot ser que a l’hora de conduir tinguis que ser conscient de que estàs fent un acte delictiu, i a l’hora de violar no sàpigues el que fas.

O es sempre un agreujant o es sempre un atenuant.

Ara se que sortiran els que com sempre ho justifiquen tot, perquè resulta que bla, bla, bla … a veure perquè no posen controls d’alcoholèmia i drogoaddicció a qualsevol carrer de qualsevol poble, ciutat o polígon, i tots el que agafen beguts o drogats, si a la carretera els hi pressuposen la possibilitat de que tinguin un accident de circulació, per la mateixa regla de tres tots els beguts o drogats pel carrer els hi poden pressuposar la possibilitat de que acabin fent una violació.

Ho demano als legisladors, a les forces de seguretat, als juristes, al defensor del poble, ho demano i ho suplico a qui calgui … la borratxera i/o la drogoaddicció mai pot ser un atenuant per violar, que s’ha de fer per canviar-ho? imatge de Geralt a Pixabay.