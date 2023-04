Quinzena dels Cineastes 2023: la selecció

Aquest matí ha estat el torn dels responsables de la Quinzena dels Cineastes de Canes d’anunciar la selecció de films per a l’edició d’enguany. Julien Rejl, el seu delegat general, en començar ha recordat que la Quinzena va néixer de la voluntat d’una comunitat de cineastes de crear un àmbit totalment independent que afavoreixi l’emergència de formes lliures procedents de tot arreu, sense criteri de distinció. És la singularitat d’una obra, en el que té de més irreductible a una qualsevol classificació, que és al principi de l’acte fundacional de la Quinzena. Hem triat 30 pel·lícules [20 llargs i 10 curts] que us presentem que, pel seu llenguatge únic, encarnen un esperit de resistència a qualsevol forma d’ideologia i de discurs dominant.

També ha remarcat, Julien Rejl, que la Quinzena és oberta al públic i no competitiva, i ha informat que han vist més de 4.000 pel·lícules i s’han desplaçat a més de 20 països a la recerca de cineastes i professionals de tot el món, per tots els continents. Enguany ha canviat el reglament d’aquesta secció, afegint-hi la condició, als films seleccionats, que primer s’estrenin en sales a França, abans de passar a les plataformes.

A la selecció, en què figura la catalana “Creatura”, d’Elena Martín, hi destaquen els nous films de Cédric Kahn (com a pel·lícula d’inauguració de la Quinzena) i de l’inevitable Hong Sang-soo (com a títol de cloenda), amb una reposició de “La Vall Abraham”, de Manoel de Oliveira, i un grapat d’òperes primes (6) i de segons llargmetratges (4) i títols de cineastes força desconeguts fins ara i que la Quinzena té la ferma voluntat de donar a conèixer. Aquesta és la selecció d’enguany: Sélection de la 55ème Quinzaine des Cineastes.

D’aquí a uns dies, publicaré l’apunt dedicat als llargmetratges d’aquesta selecció. Ara, permeteu que n’avanci certa informació d’alguns (pocs) títols:

De Claude Schmitz, “L’autre Laurens“. Amb Olivier Rabourdin, Kate Moran, Marc Barbé, Louise Leroy, Rodolphe Burger. Film negre l’intriga del qual se centra en Gabriel Laurens, detectiu que du una vida quotidiana plena de recels i ombres. Quan la seva neboda Jade, de quinze anys, apareix en la seva vida per demanar-li que investigui la mort del seu pare, el detectiu veu com li rebroten els records que es pensava que estaven enterrats per sempre.

De Bertrand Mandico, “La Barbare“. Amb Elina Löwensohn, Christophe Bier, Claire Duburcq, Sandra Parfait, Julia Riedler, Karoline Rose Sun, Camille Rutherford, Pacôme Thiellement. El periodista Thomas Gastaldi, que la veu com a pel·lícula de cloenda de la Quinzena, n’escriu: Al final de l’etapa de Philippe Quesne (..) al capdavant del Théâtre des Amandiers-Nanterres, el director ha proposat a Bertrand Mandico que s’impliqués en el teatre abans de tancar-lo per obres per tal de dur-hi endavant una experiència completament híbrida. Mandico s’hi instal·la tot seguit amb la intenció de ‘rodar-hi’ no menys de quatre formats diferents, tots al voltant del relat de Robert E. Howard ‘Conan el bàrbar’ però en femení i ‘treballar-hi sobre la iconografia de la barbàrie i dels inferns’. Al programa, “Rainer, chien des enfers” (curtmetratge), “Nuits barbares” en realitat virtual VR, “La Déviante” a escena per a una representació teatral, i finalment “La Barbare”, el llargmetratge que ara ens ocupa.

De Michel Gondry, “Le livre des solutions”. Amb Pierre Niney, Blanche Gardin, Vincent Elbaz. Guió de Michel Gondry. Segueix un home, un director, que intenta vèncer els seus dimonis, que li estan oprimint la creativitat.

FOTO DE L’APUNT: “La Barbare”, de Bertrand Mandico.