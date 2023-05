Grans pel·lícules d’autor enlairen el Festival de Canes 2023

Una gran, aclaparadora, brutal pel·lícula sobre la banalitat del mal nazi ambientada al defora del camp d’Auschwitz; una obra cinematogràfica amb dimensions pròpies d’una novel·la de Dostoievski, impecable, sobre la condició humana; la consolidació com a autor de primer nivell del britànic Jonathan Glazer; el retrobament amb l’art cinematogràfic i l’humanisme del turc Nuri Bilge Ceylan; l’aventura de filmar de Lisandro Alonso al seu darrer film en tres parts… han deixat ben alt el llistó d’aquesta 76a edició del Festival de Canes, a jutjar per la resposta de la crítica internacional, mentre les seccions paral·leles van complint amb el seu paper d’anar fent conèixer obres que desperten interès.

Competició.

De Nuri Bilge CEYLAN, “About Dry Grasses“/ “Les herbes seches” / “Kuru Otlar Üstüne”. Durada: 3h17. Producció Turquia, França, Alemanya, Suècia. Amb Merve Dizdar, Deniz Celiloglu, Musab Ekici. Guió d’ Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan i Akin Aksu. Un jove professor espera ser nomenat a Istanbul després d’una tasca obligatòria en un petit poble. Passat molt de temps, perd tota esperança d’escapar d’aquesta vida lúgubre. Tanmateix, la seva companya Nuray l’ajuda a recuperar una certa perspectiva. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Arnau Martín, a Twitter: Nuri Bilge Ceylan emmudeix el Festival de Canes amb una pel·lícula absolutament extraordinària que fa de la paraula la seva millor carta, però sense mai trair la imatge. Cinema que et torna la vida, i alhora te la treu. Paco Vilallonga, a Twitter: Impecable i implacable. Una nova demostració que el director turc és un dels millors autors actuals. Un exercici de gran complexitat formal i de reflexió en profunditat sobre la condició humana. Té algunes imatges de gran bellesa. Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Les herbes seques del lloc marquen el paisatge que és àrid a l’estiu i intransitable per la neu a l’hivern. Un paisatge claustrofòbic com ho pot arribar a ser el món esfondrat de Samet, un professor d’arts plàstiques que de vegades actua de forma envanida i d’altres manifesta un nihilisme desconcertant davant de la vida. A l’interior de la pel·lícula hi ha uns quants personatges clau que parlen i ens relaten els petits drames perfsonals. Hi ha el seu company Kenan amb qui comparteixen apartament i Noray una noia a qui li falta una cama i que fa classes d’anglès a l’escola. També hi ha una jove adolescent Sevim, a qui el professor d’arts plàstiques li dóna un petit regal en tornar de vacances. A partir d’aquests personatges apareix una trama secundària segons la qual Kenan i Samet són cridats pel rector de l’escola per gestionar una acusació d’assetjament sexual contra les adolescents. Els dos homes no entenen què passa i quins n’han estat els motius. Els espectadors no ho acabem de comprendre, però veiem que les acusacions els irriten i els desgasten socialment. Al centre del relat també hi ha una història d’amor triangular dels dos amics amb Noray, una relació marcada per la seva incapacitat, la seva posició política combativa i la seva ferida profunda que li ha impedit desenvolupar-se. A partir d’aquestes dues trames que s’encreuen i s’avancen enmig d’un relat dramàtic de grans dimensions, el relat arriba a una dimensió gairebé pròpia d’una novel·la de Dovstoievski. La culpa com a sentiment tensiona els personatges, però també els tensiona l’ambigüitat de la conducta humana, la dificultat de compaginar el dolor i la felicitat, la tristesa i l’amargor. En un univers tancat claustrofòbic i irrespirable les ferides són presents i els personatges parlen, discuteixen de si mateixos, de les seves maneres de confrontar-se davant la vida i no entenen la complexitat que va revestint el seu exili vital com a etapa clau de la seva existència. Nuri Bilge Ceylan parteix com a “Winter Sleep” de petits detalls, de xerrades inicialment rutinàries per acabar aconseguint un gruix en què es posa en joc el més desconcertant de la condició existencial humana. Sergi Sánchez, a Facebook: Nuri Bilge Ceylan sembla tenir la literatura de Dostoievsky (amb unes gotes d’Emil Cioran) com a model d'”About Dry Grasses”. En la línia d’un cinema novel·lesc i generosa durada iniciat amb “Winter Sleep” i “El peral salvaje”, l’excel·lent pel·lícula de Ceylan comença amb el que podria ser l’amenaça d’expulsió d’un professor de secundària (extraordinari Deniz Celiloglu) d’una escola pública d’un poble remot i nevat del nord d’Anatòlia per acabar amb la dissolució d’un triangle amorós protagonitzat per aquest mateix professor. És a dir, el film sembla ancorar-se en una situació -la relació ambigua que aquest mestre manté amb una de les seves alumnes-, que podria servir com a metàfora per explicar l’anquilosament de les instàncies de poder d’un país dictatorial, per enfocar després la seva atenció en allò que realment li interessa: en la construcció d’un personatge fascinant, que ha fet de l’egoisme, l’enveja i la misantropia la seva manera d’estar al món, que és, també, la manera com expressa la seva (nul·la) responsabilitat social per amb qui l’envolten. Exceptuant una desconcertant sortida de to brechtiana i una veu en off final una mica redundant, la solidesa de la construcció dramàtica d'”About Dry Grasses” és impecable. Llargues escenes dialogades (la del sopar-coqueteig amb el seu interès romàntic és una meravella) que, en bloc, fan que la pel·lícula, tensa i antipàtica, es transformi davant dels nostres ulls en el retrat d’un home amargat, que reivindica el seu dret a no ser heroi, a no respondre davant de ningú, mentre fotografia la gent que hi ha al seu voltant com si volgués retenir el que hi ha d’humà a la seva mirada. Lee Marshall, a l’article per a ‘Screen International’: L’última història d’alienació de l’autor turc Nuri Bilge Ceylan exigeix molt del públic, i el resultat no és tan senzill ni gratificant com els [seus] treballs anteriors (..) És una obra encisadorament cinematografia que sembla dissenyada per a provocar un debat animat, si no agre. (..) Les pel·lícules de Nuri Bilge Ceylan solen ser una barreja del drama txekhovià amb l’al·legoria de l’estat de Turquia. “About Dry Grasses” és tot això, però també és estranyament difícil de llegir, perquè gira al voltant d’un personatge central complex, un monstre cínic i manipulador, professor d’art de secundària, el buit espiritual i moral del qual es revela gradualment en una sèrie de pinzellades magistrals. Fins que, és a dir, aquesta interpretació es revela en una sèrie de veus en off semblants a un diari, pronunciades pel propi professor, que poden ser pensades com una crida a la simpatia, o simplement un intent més d’aquest home èticament fallit per manipular, no només els seus alumnes, el seu company de pis i el seu interès amorós, sinó també el públic. El destí de la pel·lícula dependrà de si el públic troba això exasperant, intrigant o fins i tot genialment postmodern (..).



Competició.

De Jonathan GLAZER, “The Zone of Interest”. Durada: 1h46. Producció: EUA, Anglaterra, Polònia. Amb Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck , Stephanie Petrowitz, Lilli Falk, Sascha Maaz. Guió: Jonathan Glazer, basat en una novel·la de Martin Amis. Sinopsi: El comandant d’Auschwitz Rudolf Höss i la seva dona Hedwig s’esforcen per construir una vida de somni per a la seva família en una casa amb jardí al costat del camp. Quan una mutació arriba a amenaçar tot el que han construït, Hedwig es nega a abandonar la casa dels seus somnis. Nota: entre les companyies productores, A24 i Film4. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Manu Yañez, a Twitter: A “The Zone of Interest”, J. Glazer transmuta l’horror subjectiu de la novel·la de Martin Amis en un estudi quirúrgic de la banalitat del mal nazi. La clau: la rigorosa combinació de fora de camp i hiperrealisme (Gran Hermano + Jeanne Dielman). Primer GRAN film de Canes 2023. Alejandro G. Calvo, a Twitter: Aclaparadora “The Zone of Interest”, nou canvi de terç de Jonathan Glazer apropant-nos, de la mà de Martin Amis, a l’horror de l’holocaust a través del fora de camp i l’automatització i repetició d’accions aparentment banals. Combina fredor kubrickiana (bé) amb fissió d’imatges fantàstiques (no tan bé) en un joc extrem on qualsevol altre s’hauria estavellat. Ruben Ostlund fliparà. Paco Vilallonga, a Twitter: Quina brutalitat de pel.lícula. Una adaptació de la novel·la de Martin Amis que Glazer converteix en una experiència única amb la BSO de Mica Levi i un ús extraordinari del so. 1a candidata ferma a la Palma. Film de culte immediat. Ángel Sala, director del Festival de Sitges, a Twitter: (..) marca una fita a la secció oficial del festival i confirma el talent d’un dels millors realitzadors actuals. Dirigida de manera precisa i perfecta, mitjançant un mètode que recorda de nou Kubrick…… és la pel·lícula sobre el tema de l’holocaust als camps de concentració nazis més esgarrifosa i aterridora sense que pràcticament ensenyi res. Però les imatges de la quotidianitat de la maldat, la fredor de les converses dels mandataris nazis sobre el genocidi……i la posada en escena absolutament trencadora de Glazer converteixen “The Zone of Interest” en una experiència única, un viatge a l’abisme (..) segons les notes de la banda sonora de malson de Mica Levi. Obra mestra a la Croisette. Gerard Casau ha piulat: Al començament de “The Zone of Interest” hi ha un pla que explica tota la pel·lícula, la potència del dispositiu… i potser també el seu efecte limitador. El tema de Mica Levi per als crèdits finals pot ser que sigui la seva millor composició. El mal fet música. Jonathan Romney, a la crítica per a ‘Screen International’: (..) és un retrat notable de la vida domèstica a l’ombra d’Auschwitz. La creació d’obres de ficció sobre l’Holocaust pot ser la tasca més difícil del cinema (el Grial de la forma d’art, per dir-ho així) i molts cineastes s’hi han posat armats amb sentiment més que amb seriositat intel·lectual. Una de les poques excepcions notables és “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer. El director britànic Glazer té fama com a estilista, però, si bé la seva nova pel·lícula és certament estilitzada, el seu retrat de la domesticitat nazi a l’ombra de les xemeneies d’Auschwitz s’executa amb un control objectiu i fred que evita la falsa retòrica, deixant el màxim espai per a la resposta imaginativa i emocional de l’espectador. Una resposta tan seriosa, audaç i artísticament innovadora tant a “Shoah” com a la molt diferent “Son of Saul”, de Laszlo Nemes, “The Zone of Interest” és una pel·lícula desafiadora més que no pas convencionalment provocativa, però, en qualsevol cas, de visió essencial i un treball que serà un vital focus de discussió tant al món cinèfil com més enllà. (..) Aquesta pel·lícula té una relació tangencial amb el llibre de [Martin] Amis, eliminant-ne les múltiples intrigues i l’humor negre sardònic per a un enfocament minimalista i més rigorós del seu tema central. Aquest tema és la vida domèstica del comandant d’Auschwitz Rudolf Höss (Christian Friedel) i la seva dona Hedwig (Sandra Hüller), que s’han creat una llar acollidora i luxosa per a ells i els seus fills a la vora d’Auschwitz. La pel·lícula revela la naturalesa del seu idil·li a poc a poc: al principi, veiem una fotografia composta i pictòrica de la parella i els seus cinc fills al costat d’una ribera frondosa, en un viatge nedant. Només quan tornen a casa ens adonem dels indicadors de qui són i on: l’uniforme de les SS d’Höss, els criats de la llar que van i vénen (alguns són clarament presoners del camp), finalment les torres de vigilància i xemeneies fora del domini suposadament edènic de la família. (..) De mica en mica, apareixen elements més ombrívols, tot i que, des del principi, la foscor sempre és tant més evident com el revers de la “normalitat” quasi suburbana que s’hi mostra. (..) La pel·lícula aborda constantment la nostra consciència del que sabem sobre l’Holocaust, sense haver de dir-nos ni mostrar-nos gaire. En tot cas, és fins i tot més estricte que “Son of Saul” en negar-se a mostrar allò que no es mostra i que és impensable, que segueix quedant fora de la pantalla (..). La barrera entre el que es veu i el que no es veu, entre el que s’escolta i el que silencia la ment negadora, esdevé una figura per a la mentalitat nazi, amb les atrocitats del sistema de camps sempre a la vista. Els qui en són còmplices aconsegueixen saber i no saber alhora què es fa en nom seu. (..). La major part de la pel·lícula es compon de moments breus i episòdics de la vida domèstica dels Höss (..) La pel·lícula pren una altra direcció cap al seu tram final de manera desorientadora, mostrant a Höss als passadissos del poder de Berlín, implicat en l’administració burocràtica de la deportació i l’extermini. Però els últims plans enigmàtics d’ell enmig d’austers passadissos de marbre són una altra indicació pel judici interpretatiu de l’espectador (..). En lloc de donar vida convencionalment a la parella Höss com a personatges completament encarnats, la pel·lícula ens fa conscients d’ells com a persones que actuen en papers dins de l’univers del protocol nazi, alhora humans malalts moralment i fantasmes dins d’una gran màquina assassina. David Ehrlich, a la crítica per a ‘IndieWire’: (..) profundament esgarrifosa (..). Mai cap pel·lícula sobre l’Holocaust s’ha compromès més a il·lustrar la banalitat del mal, i això és perquè cap pel·lícula sobre l’Holocaust mai ha estat més decidida a ignorar el mal del tot. Hi ha un mur literal de formigó que separa els personatges de Glazer dels horrors del costat, i ni una sola vegada la seva càmera s’atreveix a mirar-hi per veure’l millor. Ni tan sols expressa el més dèbil indici d’aquest desig. (..) A “Under the Skin”, la monstruositat de Scarlett Johansson es veu desafiada per l’aparició gradual de la seva humanitat. A “La zona d’interès”, la humanitat de Rudolf i Hedwig es veu desafiada per l’aparició gradual de la seva monstruositat. (..) A “Under the Skin”, el protagonista alienígena de Glazer arriba a reconèixer-se en els altres. A “The Zone of Interest”, la seva família ària es nega explícitament aquesta oportunitat. (..) Dit això, la mirada del director és encara més aliena aquí que mai. En una evolució dels trucs de càmeres ocultes que va utilitzar per atraure homes reals a la furgoneta de Johansson, Glazer va rodar “The Zone of Interest” amb 10 càmeres fixes que es van col·locar a la casa on es desenvolupa aproximadament el 75 per cent de la pel·lícula, basant-se en l’enfocament -amb tiradors per accionar-les mitjançant comandament a distància-. Les escenes superposades cronològicament es rodarien en diferents sales al mateix temps, des de la mateixa distància i amb la mateixa llum natural o diegètica, independentment del seu èmfasi dramàtic. L’enfoc dóna com a resultat un efecte paradoxal: la pel·lícula se sent guiada per un esperit humà, però absent d’un toc humà (una desconnexió que resulta excepcionalment convincent i avergonyeix encara més les limitacions de la IA). El procés inculca una uniformitat aplanadora en una pel·lícula on la manca de drama esdevé profundament repugnant per si mateixa. Irònicament, és a causa de la disciplina de monjo de Glazer que “The Zone of Interest” esdevé més sorprenent per les seves poques floritures ocasionals. En el que sembla la seva versió de la noia de Spielberg amb l’abric vermell, Glazer utilitza imatges tèrmiques per veure un nen local robar a la nit i deixar menjar als jueus que treballen als camps d’Auschwitz. Més tard, després d’un atac de tos que evoca records d’Anwar Congo a “The Act of Killing”, Glazer introdueix de sobte una ruptura encara més dramàtica de l’estil establert de la pel·lícula, que ens retorna a la dialèctica entre representar una atrocitat i traçar-ne el contorn amb guix. Peter Bradshaw, a la seva crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: Una única broma satànica travessa el cel·luloide a la pel·lícula de Jonathan Glazer, tècnicament brillant i inquietant sobre l’Holocaust, adaptada lliurement pel director de la novel·la de Martin Amis, una pel·lícula que, malgrat tot el seu art, potser no controla del tot el seu (intencionat) mal gust. (..) La pel·lícula, amb la seva magnífica partitura de Mica Levi i el disseny de so de Johnnie Burn [(a la casa dels Hoss se senten tothora els crits de desesperació del camp i les ràfegues)], té un poder indubtable, però bé podria reactivar el debat sobre com conjurar hàbils efectes cinematogràfics a partir dels horrors de la història: em vaig trobar pensant en l’objecció de Jacques Rivette a l’espinós travelling de “Kapò”, de Gillo Pontecorvo (1960). Tanmateix, la pel·lícula de Glazer està, almenys possiblement, en la tradició de representar l’horror indirectament, com Claude Lanzmann i Michael Haneke. I la pel·lícula intenta acomodar-se al testimoni jueu, tot i que la seqüència de coda final al museu d’Auschwitz actual pot absoldre la pel·lícula de frivolitat, però estranyament representa una mena de pèrdua de nervis, com si finalment la pel·lícula no suportés romandre dins de la presó de la ironia històrica i ha de sortir d’allà per reafirmar les seves credencials humanes. No obstant això, pot haver-hi dubtes sobre l’enfocament de Glazer en un mal que crea la seva pròpia banalitat, la banalitat que va permetre als assassins en massa seguir amb els seus assumptes. Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Jonathan Glazer roda de manera impecable, amb un gran rigor, una pel·lícula sobre uns éssers que prefereixen preocupar-se pel seu gosset que pels presoners que criden de dolor al costat de la seva mansió. El mal apareix amb tota la seva fredor i es qüestionen els límits del suportable com a acte de perversió. Rudolf Höss activa la màquina de la mort, però el plaer de la seva família els converteix tots en còmplices de l’horror. Glazer roda la pel·lícula des d’una visió absolutament conceptual, amb interludis musicals a càrrec de Mica Levi i amb algunes petites relliscades cap al present. A diferència de la majoria de les pel·lícules concentracionàries aquesta vegada entrem a l’interior de la cambra de gas, però no per fer un simulacre com Spielberg, ni per negar aquest inimaginable a què apel·lava constantment Claude Lanzmann, entrem a la cambra de gas mentre unes dones la netegen. No estem el 1945 sinó al nostre present, en un moment en què l’infern s’ha convertit en un parc temàtic per a turistes. L’horror no està únicament al cor de les tenebres sinó a la mirada amb què l’observem des del nostre present. Jonathan Glazer ens sacseja, el nostre estómac s’encongeix. La pel·lícula ens fa mal.



Competició.

De Kaouther BEN HANIA, “Les filles d’Olfa” / “Four Daughters”. Durada: 1h47. Producció: França, Tunísia, Alemanya, Aràbia Saudí. Amb Hend Sabry, Nour Karoui, Ichraq Matar, Majd Mastoura, avec Olfa Hamrouni, Eya Chikahoui, Tayssir Chikhaoui. Nota sinòptica: Docu-drama de llarga gestació inspirat en el personatge real d’una mare que va perdre dues filles adolescents a causa de la radicalització, després que van fugir a Líbia per unir-se a ISIS amb els seus xicots. Entre la llum i la foscor es troba Olfa, una dona tunisiana i mare de quatre filles. Un dia, les seves dues filles grans desapareixen. Per cobrir la seva absència, la cineasta Kaouther Ben Hania convida actrius professionals i inventa una experiència cinematogràfica única que aixecarà el vel sobre les històries de vida de l’Olfa i les seves filles. Un viatge íntim d’esperança, rebel·lió, violència, transmissió i germanor que qüestionarà els mateixos fonaments de les nostres societats. Nota: L’actriu i productora tunisiano-egípcia Hend Sabry interpreta la dona en escenes que recreen la seva història de la vida real, intercalades amb entrevistes. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Sergi Sánchez, a Facebook: (..) la tunisiana Kaouther Ben Hania vol explicar la vida de l’Olfa del títol i les seves quatre filles, dues reclutades per l’estat de Daesh a Líbia el 2016, basculant entre el documental i l’ocasional recreació ficcionada. Aquest dispositiu, que en l’arrencada sembla que tindrà un pes important al film, es dilueix en el desenvolupament, i provoca més confusió que una altra cosa. Queda, és clar, l’autoretrat de la figura femenina després de la Primavera Àrab, il·lustrat amb totes les contradiccions -un suposat alliberament que va conduir, paradoxalment, a una radicalització integrista- d’un moment històric del qual encara queda molt per explorar.

Cannes Première.

De Lisandro ALONSO, “Eureka“. Durada: 2h26. Producció Argentina, França, Alemanya, Portugal, Mèxic, Països Baixos. Amb Viggo Mortensen, José María Yazpik, Chiara Mastroianni, Rafi Pitts. Guió de Lisandro Alonso, Martín Camano i Fabián Casas. Nota sinòptica: Ambientada el 1870, la història es divideix en 4 episodis, cadascun dels quals passa en un lloc diferent del món. En Murphy (Mortensen) busca la seva filla després que el proscrit Randall (Pitts) l’hagi segrestada… Sinopsi: L’Alaina està cansada de ser oficial de policia a la reserva de Pine Ridge, i decideix deixar de contestar la seva ràdio. La seva neboda Sadie passa una llarga nit esperant-la, sense cap resultat. Ferida, decideix començar el viatge amb l’ajuda del seu avi: volarà pel temps i l’espai fins a Amèrica del Sud, finalment deixarà de veure vells westerns en blanc i negre que no la representen de cap manera, i tot li semblarà diferent quan percebi els somnis d’altres indis que viuen al bosc. Però no hi haurà conclusions definitives… Els ocells no parlen amb els humans, però només que els poguéssim entendre, segur que tindrien algunes veritats per a explicar-nos. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Al llarg d'”Eureka”, de Lisandro Alonso, s’entreveu un clar desig de viure el cinema com si fos una aventura. No estem davant d’una pel·lícula d’aventures, sinó davant d’una obra on l’aventura de filmar i de buscar altres maneres de modular el seu propi estil constitueixen la base d’una pel·lícula ambiciosa i estranya. “Eureka” reuneix tres pel·lícules en una de sola. La primera és un western, però no un western tendre a la manera d’Almodóvar, sinó un western cruel protagonitzat per Viggo Mortensen i Chiara Mastroiani on un pistoler arriba a un lloc ple de morts buscant la seva filla desapareguda i es troba amb un misteriós personatge, la coronela que dirigeix l’acció. (..) A partir d’un gir memorable, aquesta pel·lícula en blanc i negre dóna lloc al relat d’una mare índia que treballa a la policia i de la seva filla que viu a la deriva en alguna regió de Dakota. Mentre veiem com la mare policia exerceix la seva feina coneixem que a la depauperada regió americana hi ha hagut una sèrie de suïcidis. (..) Mitjançant un altre increïble gir acabem a la selva amazònica, on trobem una història de mort entre dos amics, la fugida d’un personatge que es dedica a buscar or per la zona i on els ressons entre la vella cultura indígena ancestral i el malviure dels indis americans estableix ressons, ressonàncies i paral·lelismes. A partir d’aquestes tres històries trobem un Lisandro Alonso que busca atrapar el temps a partir dels gestos. La solitud, la tristesa, les ruptures familiars, els enigmes esotèrics que es troben després de la natura, la persistència del ritual i atàvic són presents com en altres pel·lícules de Lisandro Alonso. La diferència és que en aquesta aventura de filmar és més intensa i la pel·lícula molt més enigmàtica. Alejandro G. Calvo, a Twitter: En realitat “Eureka”, la nova del mestre Lisandro Alonso, són tres pel·lícules en una: un western en B/N protagonitzat per Viggo Mortensen, un true crime lynchià en una reserva índia i una slow-movie d’Apichatpong de principi del dos mils. Els primers dos terços són sublims, històrics. El tercer ja ens el sabíem. Tot i així: peliculassa. Arnau Martín, a Twitter: Magnífica. Alberto Lechuga, a Twitter: “Eureka” no és la pel·lícula més accessible de Lisandro perquè temperi la seva mirada, sinó per la seducció torrencial dels seus elements en joc (un western la versió bona de Fargo en una reserva índia! Bàsquet!). El temps és un invent de l’home, allò important és l’espai!.



Sessions Especials.

De Kleber MENDONÇA FILHO, “Retratos fantasmas“ / “Portraits fantômes” / “Pictures of Ghosts”. Durada: 1h33. Producció Brasil. Guió: Kleber Mendonça Filho. Un retorn a Recife, ciutat on el cineasta hi ha tornat a viure i de la qual en filma la història mitjançant el cinema, les sales de cine d’aquesta seva ciutat. Enllaç: IMDB.

Sessions de Mitjanit.

D’Elias BELKEDDAR, “Omar la Fraise” / “The King of Algiers”. Durada: 1h32. Producció França. Amb Reda Kateb, Benoît Magimel, Meriem Amiar. Guió: Thomas Bidegain, Jérôme Piarrat i Elias Belkeddar. L’Omar (Reda Kateb) és un bandit de la vella escola, anomenat ‘Omar la Fraise’. Fugint d’una condemna de 20 anys de presó a França, es veu obligat a amagar-se a Argèlia, on hi sobreviu amb petits cops, sempre acompanyat pel seu fidel còmplice, en Roger (Benoît Magimel). Tots dos, que van dominar l’hampa francesa durant dècades, ara han d’acceptar la nova existència lluny del llibertinatge i la violència que van marcar el seu passat. Nota: El projecte d’aquest film es va presentar a la 5a sessió del Next Step de la Setmana de la Crítica. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Un Certain Regard.

De Kamal LAZRAQ , “Les meutes” / “Hounds”. Durada: 1h34. Producció: Marroc, França, Bèlgica, Qatar, Aràbia Saudita. Repartiment: Ayoub Elaid (Issam), Abdellatif Mastouri (Hassan). Guió: Kamal Lazraq. Als suburbis de Casablanca, en Hassan i l’Issam, pare i fill, viuen al dia, encadenant petits tràfics per a la púrria local… Reben l’encàrrec de segrestar un home. Ho fan, però se’ls queda mort a les mans i n’han de fer desaparèixer el cadàver. Llavors comença una llarga nit… Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Lee Marshall, a la crítica per a ‘Screen International’: Un thriller dur ambientat en un dia i una nit a Casablanca, l’impressionant debut de Kamal Lazraq ens porta a un viatge tens pel ventre de la ciutat més gran del Marroc on un pare i un fill caminen entre la vida i la mort, el correcte i el mal, la realitat i un esperit d’inframón. Amb prou feines hi ha un segon de tranquil·litat en una pel·lícula el poder de la qual prové, almenys en part, de les actuacions naturals dels actors no professionals (..). El primer llargmetratge de Lazraq és certament dur, però també impregnat de la cultura que retrata. Aquest és un món en què cada favor comporta un deute, i per als que són al fons de la pila, els deutes formen una cadena que s’estén a l’infinit. (..) L’entrellaçament de la religió, l’ètica personal, els jocs de poder i el cicle interminable de la natura de “Hounds” es resumeix perfectament en una cistella de figues que acompanya breument els dos reticents enterradors. Les figues d’un arbre miraculosament abundant que es va plantar sobre la tomba d’una víctima anterior de la màfia salven pare i fill quan un policia de trànsit que ha aturat el duet està més interessat a robar les figues que a comprovar què hi ha al maleter del cotxe. El cercle de la vida i la mort pot ser deformat i recargolar-se a “Hounds”, però ningú pot aturar-lo.



Un Certain Regard.

De Molly MANNING WALKER, “How to Have Sex”. Durada: 1h38. Producció Anglaterra, Bèlgica, Grècia. Amb Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Samuel Bottomley. Guió de Molly Manning Walker. Òpera prima que segueix tres amigues angleses i les seves primeres trobades sexuals, en un ritu de pas, de vacances per Creta. Tres amigues que lluiten amb la pressió dels companys en la seva decisió de fer-ho. Nota: òpera prima. Projecte desenvolupat al Next Step 2020, segons el qual, la directora continua la seva exploració de la violència sexual amb una immersió en un ritu de pas típicament britànic en què les noies passen les vacances a Mallorca amb l’objectiu de perdre la virginitat en festes orgiàstiques. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: Plena d’energia, actuacions simpàtiques i acudits absolutament ximples impulsen aquest primer llargmetratge de la cineasta britànica Molly Manning Walker, sobre tres adolescents que es preparen per les vacances de tota la vida a la ciutat de Malia, a Creta, i intenten no pensar en els resultats de l’examen que els seus pares els podien enviar sense tacte en qualsevol moment. (..) Aquesta és una pel·lícula interessantment poc sentimental, sense els clixés dels relats iniciàtics, i d’on les tres protagonistes en surten més fortes i felices que abans. Wendy Ide, a la crítica per a ‘Screen International’: (..) debut impressionant. (..) Com mostra aquest fantàstic debut de Molly Manning Walker, convertida en directora, arriba un punt en què els bons moments desenfrenats i implacables deixen de ser divertits. (..) No sorprèn, tenint en compte els antecedents de Manning Walker, “How To Have Sex” és una obra visualment fascinant. El treball de càmera de Nicolas Canniccioni captura l’energia efervescent de l’adolescent i l’excés sobresaturat, alhora que treballa amb simpatia amb el jove repartiment per sintonitzar amb una altra longitud d’ona, aquella on s’amaguen les angoixes ocultes i les ferides ocultes. Però l’ús del so de la pel·lícula és igual d’evocador. (..) L’escriptura és nítida a tot arreu: Manning Walker té una oïda aguda per al llenguatge adolescent i un sentit de l’humor astut. Però alguns dels moments més poderosos de la pel·lícula són sense paraules i es reprodueixen en plans ajustats de la cara de Mckenna Bruce. Un dels més memorables arriba prop del final de la pel·lícula, en un taxi que es dirigeix a l’aeroport. Mentre l’Skye i l’Em dormen, la Tara està incòmode desperta. Veiem una marea creixent d’infelicitat als seus ulls mentre reprodueix els últims dies. Et dol el cor de simpatia. I també, per ser just, el teu fetge.



Un Certain Regard.

De Warwick THORNTON, “The New Boy”. Durada: 1h56. Producció Austràlia. Amb Cate Blanchett, Deborah Mailman, Wayne Blair, Aswan Reid, Patrick Prior. Guió Warwick Thornton. A l’Austràlia dels anys quaranta, la història mesmèrica d’un nen orfe aborigen de 9 anys (Aswan Reid) que arriba en plena nit a un monestir remot dirigit per una monja renegada (Cate Blanchett) i on la seva presència pertorbarà aquell món delicadament equilibrat. Qualificada de drama espiritual, d’història de lluita espiritual i sobre el cost de la supervivència. Notes: Cate Blanchett n’és productora. Filmada a l’Austràlia Meridional. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Fionnuala Halligan, a la crítica per a ‘Screen International’: (..) drama espiritual sobre la trobada d’un nen australià indígena amb el cristianisme. “The New Boy”, de Warwick Thornton, coprotagonitzada i produïda per Cate Blanchett, és, en el fons, una història senzilla d’un jove indígena australià portat a un orfenat religiós per tal de ser convertit i enviat al món d’una forma acceptable per a l”establishment’ blanc. El que el distingeix és la profunda espiritualitat de Thornton, examinada aquí mentre el noi del títol “The New Boy” troba -i explora- el cristianisme. Però no és un carrer de doble sentit: el cristianisme mai acceptarà qui és ell. (..) Tot i que no és convencional a la seva manera, “The New Boy” també és la “història” més convencional [de Warwick Thornton] fins ara. L’aparició de Blanchett, interpretant la germana Eileen, que dirigeix l’orfenat/església a la seva manera excèntrica, ajudarà que aquesta pel·lícula de fàcil digestió esdevingui una obra selecta, tot i que la irritabilitat que el seu personatge aporta a la narrativa no sempre és l’element més atractiu de la pel·lícula. (..) Com és habitual, [Thornton] ha dirigit, escrit i filmat la pel·lícula, que prové directament de la seva pròpia experiència personal de ser enviat a un internat remot quan era un nen després de tenir problemes a casa seva a Alice Springs. El ‘New Boy’ (Aswan Reid), però, és una força més salvatge i natural, que es mostra per primera vegada quan el capturen al desert una patrulla de policia a cavall. Aquesta pot ser una seqüència determinant, però Thornton ens ofereix la ferocitat del noi aborigen, l’Austràlia amb motors de vapor del temps de guerra de 1940 i les notes fundacionals de la partitura emocional de Nick Cave i Warren Ellis abans que el “New Boy” arribi mai a l’internat remot de la germana Eileen de vuit nois indígenes. Entenem immediatament que aquest noi silenciós té poders especials, que fa servir per consolar-se mentre intenta esbrinar on i de què forma part ara. Thornton els posa de manifest amb una llum brillant, però potser només formen part del poderós maquillatge espiritual del nen. (..) Mentre una imatge de la Verge contempla els paisatges oberts i la llum índigo del sud d’Austràlia al capvespre, el ‘New Boy’ mut aprèn a aclimatar-se al monestir i a la jerarquia entre els nois, tot i que mai no sabrà com utilitzar una cullera. Dorm sota el llit i segueix la germana Eileen pertot arreu; mentre que tots els altres nois van vestits amb samarretes i sandàlies caqui reglamentària, ell només portarà pantalons curts. Qualsevol ordre que hi hagi al monestir, però, es veu alterat per l’arribada d’un gran crucifix, enviat des d’Europa a refugiar-la durant la guerra. El ‘New Boy’ no pot apartar-ne la mirada, aportant les ofrenes de serps de Jesús de caoba fosca i, finalment, manifestant els estigmes de l’imatge. Per a la germana Eileen i Austràlia, però, només hi ha una espiritualitat acceptable: no poden coexistir (..). Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 3 generoses estrelles sobre 5, vis el que diu: (.. ) drama místic i una mica desenfocat de Warwick Thornton ambientat en un remot orfenat catòlic de l’interior de l’Austràlia dels anys quaranta en temps de guerra (..). És una pel·lícula que es deixa veure i atmosfèrica, tot i que per a mi no té el poder de les obres anteriors de Thornton (..). Després d’una narració robusta al començament, la pel·lícula deriva cap a una sèrie d’imatges i estats d’ànim que potser no tenen l’impacte previst. La mateixa Cate Blanchett, naturalment, té un control imperiòs de qualsevol escena en què es trobi, però no tenim accés a la seva vida interior i a la seva història de fons com jo esperava. Una pel·lícula menor de Thornton.



Quinzena dels Cineastes.

De Zarrar KAHN, “In flames”. Durada: 1h38. Producció Canadà, Pakistan. Amb Ramesha Nawal, Bakhtawar Mazhar, Omar Javaid, Mohammad Ali Hashmi, Adnan Shah Tipu, Jibraan Khan. Guió: Zarrar Kahn. Després de la mort del patriarca de la família, la precària existència d’una mare i una filla queda sacsejada per figures del seu passat, tant reals com imaginàries. Han de donar-se suport l’una amb l’altra si volen sobreviure a les forces malèvoles que amenacen d’engolir-les. Nota: film de terror. Piulada de la Quinzena: Ens immergeix en els horrors d’una societat patriarcal opressiva que provoca al·lucinacions i paranoies en una dona jove. La possibilitat d’una història d’amor es converteix en una pel·lícula de terror.Comentari de la Quinzena: Tot i que el seu argument podria ser psicològic i social, “In Flames” adquireix matisos fantàstics i horrorífics. La seva morbositat barroca no és una simple al·legoria, sinó una explicitació: sí, la condició de les dones pakistaneses, perseguides per un imperi de la foscor, és una pel·lícula de terror. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.



Quinzena dels Cineastes.

De Joanna ARNOW, “The feeling that the time for doing something has passed“. Durada: 1h27. Producció Estats Units (Sean Baker i altres). Amb Scott Cohen, Babak Tafti , Joanna Arnow. Guió: Joanna Arnow. Una mirada fragmentada i experiencial de la vida d’una dona a mesura que passa el temps en la seva relació BDSM casual a llarg termini, la seva feina corporativa de baix nivell i la seva família jueva buscabregues. Comentari de la Quinzena: Alhora intèrpret principal, guionista, editora i directora d’aquesta autoficció produïda sense res, Joanna Arnow s’exposa a llegar a un personatge que té pocs equivalents a la pantalla: una dona múrria i exaltada, gèlida i amorosa, desil·lusionada i preparada per a tot. Nota: òpera prima.Enllaç: IMDB.



Algunes reaccions:

Jonathan Romney, a la crítica per a ‘Screen International’: Comèdia molt adulta de maneres sexuals i emocionals que fa que l’escriptora i directora Joanna Arnow deixi la seva empremta com a talent a seguir. El que s’ha de fer i el que no s’ha de fer a les cites contemporànies ha estat durant molt de temps un farratge estàndard per al cinema indie nord-americà, però poques vegades se les dissecciona de manera tan amarga o amb un enginy tan estranyament impassible, com a “The Feeling That. The Time For Doing Something Has Passed”, la prometedora òpera prima de Joanna Arnow (..). Aquesta comèdia més que àcida i molt adulta de maneres sexuals i emocionals està escrita, dirigida i editada per Arnow (..) i la té a ella al capdavant, amb una actuació que porta el terme “sense vanitat” a extrems audaços. (..) Té una delicadesa satírica i, malgrat les aparicions inicials, fins i tot una mena de calidesa (..). La vida amorosa [de la protagonista], exposada en cinc capítols, que porten el nom dels seus diferents companys masculins, sembla prou ocupada, però singularment sense alegria. Durant nou anys, ha estat en una relació BDSM amb un home gran, Allen (Scott Cohen), que sembla que no està interessat en el seu plaer. (..) Les relacions posteriors inclouen cites en línia molt tristes, com ara una trobada amb un home que la porta a vestir-se amb una disfressa de porc: només una de les presentacions amb les quals Ann sembla còmoda, tot i que l’espectador pot sentir-se cada cop més incòmode per ella. (..) Rodada per Barton Cortright en una sèrie de ‘mini-tableaux’ molt compostos, amb un aspecte estrany i gebrat a la textura, la pel·lícula té la sensació d’un mal somni però dolorosament còmica, tot i que sovint aquest és el tipus de comèdia que et fa engolir tranquil·lament amb incredulitat en lloc de riure.



Quinzena dels Cineastes.

De Bertrand MANDICO, “Conann” / “She is Conann”. Durada: 1h45. Producció França, Luxemburg, Bèlgica. Amb Elina Löwensohn, Christa Theret, Julia Riedler, Claire Duburcq, Sandra Parfait, Agata Buzek, Nathalie Richard, Françoise Brion, Audrey Bonnet, Christophe Bier . Guió: Bertrand Mandico. Nota sinòptica: La vida de Conann en diferents etapes es mostra amb una estètica i un ritme diferents des de l’era sumèria fins al futur proper. Sinopsi: Recorrent els abismes, el gos de l’infern Rainer explica les sis vides de Conann, perpètuament morta pel seu propi futur, a través de les èpoques, els mites i els temps. Des de la infantesa, esclava de Sanja i de la horda bàrbara, fins a la seva ascensió als cims de la crueltat a les portes del nostre món. Comentari de la Quinzena: Guardià de l’inframón, el cèrber encara té la cara de gos, però és bípede i es diu Rainer, té els pits i la veu de dona, una jaqueta de cuir amb claus i una càmera de paparazzi sempre a punt per llançar els seus flaixos. Des del més enllà, ens parla de les successives reencarnacions de Conann el bàrbar, una amazona assedegada de sang des de l’alba dels temps. Méliès queer d’allò visceral i instintiu, Bertrand Mandico porta la seva llanterna màgica a una prehistòria fantasiosa, però també a noves botigues d’horrors, tant en color com en blanc i negre. Piulada de la Quinzena: La nova pel·lícula queer i salvatge de Bertrand Mandico celebra el cinema de la imaginació i la pulsió. Posa la seva artesania i la seva cinefília al servei d’una història de pacte faustià que es desenvolupa a través dels segles. El periodista Thomas Gastaldi, a ‘Wask’, n’escriu: Al final de l’etapa de Philippe Quesne (..) al capdavant del Théâtre des Amandiers-Nanterres, el director ha proposat a Bertrand Mandico que s’impliqués en el teatre abans de tancar-lo per obres per tal de dur-hi endavant una experiència completament híbrida. Mandico s’hi instal·la tot seguit amb la intenció de ‘rodar-hi’ no menys de quatre formats diferents, tots al voltant del relat de Robert E. Howard ‘Conan el bàrbar’ però en femení i ‘treballar-hi sobre la iconografia de la barbàrie i dels inferns’. Al programa, “Rainer, chien des enfers” (curtmetratge), “Nuits barbares” en realitat virtual VR, “La Déviante” a escena per a una representació teatral, i finalment el llargmetratge que ara ens ocupa. Enllaç: IMDB.

Setmana de la Crítica.

De Paloma SERMON-DAÏ, “Il pleut dans la maison” / “It’s raining in the House”. Durada: 1h23. Producció Bèlgica-França. Amb Makenzy Lombet, Purdey Lombet, Donovan Nizet, Amine Hamidou, Louise Manteau. Guió: Paloma Sermon-Daï. Sota un sol canicular, la Purdey, de 17 anys, i el seu germà, en Makenzy, de 15, estan deixats de la mà de Déu i miren d’espavilar-se sols. Mentre que la Purdey fa feines en un complex hoteler, en Makenzy arreplega quatre calés robant als turistes. Entre la despreocupació adolescent i la duresa de la vida adulta, s’han de donar suport l’un a l’altre en aquest viatge d’una dolçor commovedora, que sembla ser el darrer estiu de la seva joventut. Comentari de la Setmana: crònica estiuenca alhora dolça i amarga. Sense patetisme ni coqueteria, narra la relació d’una germana i un germà que intenten mantenir-se dignes i units, mentre la seva llar s’esfondra i els comptes bancaris se’ls assequen. Dos grans personatges notablement escrits i interpretats pels joves Purdey i Makenzy Lombet. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Nikki Baughan, a la crítica per a ‘Screen International’: (..) impressionant relat iniciàtic. (..) L‘estil visual íntim de la cineasta atrau l’espectador de manera efectiva al món tancat dels problemàtics protagonistes. (..) [Aquests germans] viuen a la casa antiga i amb degoters de la seva àvia (d’aquí el títol de la pel·lícula) i arriben a la inquietant conclusió que la seva mare alcohòlica, i sovint absent, és incapaç de proporcionar-los ni comoditat ni seguretat. El mateix es pot dir de la casa desgavellada, amb les seves parets ocres pelades que suggereixen que una llar que abans era càlida i feliç ara s’esfondra. (..) No obstant això, en Makenzy segueix emocionalment lligat tant a la propietat com a la seva mare, desesperat perquè les coses canviïn però sense poder competir amb l’addicció [materna]. Quan s’acosta al seu 18è aniversari i a la suposada llibertat de l’edat adulta, la Purdey veu que ha d’escollir entre seguir els seus somnis de convertir-se en infermera o fer una feina de neteja domèstica que li permetrà mantenir-se a ella mateixa i al seu germà. En realitat, però, no hi ha opció: la Purdey és necessàriament madura més enllà de la seva edat i farà el que s’hagi de fer per la seva família. (..) Però el drama del guió econòmic de Sermon-Dai no rau a criticar les injustícies de la vida, sinó en l’acceptació silenciosa i l’estoïcisme d’aquells que s’enfronten a les lluites diàries. (..) Un to similar del món real informa “It’s Raining In The House”, ajudat pel càsting d’actors germans (excel·lents) en els papers centrals i la dinàmica resultant, de vegades afectuosa, d’altres combativa, però sempre amb tendresa (..).



Setmana de la Crítica.

De Stéphan CASTANG, “Vincent doit mourir“ / “Vincent must die”. Durada: 1h47. Producció França. Repartiment: Karim Leklou (Vincent), Vimala Pons (Margaux), François Chattot (Jean-Pierre). Guió: Mathieu Naert. En Vincent es troba que l’ataquen sense cap motiu aparent durant la nit. Quan el fenomen s’intensifica, ha de córrer i canviar completament la seva forma de vida. Comentari de Goodfelas: Un gir contemporani desconcertant a la pel·lícula de zombis, en la tradició de “It Follows” i “Bird Box”. Comentari de la Setmana: un film de gènere tens i angoixant (..) Stéphan Castang filma de manera ferotge l’al·legoria d’una humanitat devorada per la malfiança. Projectada en Sessió Especial. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Allan Hunter, a la crítica per a ‘Screen International’: Alfred Hitchcock va construir una carrera posant la gent normal en situacions extraordinàries. El director Stephan Castang aporta una energia fresca a aquesta tradició de perillositat amb el seu entretingut primer film “Vincent Must Die”, un thriller apocalíptic tragicòmic que representa un escenari de malson amb humor negre i reflexions emotives sobre la condició humana. (..) Actor, dramaturg i curtmetratgista experimentat, Castang ambienta amb confiança el seu primer llargmetratge en un món normal i insignificant en el qual comencen a passar coses estranyes. (..) Hi ha alguna cosa d'”Els ocells”, de Hitchcock, o “Els bojos”, de George A Romero a la història de Castang sobre un món a mercè d’un fenomen irracional. (..) “Vincent Must Die” té ritme i sacseja molt, i Castang manté un impuls enèrgic. La música de John Kaced es fa ressò de les partitures de John Carpenter, augmentant la urgència i el malestar. El que realment li dóna un avantatge, però, són els moments de reflexió sobre les dures realitats d’aquest nou món i el que ens espera. Pot tenir l’energia i els elements d’un conegut virus zombi, però també és una pel·lícula sobre l’amor, la família i el que cal per ser humà.



FOTO DE L’APUNT: “Eureka”, de Lisandro Alonso