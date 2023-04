Quinzena dels Cineastes 2023: els llargmetratges

Coneguda ja la selecció de la Quinzena dels Cineastes de 2023, és hora d’entrar més a fons amb les pel·lícules que hi han triat. En aquest apunt, em centro en els llargmetratges.

Julien Rejl, el nou delegat general de la Quinzena, en la seva editorial amb què presenta l’edició d’enguany, ha escrit, entre altres coses: Un principi únic ens ha guiat en l’elaboració de la nostra tria: la recerca de singularitats en termes d’escriptura cinematogràfica. Parlar de singularitat ens porta novament a considerar les obres enllà de qualsevol categoria i gènere. D’entrada, no és qüestió d’arraconar-se en la distinció reductiva entre ficció i documental, sinó acollir-se a formes híbrides. A més a més, promoure la singularitat d’una obra vol dir rebutjar tota mena de quotes, es tracti de nacionalitats, de sexe, de gènere. Per definició, l’acte de creació és un gest lliure que transcendeix totes aquestes característiques i aquests determinismes. Ens limitat a considerar les obres en tant que obres i no pas pel que representen (..). De manera general, remarquem que tornen amb força l’Àsia i els Estats Units. Tenim també bones propostes africanes. El registre del conte i del meravellós torna sovint com a motor narratiu. El malestar entre els sexes és un dels grans temes de la producció contemporània: masculinitats en crisi, emancipacions femenines, declivi del patriarcat… Notem també un retorn del religiós en els temes que es toquen. No hem mirat de buscar específicament ‘films de gènere’, però la Quinzena 2023 conté fantàstic, aventura, comèdia, policíac, ‘road-movie’, història iniciàtica, cinema queer, etc. (..).

La 55a edició de la Quinzena dels Cineastes tindrà lloc del 17 al 26 de maig de 2023.

Llargmetratges de la Quinzena dels Cineastes – Canes 2023.

Aquest apunt queda pendent que l’acabi d’editar, tan bon punt la Quinzena actualitzi la seva web amb més informació i dades de les pel·lícules i en disposi de les corresponents fotografies. Aleshores, el nom dels cineastes i els títols dels films en aquesta llista quedaran enllaçats amb les respectives pàgines d’aquell web.

De Joanna ARNOW, “The feeling that the time for doing something has passed“. Una mirada fragmentada i experiencial de la vida d’una dona a mesura que passa el temps en la seva relació BDSM casual a llarg termini, la seva feina corporativa de baix nivell i la seva família jueva buscabregues. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Joana Arnow (Nova York, EUA, 1986). Actriu, directora de fotografia i cineasta, bregada en l”underground’, va guanyar el Premi del Jurat a Berlín 2015 amb el curt “Bad at Dancing“.



De Kanu BEHL, “Agra”. Amb Mohit Agarwal, Priyanka Bose, Vibha Chhibber. Guió: Kanu Behl i Atika Chohan. Nota sinòptica: Exploració de la dinàmica sexual dins d’una família i les fractures distòpiques profundes creades en una Índia moderna que es redueix ràpidament als espais en què estan encasellats. Sinopsi: En Guru està bojament enamorat de la Mala. S’hi vol casar, construir una nova habitació i viure amb ella a la terrassa. La casa és estranya. La mare d’en Guru viu a la planta baixa amb ell i el seu pare viu al pis superior amb la tieta, la seva amant. Mentre tothom intenta dissuadir en Guru i posar-li traves amb l’habitació, en Guru se’n va a una odissea sexual, intentant satisfer el desig i trobar una veritable intimitat. Atrapat entre la seva família, el món que l’envolta i la seva pròpia “ment”, en Guru comença a ‘desfer-se’ lentament, trobant-se en una “estranya” història d’amor que neix amb una dona a l’atzar: la propietària d’un cibercafè més gran, afectada per la poliomielitis. Nota: la pel·lícula intenta entendre la sexualitat i l’espai físic. I com precisament la manca d’espai, en un país de més de mil milions, afecta la manera de viure la vida. Enllaç: IMDB. Kanu Behl (Kapurthala, Panjab, l’Índia, 13.06.1980). Guionista i director (també actor i productor), va debutar amb “Titli” (2014), presentada a Un Certain Regard.

De Faouzi BENSAÏDI, “Déserts”. Durada: 1h40. Producció Marroc, França, Alemanya, Bèlgica. Amb Faouzi Bensaïdi, Mouhcine Malzi, Abdelhadi Talbi. Guió: Faouzi Bensaïdi. En Mehdi i en Hamid són amics des de fa molt de temps i treballen per a una agència de cobrament. Travessen els pobles del sud del Marroc amb el seu cotxe vell i comparteixen habitacions dobles en hotels en mal estat. Tenen exactament la mateixa mida i porten els mateixos vestits i corbates, així com les mateixes sabates. Els paguen una misèria i miren de fer-se els durs per arreplegar algun calé. Un dia, en una benzinera plantada enmig del desert, una moto aparca davant seu. Un home està emmanillat al portaequipatges, amenaçant. És l’evasor. Aquesta trobada marca l’inici d’un viatge imprevist i místic. Enllaç: IMDB. Faouzi Bensaïdi (Meknes, Marroc, 14.03.1967). Actor i director, va guanyar el premi La Premier Regard a Un Certain Regard, amb “Mille Mois” (2003) | VI: Urban Sales*.

De Pierre CRETON, “Un prince” / “A Prince”. Producció França. Amb Manon Schaap, Pierre Barray, Vincent Barré, Antoine Pirotte. Guió: Pierre Creton. La història de l’adolescent Pierre-Joseph que s’incorpora a un centre de formació per convertir-se en jardiner. Allà coneix la Françoise Brown, la directora; l’Alberto, el seu professor de botànica i l’Adrien el seu patró, que són factors determinants en el seu aprenentatge i en el descobriment de la seva sexualitat.40 anys després apareix en Kutta, fill adoptiu de la Françoise Brown de qui sempre ha sentit parlar. Però en Kutta, que s’ha convertit en el propietari de l’estrany castell d’Antiville, sembla que busca alguna altra cosa que no pas un simple jardiner. Enllaç: IMDB. Pierre Creton ( ). Director, guionista, muntador, director de fotografia. | DF: JHR Films.



De Manoel DE OLIVEIRA, “La Vall Abraham” / “Val Abraao” / “Val Abraham” / “Abraham’s Valley”. Fa 30 anys es va presentar a la Quinzena dels Realitzadors aquesta pel·lícula (inspirada en ‘Madame Bovary’, de Gustave Flaubert; en el que fou un gran esdeveniment “cannoise”. Per a commemorar-ho, li han dedicat el cartell de la manifestació d’enguany i n’han programat la pel·lícula, en sessió especial. Enllaç: IMDB. Manoel de Oliveira (Oporto, Portugal, 11.12.1908 – 02.04.2015).

De Zihan GENG, “A song sung blue” / “Xiao Bai Chuan”. Durada: 1h30. Producció Xina. Amb Zhou Meijun, Kay Huang, Liang Long, Liang Jing. Guió: Zihan Geng i Yining Liu. Drama sobre un adolescent anomenat Liu Xian que connecta amb algú durant un estiu inquiet. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Zihan Geng (la Xina).



De Michel GONDRY, “Le Livre des solutions” / “The Book of Solutions”. Amb Pierre Niney, Blanche Gardin, Camille Rutherford, Frankie Wallach. Guió de Michel Gondry. Nota sinòptica: Segueix un home, un director, que intenta vèncer els seus dimonis, que li estan oprimint la creativitat. Sinopsi: En Marc fuig amb tot l’equip a un petit poble de les Cevenes per acabar la pel·lícula a ca la seva tia Denise. Un cop és en aquell indret, la creativitat se li desferma en un milió d’idees que el submergeixen en un caos curiós. En Marc aleshores es posa a escriure el ‘Llibre de les solucions’, una guia de consells pràctics que bé podria ser la solució a tots els seus problemes… Comentari de la distribuïdora francesa: una comèdia tendra i estrafolària. Enllaç: IMDB. Michel Gondry (Versalles, Seine-et-Oise, França, 08.05.1963). | DE: BTeam*. | DF: The Jokers*.

De HONG Sang-soo, “In Our Day” / “Woo-Ri-Ui-Ha-Ru”. Amb Ki Joobong, Kim Min-hee. Una dona d’uns 40 anys viu temporalment a casa d’un amic, que està criant un gat. Una altra persona, un home d’uns 70 anys que viu sol, ha vist com el gat se li moria de vell. Avui cadascun d’ells ha tingut una visita: una dona d’uns 20 anys per a la dona i un home d’uns 30 per a l’ancià. Tots dos visitants han vingut amb preguntes serioses per fer. La dona els ha contestat breument tot posant-se dreta, mentre que el vell ha acabat donant respostes més llargues en una conversa prolongada. Tots dos han dinat ramyun davant dels seus convidats i, per casualitat, tots dos han afegit pasta de pebrot picant al seu ramyun. No és gaire habitual afegir pasta de pebrot picant al ramyun… Enllaç: IMDB. Nota: film de cloenda de la Quinzena. Hong Sang-soo (Seül, Corea del Sud, 25.10.1960). Va estudiar a la Chung-Ang Universitat de Seül, al California College of Arts and Crafts i a l’Art Institute of Chicago. Des de 1996, ha escrit i dirigit més de 29 llargmetratges i diversos curts. És habitual a tots els grans festivals.

De Cédric KAHN, “Le procès Goldman” / “The Goldman Case”. Durada: 1h55. Producció França. Amb Arieh Worthalter, Jeremy Lewin, Arthur Harari, Christian Mazzuchini, Stéphan Guerin-Tillié. Guió: Cédric Kahn i Nathalie Herztberg. El novembre de 1975 comença el segon judici de Pierre Goldman, militant d’extrema esquerra condemnat en primera instància a reclusió criminal perpètua per quatre atracaments a mà armada, un dels quals va comportar la mort de dues farmacèutiques. Ell clama la seva innocència en aquest darrer cas i en poques setmanes esdevé la icona de l’esquerra intel·lectual. Georges Kiejman, jove advocat, en porta la defensa. Però aviat les seves relacions es tensen. En Goldman, incomprensible i provocador, s’arrisca a la pena capital i converteix en incert el desenllaç del judici. Enllaç: IMDB. Nota: Film d’inauguració de la Quinzena. Cédric Kahn (Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, França, 17.06.1996). | VI: Charades. | DF: Ad Vitam.| EF: 27.09.2023.

De Zarrar KAHN, “In flames”. Durada: 1h33. Producció Canadà, Pakistan. Després de la mort del patriarca de la família, la precària existència d’una mare i una filla queda sacsejada per figures del seu passat, tant reals com imaginàries. Han de donar-se suport l’una amb l’altra si volen sobreviure a les forces malèvoles que amenacen d’engolir-les. Nota: film de terror. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Zarrar Kahn (Canadà-Pakistan). Guionista, director, productor, és un figura del sistema actual dels laboratoris dels festivals i demés institucions cinematogràfiques: alumne de TIFF Talent Lab, Locarno Filmmakers Academy, Open Doors Locarno, Asian Film Academy i Director’s Lab program al Canadian Film Centre. Els seus curts s’han projectat (i n’ha rebut premis) en més de 70 festivals arreu del món, incloent-hi TIFF, Locarno, i BFI London. El projecte de la seva òpera prima ha guanyat el Motion Picture Association, Asia-Pacific First Prize award at Asian Film Academy 2019, ha estat seleccionat per Berlinale Talent Project Market 2020 i ha participat al programa Frontieres Buyers Showcase de Canes 2022, i compta amb el suport de Locarno Open Doors Screenwriting Fellowship, CFC/Netflix Calling Card Accelerator Grant, Telefilm’s 2020 Talent to Watch program & Canada Arts Council.

De Bertrand MANDICO, “Conann” / “She is Conann”. Durada: 1h45. Producció França-Luxemburg. Amb Elina Löwensohn, Christa Theret, Julia Riedler, Claire Duburcq, Sandra Parfait, Agata Buzek, Nathalie Richard, Françoise Brion, Audrey Bonnet, Christophe Bier . Guió: Bertrand Mandico. Nota sinòptica: La vida de Conan en diferents etapes es mostra amb una estètica i un ritme diferents des de l’era sumèria fins al futur proper.Sinopsi: Recorrent els abismes, el gos de l’infern Rainer explica les sis vides de Conann, perpètuament morta pel seu propi futur, a través de les èpoques, els mites i els temps. Des de la infantesa, esclava de Sanja i de la horda bàrbara, fins a la seva ascensió als cims de la crueltat a les portes del nostre món. El periodista Thomas Gastaldi, a ‘Wask’, n’escriu: Al final de l’etapa de Philippe Quesne (..) al capdavant del Théâtre des Amandiers-Nanterres, el director ha proposat a Bertrand Mandico que s’impliqués en el teatre abans de tancar-lo per obres per tal de dur-hi endavant una experiència completament híbrida. Mandico s’hi instal·la tot seguit amb la intenció de ‘rodar-hi’ no menys de quatre formats diferents, tots al voltant del relat de Robert E. Howard ‘Conan el bàrbar’ però en femení i ‘treballar-hi sobre la iconografia de la barbàrie i dels inferns’. Al programa, “Rainer, chien des enfers” (curtmetratge), “Nuits barbares” en realitat virtual VR, “La Déviante” a escena per a una representació teatral, i finalment el llargmetratge que ara ens ocupa. Enllaç: IMDB. Bertrand Mandico (Tolosa, Occitània, França, març de 1977). Director de cinema experimental bregat a base curtmetratges, migmetratges, assajos experimentals i dos llargmetratges -“Les garçons sauvages” (2017) i “After Blue” (2021)-. | DF: UFO Distribution.

D’Elena MARTÍN GIMENO, “Creatura”. Producció Catalunya-Espanya. Amb Elena Martin, Oriol Pla, Àlex Brendemühl, Clara Segura, Clàudia Dalmau, Mila Borràs, Marc Cartanyà, Carla Linares i Teresa Vallicrosa. Guió: Clara Roquet i Elena Martín. La Mila i la seva parella se’n van a viure junts a un poble de la Costa Brava i, després d’una primera discussió, ella comença a adonar-se que la pèrdua del desig li ve d’un lloc pregon però ben seu. Sola a la seva casa familiar d’estiueig, la Mila reviu algunes experiències de la seva infantesa i adolescència, records que l’ajudaran a comprendre l’origen del seu bloqueig per així ser capaç de reconciliar-se amb el propi cos i tenir una relació més honesta amb qui més s’estima. Nota: Aquest drama gira doncs sobre la repressió sexual i el rebuig quan la protagonista, després de la ruptura, repassa el seu despertar al desig i la seducció ja des de la infantesa.Comentari de la cineasta: És el meu segon llargmetratge i neix de la necessitat de seguir explorant l’univers de la identitat femenina, que és un univers molt interessant ja que encara va molt lligat a la repressió i el tabú. En aquest cas, em centro en la relació que les dones tenim amb la nostra sexualitat i conseqüències de la repressió sexual normalitzada. En el viatge de “Creatura”, he decidit endinsar-me en un món ple de tabús com és la sexualitat infantil femenina, origen d’aquesta repressió inconscient. Vull entre, mitjançant aquesta història, la relació de les dones amb la culpa, el fàstic i la vergonya. Aquestes emocions van molt lligades a la repressió i a l’abús. El meu interès rau sobretot en la repressió, però hi ha un vincle indiscutible amb l’amenaça de l’abús en la nostra estructura social. Vull analitzar i trencar el vincle entre sexe i perill, plantejant els meus dubtes al voltant de la por com a mesura protectora en l’educació cristiana. Enllaç: IMDB. Elena Martín (Barcelona, Catalunya, 1992). Va debutar com a directora amb “Julia Ist“(2017) -film generacional, també en català-, atresorant igualment una notable carrera com a actriu (“Les amigues de l’Àgata”, “Nosaltres no ens matarem amb pistoles”…) i guionista.| DE: Avalon.

De Rosine MBAKAM, “Mambar Pierrette”. Una dona mena un petit taller miserable a la ciutat de Douala: la quotidianitat d’aquesta mare de criatures que s’ha d’arremangar per a alimentar la seva família. Una ficció, efectivament, sobre la família, la llar (Douala) i l’esperança. Comentari de l’autora: Per mi i per la meva família del Camerun, el cinema era com un món a part en què només hi havia històries increïbles, encarnades per gent increïble. A la meva pel·lícula, aquesta gent increïble és la meva família i les històries són les seves. Enllaç: IMDB. Rosine Mbakam (Camerun, té 43 anys ). Resident a Bèlgica. Directora, guionista i directora de fotografia de les seves pròpies pel·lícules.



D’Elene NAVERIANI, “Blackbird Blackbird Blackberry” / “Merle merle mûre”. En un petit poble tradicional georgià, Etero, la propietària d’una botiga de neteja de la llar, soltera de 48 anys, estima la seva llibertat, tant com els seus pastissos, i es prepara per a una jubilació tranquil·la i còmoda lluny de les xafarderies. Però una aventura ardent amb el seu repartidor podria fer descarrilar tots els seus plans… Enllaç: IMDB. Elene Naveriani (Tbilisi, Geòrgia, 1985). Viu actualment entre Geòrgia i Suïssa. Va estudiar a l’Acadèmia Estatal d’Art de Tbilisi i va continuar els seus estudis a HEAD amb un màster transdisciplinari i una llicenciatura en cinema. El seu primer llargmetratge “I Am Truly a Drop of Sun on Earth” (2017) es va estrenar al Festival de Rotterdam i va guanyar diversos premis internacionals (Entrevues Belford, Seminci). El seu curt “Red Ants Bite” (2019) va ser premiat a Rotterdam iel seu segon llarg, “Wet Sand” (2021) es projectà a Cineasti del Presente del Festival de Locarno.



De Thien An PHAM, “Inside the Yellow Cocoon Shell” / “Bên Trong Vó Kén Vàng”. Durada: 2h58. Producció Vietnam, Singapur, França, Catalunya, Espanya. Amb Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh. Guió: Thien An Pham. Nota sinòptica: Un home torna a la seva ciutat natal, on està perseguit per records i desitjos del passat. Sinopsi: Quan la seva cunyada mor en un accident de motocicleta a Saigon, en Thien ha de retornar-ne el cos a la seva ciutat natal. És un viatge en què també porta el seu nebot Dao (5), que miraculosament va sobreviure a l’accident. Enmig dels paisatges místics del Vietnam rural, en Thien comença la recerca del seu germà gran que va desaparèixer fa anys per a lliurar-li en Dao, un viatge que qüestiona profundament la seva fe. Nota: el coproductor català és Adrià Monés Murlans, de Fasten Films. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Thien An Pham (província de Lang Dom, Vietnam, 1989). Després de quatre anys d’estudis de grau en Tecnologia de la Informació a la Universitat de Lotus, Ciutat Ho Chi Minh, es va adonar del seu interès per la cinematografia i el cinema. En els darrers anys, ha guanyat diversos premis de cinema a Vietnam. El 2015 es va traslladar a Houston, Texas (EUA) i va continuar treballant com a cineasta autònom. El seu curtmetratge “The Mute” (2018) ha passat per diversos festivals de cinema (Winterthur, Palms Spring, Uppsala, Encounters…). A més, el seu curt “Stay awake, be ready” ha comptat amb el suport de CJ Short Film Making Project. | VI: Cercamon.



D’ Ilya POVOLOTSKY, “Grace” / “La Grâce” / “Blazh”. Producció Rússia. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Ilya Povolotsky ( ). Autora anteriorment del documental “Froth” (2019) i del curt “Northerners” (2017).

De Sean PRICE WILLIAMS, “The Sweet East“. Amb Jacob Elordi, Talia Ryder, Ayo Edebiri, Simon Rex, Jeremy O. Harris, Rish Shah. Guió: del crític cinematogràfic Nick Pinkerton. Un viatge picaresc per l’Amèrica contemporània que emprèn una noia i li permet accedir a les sectes estranyes i als cultes que proliferen pel país de la mà d’una sèrie de guardians delitosos de seduir-la. Nota del projecte fílmic: És un viatge que fusiona els esperits del melodrama de finals del segle passat a la D.W. Griffith amb ciència ficció. Enllaç: IMDB. Sean Price Williams (Wilmington, Delaware, EUA ). Resideix a Nova York. Director de fotografia de llarga trajectòria, habitual del cinema independent de ficció i documental, i cineasta, que anteriorment ha dirigit curts i codirigit “Eyes find Eyes” (2011).

De Weston RAZOOLI, “Riddle of Fire” / “Conte de feu”. Amb Lio Tipton, Charles Halford, Charlie Stover, Weston Razooli. Guió: Weston Razooli. Enllaç: IMDB. Nota: òpera prima. Weston Razooli ( ). Guionista i director nord-americà, va créixer a Park City, Utah. Als tretze anys va ser enviat a un internat al sud de Califòrnia. Va assistir a California College of the Arts a San Francisco, on va estudiar il·lustració, disseny gràfic i disseny de moda, amb la intenció d’aplicar aquests mitjans al cinema. El 2015 va fundar Psychic Films, una productora amb seu a Los Angeles. És autor de diversos curtmetratges, entre els quals la faula fantàstica “Anaxia” (2018), i ha fet el vídeo musical “Matt Maeson: I Just Don’t Care That Much“.

De Filipa REIS i João MILLER GUERRA, “Légua”. Producció Portugal, França, Itàlia. Amb Carla Maciel, Fátima Soares, Vitória Nogueira da Silva. La Casa da Botica és una casa pairal al poble rural de Légua, al nord de Portugal, cuidada per dues amigues Ana i Emilia. L‘Ana ajuda la seva amiga Emília, la vella mestressa decidida a fer-se càrrec de la mansió desocupada pels propietaris que mai hi van. Acompanyant el canvi d’estació, la Mónica, filla de l’Ana, desafia les decisions de la seva mare i aquestes tres generacions de dones busquen entendre el seu lloc en un món que s’esvaeix, on el cicle de la vida només es renova a través de finals inevitables. Nota: rodada en 16 mm. Dels productors de “Diários de Otsoga“, de Maureen Fazendeiro i Miguel Gomes. Enllaç: IMDB. Filipa Reis (Lisboa, Portugal, 1977) i João Miller Guerra (Portugal). Reis és directora i productora des de l’any 2000, amb formació en l’anomenat ‘Busines Management’ i post-grau en Cinema i TV. Ha dirigit diversos documentals amb João Miller Guerrai, junts, van debutar en la ficció amb “Djon Africa” (2018), seleccionada al Festival de Rotterdam.

De Claude SCHMITZ, “L’autre Laurens” / “The Other Laurens”. Producció Bèlgica-França. Amb Olivier Rabourdin, Kate Moran, Marc Barbé, Louise Leroy, Rodolphe Burger. Film negre l’intriga del qual se centra en Gabriel Laurens, detectiu que du una vida quotidiana plena de recels i ombres. Quan la neboda Jade, de quinze anys, apareix en la seva vida per demanar-li que investigui la mort del seu pare, el detectiu veu com li rebroten els records que es pensava que estaven enterrats per sempre. Enllaç: IMDB . Claude Schmitz (Namur, Bèlgica, 17.08.1979). Cineasta, dramaturg i actor.