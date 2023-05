Una bella pel·lícula romàntica d’un gran Kaurismaki emociona Canes

Una Palma d’Or per a la pel·lícula que ens ha fet feliços com cap altra, sisplau (Eulàlia Iglesias, diari ‘Ara’), La poesia del gran Aki Kaurismaki brilla a Canes (Imma Merino, diari ‘El Punt Avui’), Kaurismaki presenta una preciosa història d’amor trista a Canes (Paco Vilallonga, ‘Diari de Girona’)… titulars ben eloqüents d’unes cròniques entusiasmades, emocionades, pel nou film d’Aki Kaurismaki i que es corresponen amb l’esclat immediat que es va produir a la xarxa: Xavi Serra, a Twitter: (..) és la pel·lícula més romàntica de Kaurismaki, una obra mestra senzilla, bella i lluminosa, Doneu-li ja la Palma d’Or… i la Palm Dog. Alejandro G. Calvo, a Twitter: 17 palmes d’or li donava jo a Aki Kaurismaki. “Fallen leaves” és la millor pel·lícula que he vist a Cannes 2023. Mrtoldo, a Twitter: Així de senzill. Felicitat plena. Alberto Lechuga, a Twitter: Davant d’una pel·lícula exemplar, una comèdia romàntica tan bonica, només cal l’agraïment i el brindis. I, per a reblar-ho, Àngel Quintana, acaba el seu article per a ‘Caimán’, via Facebook així: Al final a la banda sonora sentim una versió finlandesa de “Les feuilles mortes”, el poema de Jacques Prévert que va ser musicat per Joseph Kosna i popularitzada per Yves Montand. Un cop arribat a aquest punt i afectat pel record emocionat de la pel·lícula aquest cronista reconeix que potser l’única manera possible amb què es pot acabar aquest text és recordar que Prévert al seu poema va escriure: Tu que em vas estimar, jo que et vaig estimar./ I la vida separa els qui s’estimen,/ Molt dolçament, sense fer soroll./ I la mar esborra a la sorra/ El pas dels amants separats.



Impressionants han estat també les reaccions davant la nova pel·lícula de Victor Erice, amb sonores mostres de perplexitat entre els enviats especials (sobretot espanyols) pel fet que no hagi anat a la Competició. De fet, ja fa dies que corre el rumor que era previst que hi entrés, però els seleccionadors del Festival van acabar desestimant-ho i programant-la a la secció ‘Cannes Première’. Potser empipat per això o ves a saber si per un acte més del seu tradicional entotsolament o perquè li ha sortit algun ‘impediment’ insalvable, el cert és que Erice no ha estat personalment a Canes, acompanyant l’estrena mundial del seu film.

Tanta magnificiència cinematogràfica ha tapat una mica la mala recepció de “Club Zero”, el nou film de Jessica Hausner, i la resta de pel·lícules projectades en aquesta inoblidable jornada ‘cannoise’.

Competició.

D’Aki KAURISMAKI, “Fallen Leaves” / “Les feuilles mortes” / “Kuolleet lehdet”. Durada: 1h21. Producció Finlàndia. Amb Alma Pöysti, Jussi Vatanen. Guió: Aki Kaurismaki. Nota sinòptica: Tragicomèdia tenyida d’indulgència. Sinopsi: Dues persones solitàries es troben per atzar una nit a Helsinki i cadascuna malda per a trobar en l’altre el seu primer, únic i darrer amor. El seu camí cap aquest objectiu lloable topa amb l’alcoholisme de l’home, la pèrdua d’un número de telèfon, la ignorància dels seus noms i de les seves adreces respectives recíproques. La vida té tendència a posar obstacles en el camí dels que busquen la felicitat. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Imma Merino, a la crònica per al diari ‘El Punt Avui’: La malenconia, la sobrietat, la ironia, l’amor pel cinema, la dignitat de la gent obrera, els enquadraments precisos, el sentit del cromatisme, el pes de les cançons, el punt de desesperació, però, finalment, l’esperança. Tot allò que caracteritza el cinema poètic d’Aki Kaurismaki hi és a “Les feuilles mortes”, que manlleva el títol de la cèlebre cançó composta per Joseph Kosma amb lletra de Jacques Prevert que, en versió finesa, se sent al final de la pel·lícula mentre les imatges remeten a les últimes de “Temps moderns”, de Chaplin. Hi és d’una manera especialment brillant, com s’ha reconegut i celebrat a Canes amb una immensa ovació després de la projecció de gala. (..) L’humor sempre hi és, però no dilueix el sentit social del cineasta. Una absoluta meravella. Eulàlia Iglesias, a la crònica per al diari ‘Ara’: Després de dies de pluja i cel gris, aquest dilluns per fi ha sortit el sol a Canes. El director finlandès Aki Kaurismäki hi estrenava la pel·lícula “Les feuilles mortes”. Un retorn al seu imaginari de classe obrera solidària, personatges de poques paraules, melancòlics tangos finlandesos i resistència al capitalisme econòmic i estètic que, tanmateix, presenta una sèrie de novetats. El director finlandès ha incorporat una plantilla d’intèrprets més joves, una tria lògica en una pel·lícula que també es decanta per un gènere poc present en la seva filmografia, el melodrama romàntic. (..) En un festival en què se’ns han acumulat les pel·lícules que superaven les dues i tres hores, Aki Kaurismäki resol amb menys de 90 minuts una obra mestra que renova i alhora sublima el millor del seu estil. Ploraries ja només amb el primer intercanvi tímid de mirades dels protagonistes, la prova de com es pot transmetre la màxima emoció de la forma més sòbria. “Les feuilles mortes” brilla com a comèdia de moments hilarants que homenatja els clàssics (el gos de la pel·lícula es diu Chaplin) i com a melodrama romàntic proletari. El món de Kaurismäki sembla aturat en el temps, però no viu aïllat del present. (..) Al Palais del festival un sentiment de felicitat ha recorregut les butaques. Pocs artistes contemporanis són tan capaços de reconciliar-nos amb el món des d’una mirada sempre crítica. Ja va sent hora que li donin una punyetera Palma d’Or a Aki Kaurismäki. Paco Vilallonga, a Twitter: Meravella. És impossible no commoure’s amb la poesia en estat pur d’aquesta història d’amor trista però d’una emotivitat que et desarma. El director finlandès assoleix la seva màxima depuració estilística. Un homenatge a Chaplin sublim. Un 10. I a la crònica pel ‘Diari de Girona’: (..) Inclassificable i sempre disposat a muntar el seu show durant la famosa pujada de les escales del Palais dels Festivals -on ha fet broma amb el Delegat General Thierry Fremaux-. Kaurismaki ha presentat en competició “Les feuilles mortes”, el seu primer treball després de sis anys de silenci. I ha demostrat que està en plena forma amb aquesta malenconiosa i preciosa història d’amor que manté tots els elements que han construït el seu estil personal i intransferible. (..) És un Kaurismaki pur, amb la seva estètica gairebé atemporal, els seus diàlegs conspicus, tenyits d’aquella tristesa i sentimentalisme dels seus millors films. I amb un homenatge molt emocionant i tremendament poètic al cinema de Charles Chaplin. Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: (..) Aki Kaurismaki és l’únic cineasta que es manté fidel al seu llegat [de Chaplin] i busca la manera d’integrar-ne l’herència a l’interior de la seva filmografia. Kaurismaki també va començar com Chaplin rodant moltes pel·lícules. Entre el 1981 i el 1999 va rodar una pel·lícula o dues pel·lícules cada any, a partir d’un moment va anar distanciant els seus rodatges, fins al punt que en tretze anys només ha rodat dos llargmetratges, “El otro lado de la esperanza” (2017) i “Les feuilles mortes” (2023). En aquest període Kaurismaki ha anat buscant la perfecció dins d’un estil, mentre ha anat afinant les seves variacions, la construcció dels seus personatges, els seus paisatges interiors, els seus centelleigs de tristesa, fins a aconseguir arribar a fer una pel·lícula que busca el rigor en cada detall , l’elegància a cada pla, la humanitat a cada gest. De manera significativa l’última paraula de “Les feuilles mortes”, d’Aki Kaurismaki, és Chaplin. De manera semblant a “Llums de la ciutat”, vivim una història molt trista d’amor marcada per unes dosis d’humor. És com si a l’interior de cada imatge reposés tot allò après durant una trajectòria, per a depurar-ho i treure’n tot el millor del seu estil. El resultat és un autèntic monument a l’amor entès com a forma suprema d’humanisme. Al llarg de la pel·lícula tot és tremendament senzill. (..) Kaurismaki filma una història de malentesos, separacions, retrobaments marcats per les males partides que de vegades l’atzar juga als enamorats. Però també marcats per una addicció a l’alcoholisme que distorsiona aquestes trobades i que implica un procés de superació personal, ja que l’amor pot transformar els vicis i treure noves noves virtuts. No hi ha ni un petó, ni els amants es toquen en tota la pel·lícula, però, hi ha moltíssimes belles cançons d’amor que puntuen totes les trobades. L’amor es desenvolupa allunyat de les convencions actuals i reprèn alguna cosa heretada de les formes de representar l’amor al cinema clàssic. Les referències cinèfiles van acumulant-se, “Breve encuentro”, de David Lean, “Tu i jo”, de Leo Mc Carey, “Une partie de campagne”, de Jean Renoir, i, sobretot, “Llums de la ciutat”. Al final a la banda sonora sentim una versió finlandesa de “Les feuilles mortes”, el poema de Jacques Prévert que va ser musicat per Joseph Kosna i popularitzada per Yves Montand. Un cop arribat a aquest punt i afectat pel record emocionat de la pel·lícula aquest cronista reconeix que potser l’única manera possible amb què es pot acabar aquest text és recordar que Prévert al seu poema va escriure: Tu que em vas estimar, jo que et vaig estimar./ I la vida separa els qui s’estimen,/ Molt dolçament, sense fer soroll./ I la mar esborra a la sorra/ El pas dels amants separats. Sergi Sánchez, a Facebook: (..) Al país amb més qualitat de vida del món, el director de “Nubes pasajeras” prefereix fixar-se una altra vegada en els desclassats, a les “fulles caigudes” del títol, a les ànimes solitàries que viuen als marges -un alcohòlic a l’atur, una caixera de supermercat que acaba treballant en una fàbrica- i s’enamoren en un karaoke. La poètica de Kaurismaki segueix fidel al laconisme dels diàlegs, a l’expressivitat cromàtica, als enquadraments fixos, al sentit de l’humor sobri, i sobretot a una construcció de personatges no per més sintètica menys emotiva. En aquesta història d’amor, travessada per les notícies de la guerra d’Ucraïna regurgitades per vells aparells de ràdio, Kaurismaki sempre es mostra idèntic a ell mateix. I, tanmateix, per què ens fa la impressió que aquesta repetició és tan bonica? Aquest crític no pot deixar d’admirar la manera com “Fallen Leaves” recondueix el fatalisme melodramàtic del relat -hi ha dos moments en què, com al “Tu i jo” de Leo McCarey, plana l’amenaça sobre els dos enamorats- amb dos plans, un gag afectuós i una promesa de tendresa eterna. I és que com pot acabar malament un amor que es consolida en una sala de cinema, davant d’una pel·lícula de zombis que es titula “Els morts no moren”. Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: (..) és una altra de les seductores i delicioses comèdies cinèfiles de Kaurismäki, que inclou rock’n’roll. És romàntica i de caràcter dolç, amb un estil inèdit que de cap manera soscava ni ironitza les emocions implicades i amb algunes coses tallants a dir sobre la política contemporània. (..) Malgrat el títol, aquesta és una pel·lícula amb la primavera al cor. (..) “Fallen leaves” és una pel·lícula amb un gran cor i, per absurda i caricaturesca que sigui, t’omple d’una brillantor que et fa sentir bé. Joan Millaret Valls, a Twitter: (..) és un adorable i admirable Kaurismaki en estat pur: elemental, depurat, minimalista, estatisme, romàntic, poètic, melancòlic, melòman, colorista, obrerista, esperançador, entranyable, tendra, referencial i cinèfil. Alejandro G. Calvo, a Twitter: 17 palmes d’or li donava jo a Aki Kaurismaki. “Fallen leaves” és la millor pel·lícula que he vist a Cannes 2023. (..) A “Fallen leaves”, Aki Kaurismaki torna a fer la seva mateixa pel·lícula: la de “Sombras en el Paraíso”, la de “Un hombre sin pasado”, etc. I, alhora, crea una nova pel·lícula enlluernadora, bellíssima, tan romàntica com ‘tronchante’ (l’acudit de Bresson ha arrencat aplaudiments). En aquest univers de perdedors nats que aconsegueixen triomfar gràcies a l’amor, hi ha una de les grans històries del cinema. Xavi Serra, a Twitter: (..) és la pel·lícula més romàntica de Kaurismaki, una obra mestra senzilla, bella i lluminosa, Doneu-li ja la Palma d’Or… i la Palm Dog. Mrtoldo, a Twitter: Així de senzill. Felicitat plena. Alberto Lechuga, a Twitter: Davant d’una pel·lícula exemplar, una comèdia romàntica tan bonica, només cal l’agraïment i el brindis.



Cannes Première.

De Víctor ERICE, “Cerrar los ojos“ / “Fermer les yeux”. Durada: 2h49. Producció Espanya, Argentina. Amb Manolo Solo, Jose Coronado, Ana Torrent, María León, Helena Miquel, Josep Maria Pou. Guió de Michel Gaztambide i Víctor Erice. Un famós actor espanyol, Julio Arenas (José Coronado), desapareix durant el rodatge d’una pel·lícula. Encara que mai no se n’arriba a trobar el cos, la policia arriba a la conclusió que ha patit un accident arran de mar. Al cap de molts anys, aquesta mena de misteri torna a l’actualitat ran d’un programa televisiu que vol evocar la figura de l’actor, oferint com a primícia imatges de les darreres escenes en què va participar, rodades per qui va ser el seu íntim amic, el director Miguel Garay (Manolo Soto). El començament i el final d’una pel·lícula inacabada. Nota de la distribuïdora internacional: una reflexió convincent sobre la identitat, la memòria i el cinema. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Anna Bogutskaya, a Twitter: “Cerrar los ojos” m’acaba de recordar que Erice no fa cinema, fa màgia. Philippe Rouyer, el nou home fort de la revista ‘Positif’, a Twitter: Torrents d’amor per la nova pel·lícula de Victor Erice. 31 anys després de l’inoblidable “El sol del membrillo”, el cineasta torna amb “Close your eyes / Cerrar los ojos”, una estranya investigació de la qual una pel·lícula inacabada és la clau. I és sublim. La pel·lícula més bonica vista a Cannes 2023. Charles Bosson, a Twitter: (..) la pel·lícula més bella de Canes (totes les seleccions incloses) (..). Arnau Martín, a Twitter: Amb “Cerrar los ojos” Erice reprèn el seu vol poètic. Interpretacions extraordinàries, un inici i un final descomunals i alguns intervals que posen la pell de gallina. Encomiable respecte per la paraula, imatges que van més enllà del que es roda. Bellíssima, inoblidable. Manu Yáñez, a Twitter: Reunint l’essencialisme dels pioners, el virtuosisme dels clàssics i la gosadia dels cineastes de la modernitat, Víctor Erice ens fa sentir que la magistral “Cerrar los ojos” és el film que estàvem esperant des de fa 31 anys. És “la pel·lícula” de Cannes 2023, sens dubte. Paco Vilallonga, a Twitter: Film sobre la identitat i la memòria, la 1a obra en 30 anys d’Erice és tremendament suggerent, un testament compendi del que el director ha rodat i no ha pogut rodar. Un film tenyit de tristesa i una mirada melancònica a un temps que mai tornarà. Una pel·lícula rica i complexa que funciona molt millor quan accentua i suggereix el misteri que quan és massa narrativa i explicativa. Però el resultat és molt bo, emotiu i tots els rumors que havien corregut sobre una pel·lícula fallida s’han esvaït completament. Alejandro G. Calvo, a Twitter: I us diré una altra cosa. Fa setmanes que sentim a dir que la nova d’Erice era dolenta. Em sembla increïble. Algú havia vist realment la pel·lícula? A què venien tots aquests rumors espantosos? Com me n’alegro que sigui una pel·lícula bàrbara. Per Erice, pel cinema, per tots nosaltres. (..) “No t’has assabentat que ja no hi ha els miracles des que es va morir Dreyer”. Doncs “Cerrar los ojos” de Víctor Erice té molt de miracle. El director d'”El sur” fa les paus amb el seu embruix de Xangai, ens parla de la fi de la vida des de la fi del cinema i, alhora, ens ensenya que el cinema és, és clar, un miracle a la nostra vida. El seu moment “Rio Bravo” és història del nostre cinema. Bravo. Bravo. Bravo. Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Al final de “El espíritu de la colmena”, Ana tanca els ulls per trobar-se amb l’esperit. A “Cerrar los ojos”, la nova pel·lícula de Víctor Erice després de trenta anys, quan es tanquen els ulls no és per trobar-se amb l’esperit sinó per constatar una idea que la mort és a prop. Estem davant d’una pel·lícula molt trista tant des del punt de vista formal, com des del punt de vista anímic. És trist perquè sorgeix de la constatació d’una impossibilitat. És una pel·lícula en què s’assumeixen les erosions de la vellesa i el desig de revisar una vida, per acabar preguntant-se què és millor viure o crear. Erice parteix d’una idea potent: el desig de desaparèixer. A la pel·lícula, un actor anomenat Julio Arenas desapareix després de rodar una pel·lícula titulada significativament com “La mirada del adiós”. El personatge s’eclipsa i el públic s’oblida d’aquell galant que va ser aclamat en una època i oblidat en una altra. Víctor Erice també va desaparèixer de forma relativa el 1992 després de rodar “El sol del membrillo”. Li van proposar fer “El embrujo de Shangai”, a partir de la novel·la de Juan Marsé, però va desistir en l’intent després de molts dubtes i Fernando Trueba va fer una altra cosa. A la vida d’Erice, la desaparició va actuar com un desig, com una voluntat silenciosa de refugiar-se a la vida i en el dubte davant les restes del naufragi del mateix cinema. “Cerrar los ojos” acaba sent una pel·lícula estranya i irregular en què el cineasta desaparegut torna per explicar el camí cap a una revelació impossible. Erice decideix ser un altre per ser alhora ell mateix i explicar tot allò que no va poder arribar a ser, per observar la vida des de la rereguarda sabent que la memòria és efímera i que el cel·luloide s’ha anat deteriorant deixant pas a una altra cosa a la que res ja és igual. En aquest ésser un altre sembla com si Erice abandonés la condició de cineasta poètic per convertir-se en un cineasta discursiu, com si el cinema de poesia fos subsistit pel cinema de prosa. En aquest cinema de prosa hi ha un misteri, un personatge que cerca, uns personatges que ofereixen pistes i alguna cosa que hi ha. Pel camí sorgeix tot un món amb què Erice passa comptes sobre si mateix. (..) Però, sobretot, existeix a “Cerrar los ojos” el desig de donar forma a tot allò que les circumstàncies vitals van esborrar i no van deixar consumar. Erice roda de forma indirecta la segona part d'”El sur” i la seva versió de “El embrujo de Shangai”, amb la consciència que només queden els esbossos, els records perduts en caixes de codonyat i l’amistat com a signe de supervivència. (..) “Cerrar los ojos” avança com un compendi del cinema d’Erice però amb una marcada diferència, mentre al seu vell cinema de poesia hi havia el desig de transitar una modernitat heretada de Rosellini, a “Cerrar los ojos” hi ha un retorn al classicisme. A “El espíritu de la colmena”, la nena Ana Torrent veia per primera vegada “Frankenstein”, de James Whale, i creia al monstre. Quan es mostrava la cara el documental es barrejava amb la ficció i apareixia Rossellini, a “Cerrar los ojos” es constata que després de Dreyer els miracles no han tornat a aparèixer al cinema i que per tant aquesta modernitat està gairebé en un estat més crític que el classicisme. Al final, Erice aposta pel classicisme perquè tot i haver tancat els ulls la revelació no és possible i les imatges han deixat de ser un camí cap a la revelació del món i de l’esperit. Hi ha una impotència i un desequilibri a tota la pel·lícula que acaba sent la seva debilitat i la seva fortalesa. Albert Lechuga, a Twitter: «El truc per envellir és no tenir por ni massa esperança» Des d’aquí, l’essencialitat del savi, Erice filma una de les grans pel·lícules testamentàries de la història del cinema, obra més gran de la nostra cinematografia. Quina alegria i quina emoció. Carlos F. Heredero, a l’article per a ‘Caimán’: (..) Aquesta aventura és una cerca impossible, i per això mateix profundament elegíaca. La recerca d’un cinema pretèrit (la pel·lícula sense acabar, les llaunes acumulades d’un cel·luloide gairebé impossible de projectar, un actor desaparegut, la vella sala de la ciutat), però també la invocació d’una cultura en trànsit de desaparició, d’una memòria que sembla segrestada per l’oblit ia la qual les imatges bellíssimes de Víctor Erice arrenquen a poc a poc, dolorosament i gairebé sempre amb profunda tristesa, successius resquills, centelleigs aïllats d’emoció i de bellesa camí d’una epifania que ens proporciona –diguem-ho ja per avançat– un dels moments més bells, catàrtics i emocionants de tot el cinema espanyol que aquest cronista pot recordar. (..) Aventura que suposa, alhora, la recerca irrenunciable d’una filiació, que no és només paternofilial, sinó també, i sobretot, poètica i simbòlica, perquè el veritable cordó umbilical que uneix entre si “El espíritu de la colmena” ( “Soy Ana, soy Ana”, tornem a sentir aquí), “El sur” i “Cerrar los ojos” no és altre que el del mateix cinema. El cinema que travessa tot el substrat de la pel·lícula, no només en allò més evident (les llaunes, la projecció, el vell local, el rodatge interromput, etc.), sinó també en el més profund del seu basament: la seqüència que evoca “Rio Bravo”, de Howard Hawks, la cita obliqua a la pel·lícula de Von Sternberg, la memòria de Nicholas Ray… Viatge impregnat de tristesa i desolació, d’esquinçament i devastació emocional, de pèrdua i d’absència, la pel·lícula ens convida finalment a nosaltres també, els espectadors, a tancar els ulls i a quedar-nos tots sols amb un fotograma en negre i amb el so de la vibració de la cinta de cel·luloide en passar la cua final per la maquinària d’un vell projector (sí, la materialitat d’aquest so) : invitació insubstituïble (això últim) a rememorar l”experiència’ real de la projecció en cel·luloide mentre somiem a les fosques a recuperar, dins de nosaltres mateixos, tot allò que potser hem perdut al llarg de la nostra vida com a espectadors. I és llavors quan recordem, amb Antonio Machado i Víctor Erice alhora: “Entre el vivir y el soñar, hay una tercera cosa. Adivínala”. És una invitació irrefusable. No se’ls acudeixi desestimar-la. I a Twitter deixa anar: Un aperitiu sobre “Cerrar los ojos”: la demostració definitiva que Fremaux ni sap ni entén res de cinema espanyol, si el treuen d’Almodóvar. Que aquesta enorme pel·lícula no estigui en competició és, senzillament i planament, una qüestió de ceguesa. Jaime Pena, a Twitter: Resultat: Victor Erice 10 – Thierry Fremaux 0. Diego Lerer, a Twitter: Està molt bé la pel·lícula de Víctor Erice, drama sobre l’amistat, la memòria i el cinema. Cada cop és més difícil entendre què entra a competència i què no en un festival com el de Canes. Eulàlia Iglesias, a la crònica pel diari ‘Ara’: (..) un film que no se situa al mateix nivell que els tres anterior, però que tampoc resulta el desastre que alguns auguraven. (..) Tot i construir-se al voltant d’un enigma, “Cerrar los ojos” no batega amb aquella capacitat poètica pel misteri que van convertir Erice en un mestre de referència. El director de 82 anys entrega un relat sentit, però prosaic, que en alguns moments se sosté massa en diàlegs explicatius. Per desembocar en el final que tothom esperava: una revelació última de la capacitat encara viva del cinema per generar un miracle.



Competició.

De Jessica HAUSNER, “Club Zero”. Durada: 1h50. Producció: Àustria, Anglaterra, Alemanya, França, Dinamarca. Amb Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Sam Hoare. Guió de Géraldine Bajard i Jessica Hausner. La senyoreta Novak s’incorpora a un institut privat on inicia un curs de nutrició amb un concepte innovador, canviant els hàbits alimentaris. Sense despertar les sospites de professors i pares, alguns alumnes cauen sota la seva influència i s’incorporen al cercle tancat del misteriós Club Zero. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Diego Lerer, a Twitter: Quina cosa tan horrorosa és “Club Zero”. Segur que l’Östlund li dona un premi. Wendy Ide, a la crítica per a ‘Screen International’: Una professora nova carismàtica és reclutada per un internat progressista d’elit, en algun lloc, suposem, al Regne Unit, per instruir els estudiants en “Menjar conscient”. La senyoreta Novak (Mia Wasikowska) explica a la seva petita classe d’adolescents impressionables que reduir dràsticament la quantitat d’aliments que consumeixen pot tenir beneficis de gran abast, per al planeta i per a la seva pròpia salut espiritual, mental i física. Diligentment, els nens rebutgen els seus àpats, però es mengen la filosofia cada cop més extrema de la senyoreta Novak. (..) Es tracta dels perills d’externalitzar les responsabilitats parentals a persones i institucions amb agendes. Sembla fantàstic, com sempre, l’ús que fa Hausner del color i la vestimenta és sorprenent i eloqüent, però es tracta d’una pel·lícula amb guió molt prim que funciona a un nivell molt superficial (..). Paco Vilallonga, a Twitter: Metòdica, cartesiana. Una pel·lícula d’una gran perfecció formal on tot està mil·limètricament calculat. Però l’extrema fredor del conjunt et distancia i fa complicat empatitzar amb el discurs de fons. Gens recomanada per espectadors sensibles. I a la crònica pel ‘Diari de Girona’: (..) pel·lícula terriblement inquietant -fins i tot hi ha una escena especialment desagradable de veure- centrada en l’alimentació ecològica i les noves teràpies nutritives. Com és habitual en la seva directora, “Club zero” excel·leix per la metòdica, mil·limètrica i minimalista posada en escena. Des del vestuari als decorats, passant per la planificació dels enquadraments, tot està calculat al detall amb una precisió gairebé obsessiva. Aquesta perfecció formal potser dilueix una mica el seu discurs de fons, que una vegada plantejat no s’acaba de desenvolupar. Sergi Sánchez, a Facebook: (..) Sembla que els dards de la directora de “Little Joe” van dirigits, diana fàcil, als practicants integristes del ‘mindfulness’ i l’alimentació orgànica, i, per extensió, als pares que deleguen l’educació dels seus fills a professors que tal vegada no estan preparats per a això, però el seu plantejament no per obvi deixa de ser més problemàtic: estem davant d’una sàtira sobre l’ecologia entesa com a ideologia sectària o, per contra, davant d’una defensa dels desordres alimentaris com a rebel·lió última del cos dels centennials contra el capitalisme que ha forjat la identitat econòmica? És la fe en el cos l’última cosa que ens queda en una societat més preocupada per condemnar els afectes que per tallar en sec una neurosi col·lectiva? Tan a prop de “Lourdes” com de “Little Joe”, “Club Zero” sacrifica totes aquestes preguntes a la repetició d’una sola idea, i, malgrat incloure imatges francament provocatives -una noia menjant-se el seu propi vòmit-, evita, de una forma una mica mandrosa, aprofundir en l’origen del seu conflicte dramàtic, un personatge tan opac que ni tan sols Hausner sembla tenir interès a comprendre. Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ la castiga posant-li només 2 estrelles sobre 5 i en diu: (..) el seu recent pas [de Jessica Hausner] a les pel·lícules en anglès ha donat lloc a una obra nebulós de la mena del seu film “Little Joe” del 2019, i així ho ha tornat a demostrar amb aquesta pel·lícula exasperant i desconcertant. “Club Zero” és una no sàtira extenuant i sense sentit que no diu res de valor sobre els seus temes ostensibles: la imatge corporal, els trastorns alimentaris i el sobreconsum occidental. (..) La passió evangèlica de la senyora Novak per l’assignatura encisa els cinc alumnes de la seva classe. I aleshores els diu que seran els pocs privilegiats secrets que formaran el nucli del seu revolucionari Club Zero, joves que sobreviuran sense menjar en absolut; un culte fanàtic de Jonestown que existeix a plena vista. (..) La pel·lícula sembla burlar-se d’idees òbviament absurdes (..). En realitat, ningú diu les paraules “bulímia” i “anorèxia” en veu alta, i no està clar si evitar aquests termes evidents és una opció artística, un comentari a la negació o només una manera d’evitar l’obvi problema argumental (..) I quan la senyora Novak condemna l’excés de consum i la cobdícia… bé, no està clar immediatament que aquestes idees siguin errònies o que mereixin que s’augmentin satíricament fins a una autolesió òbviament grotesca. És una altra falta d’aquest cineasta d’altra banda molt talentosa. Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: (..) Potser siguin les modes contemporànies instal·lades per directors com Yorgos Lanthimos o Ruben Östlund, president del jurat, aquesta irònica, aspra i brutal manera de pegar a la burgesia europea suposadament progressista. O aquest costat aspre i tan austríac que té la seva pel·lícula es relaciona amb el fet que el productor no és cap altre que Ulrich Seidl, els angles de càmera del qual i maneres de posada en escena per moments Hausner sembla imitar. El cert és que el nivell d’intel·ligència crítica que tenia aquella pel·lícula [“Lourdes” (2009)] sembla que ha baixat fins al cinisme més banal i la ironia gratuïta que enfanguen els temes interessants que tracta la seva pel·lícula “Club Zero”. Ningú dubta que és una cosa forta i rellevant el que es tracta aquí: les pressions socials que viuen els adolescents, la radicalització de certs grups, les modes perilloses que es generen per les xarxes socials i la manera com certs tòpics importants de la època són banalitzats des de la militància performàtica. Però tot això queda a la perifèria, com una cosa no del tot explorada, o tapada per la manera com la pel·lícula de Hausner, com els directors abans esmentats, es posa per sobre dels seus personatges, els ridiculitza, els tracta de tarats, persones incapaces de tenir alguna idea pròpia. Segueix el sistema Östlund a la perfecció: és crítica social per la via de l’acudit dolent, per burlar-se dels seus personatges i de les seves suposades crítiques socials fins a donar com a resultat, al cap i a la fi, una pel·lícula en extrem conservadora. (..) La meva impressió és que Hausner no té instints còmics i les seves bromes no funcionen gairebé mai. Encara si funcionessin la pel·lícula seria bastant impresentable, però ni tan sols surt ben parada. Tot s’anirà tornant més desagradable, cruent, cínic i perillós quan la Srta. Novak comenci a donar evidències que, més que un curs sobre aprendre a menjar, el que és seu és una mena de secta religiosa (..). David Ehrlich, a la crítica per a ‘IndieWire’: Si més no, a cada nova pel·lícula de Jessica Hausner és cada cop més innegable que cap altre director narratiu és més escèptic, o fins i tot hostil, envers les institucions socials en què les persones confien la seva fe. (..) Amb “Club Zero” igualment simplista però encara menys explicable, torna amb una comèdia fosca inspirada en Pied Piper sobre els perills potencials de confiar massa en els mestres de l’escola dels nostres fills. Ja ho sabeu, els veritables dolents del segle XXI. Per descomptat, no hi ha res inherentment dolent a fer una pel·lícula sobre aquest o qualsevol tema (..). Però Hausner d’alguna manera aconsegueix recargolar una sàtira irònica del “benestar” d’Instagram i de l’enfocament de suma zero de la Generació Z als problemes del món (..). Sempre ha estat difícil no admirar l’audàcia d’Hausner, però aquesta vegada l’audàcia de la seva narració finalment es transforma en una provocació troll. (..) Els nens de la senyora Novak no només sembla que no tinguin altres amics (mai no es dona a entendre que van ser seleccionats per les seves inseguretats), sinó que semblen desinteressats pel sexe, les xarxes socials o qualsevol tipus de compromís amb el món exterior, malgrat el fet que tots tenen telèfons mòbils. Des del vernís rosa a la màquina expenedora de l’escola fins a la crueltat semblant a la de Lanthimos que els personatges utilitzen per avergonyir-se mútuament per a obeir, cada detall de “Club Zero” està esmaltat amb l’alegria auto-insistent d’una sàtira poc divertida que mossega tot el conjunt molt més del que està disposat a mastegar. (.. ) Una pel·lícula que no té ni idea d’on atribuir la culpa. Són els pares amb excés de feina el problema? Els professors de l’escola estan rentant el cervell als nostres fills? O els adolescents d’avui intransigentment progressistes corren un risc únic de que els seus ideals s’utilitzin com a arma contra ells? Cap d’aquestes coses s’exclou mútuament, però totes estan mal articulades aquí. Una cosa és que Hausner qüestioni la religió, que ha estat responsable de tota mena de pecats al llarg dels segles, però els antidepressius, i ara els educadors, se senten com a objectius cínics per a una cineasta desesperada per soscavar qualsevol cosa que pugui ajudar la gent a preparar-se millor per a les dificultats d’un món sense Déu. Vull tenir fe que estic malinterpretant les intencions de Hausner, i possiblement no per primera vegada, però m’estic esgotant per la falta de fe que sembla tenir en tots els altres.

Sessions Especials.

De Pedro COSTA, “As filhas do fogo” / “Les filles du feu” / “The daughters of fire”. Durada: 0h09 Producció Portugal. Amb les cantants Elizabeth Pinard, Alice Costa i Karyna Gomes. Nota sinòptica (llarga): La pel·lícula explora la música, la cultura i la identitat a través de les imatges captades pel director durant el rodatge de “Casa de Lava” a Cap Verd l’any 1994. La col·laboració multidisciplinària entre Pedro Costa i Os Músicos do Tejo afegeix una dimensió musical única a aquest curtmetratge, destacant la importància de la música en la cultura de Cap Verd. Sinopsi: Tres germanes joves estan separades per l’erupció del Gran Fogo. Però canten. Un dia sabrem per què vivim i per què patim…

Sessions Especials.

De WANG Bing, “Man in Black“. Durada: 1h. Producció França, Estats Units, Regne Unit. Nota sinòptica: Història d’un testimoni de la Revolució Cultural, que apareix nu davant la càmera. Sinopsi: Wang Xilin, de 86 anys, és un dels compositors xinesos més importants de la seva generació. Durant la Revolució Cultural, va ser objecte de greus persecucions, pallisses, confinament i tortures. La pel·lícula revela el cos i l’ànima d’un home marcat per una vida de patiment, un “home de negre” impulsat per la ira i la compassió. Al so de les seves simfonies, reviu els terribles esdeveniments que persegueixen la seva memòria i és testimoni d’una època que va veure la deshumanització de tota la nació xinesa. En diuen: (..) és una obra més aviat destinada a galeries d’art. El cineasta xinès va rodar al Théâtre des Bouffes du Nord durant tres dies sense públic, amb Caroline Champetier [a la càmera], el compositor xinès Wang Xilin exiliat a Alemanya, de manera que relata, despullat del tot, certes parts de la seva vida. Nota: la productora el defineix com un vídeo artwork de Wang Bing. Enllaç: IMDB.

Sessions Especials.

D’Anna NOVION, “Le Théorème de Marguerite“. Durada: 1h52. Producció França, Suïssa. Amb Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Julien Frison. Guió: Anna Novion, Agnès Feuvre, Marie-Stéphane Imbert, Mathieu Robin. Una brillant estudiant de matemàtiques (Ella Rumpf) a la millor universitat de França, l’Ecole Normale Supérieure. El dia de la presentació de la seva tesi, un error sacseja tota la certesa de la seva vida planificada, decideix deixar-ho tot i començar de nou. Enllaç: IMDB.

Fora de Competició.

De Sam LEVINSON, “The Idol“. Durada: 1h46. Producció Estats Units. Amb Lily-Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son. Guió: Sam Levinson i Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye. Nota sinòptica: Un guru de l’autoajuda i líder d’un culte modern (The Weeknd) entra en una relació complicada amb una ídol pop (novament) en ascens (Lily-Rose Depp). Sinopsi: Després de la seva última gira marcada per una crisi nerviosa, la Jocelyn (Lily-Rose Depp) està decidida a recuperar el seu títol com l’estrella pop més popular i sexy d’Amèrica. En Tedros (Abel Tesfay, The Weeknd), propietari d’una discoteca amb un passat problemàtic, reviscola la flama dins d’ella. Aquest nou amor la portarà al cim del seu art, o l’enfonsarà fins a les profunditats de la seva ànima? Nota: part inicial d’una sèrie de TV de l’HBO. Enllaç: IMDB.

Un Certain Regard.

De BALOJI, “Augure“ / “Omen”. Durada: 1h30. Producció Bèlgica, França, Països Baixos, el Congo, Sud-àfrica, Alemanya. Amb Lucie Debay, Marc Zinga, Eliane Umuhire. Guió: Baloji.Nota sinòptica: una pel·lícula coral que recorre la història de quatre personatges considerats bruixes i bruixots i que trobaran la manera d’ajudar-se mútuament per a alliberar-se’n en una Àfrica fantasmagòrica. Sinopsi: Història congolesa sobre un jove, Koffi (Marc Zinga), considerat bruixot (zabolo) per la seva petita comunitat i desterrat per sa mare. Quan, després de 15 anys d’absència, torna amb la seva xicota, Alice (Lucie Debay), per a pagar-ne la dot, es veu obligat a lluitar contra els prejudicis i sospites de la seva família i la seva comunitat, que el veuen com un foraster. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: (..) una pel·lícula que parla de personatges congolesos que tornen al seu país natal [des de Bèlgica] i no saben com enfrontar-se a un món on les supersticions i la bruixeria continuen sent presents i que han patit un procés de desertització. (..) Al llarg de la pel·lícula aquest contacte amb un món ritual, fantasmagòric poblat d’encanteris i bruixeria contrastarà amb la visió dels que han anat a Europa i han viscut una altra vida. La dificultat de tornar a la família els converteix en autèntics fills pròdigs, de vegades irreconciliables.



Un Certain Regard.

De Felipe GÁLVEZ, “Los colonos” / “The Settlers” / “Les colons”. Durada: 1h37. Producció Xile, Argentina, França, Dinamarca, Anglaterra, Suècia, Alemanya i Taiwan. Amb Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall. Terra del Foc, República de Xile, 1901. Un territori immens, fèrtil, que l’aristocràcia blanca pretén “civilitzar”. Tres genets són contractats per un terratinent ric, José Menéndez, per desposseir les poblacions indígenes de les seves terres i obrir una ruta cap a l’Atlàntic. Sota les ordres del tinent MacLennan, un soldat britànic i un mercenari nord-americà, el jove mestís xilè Segundo descobreix el preu de construir una nació jove, la de la sang i la mentida. L’autor ha declarat que es tracta d’un film que convida a reflexionar sobre qui escriu la historia, com s’escriu i quin lloc hi ocupa el cinema en aquest procés. La distribuïdora internacional en diu: En la seva esperada òpera prima, Felipe Gálvez explora una part crucial del passat colonial de Xile en un drama d’època visualment impressionant que destaca la diferència entre la veritat i la història. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.

Algunes reaccions:

Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Xile és a punt de celebrar el seu primer centenari com a nació. El president Pedro Montt, que puja al poder el 1906, vol establir un pacte que permeti la reconciliació entre els colons, els autòctons xilens i els nadius. El pacte com sol ser en aquests casos també implica un pacte de silenci. Cal silenciar alguna cosa, no preguntar-se què va passar set anys abans a Tierra de Fuego, ni que va ser de la tribu dels Ones que poblaven aquesta terra. Segons els llibres d’Història, els Ones, que eren uns grans comerciants, van desaparèixer per la transmissió de malalties. Felipe Gálvez demostra a “Los colonos” que el que diuen els llibres no va ser veritat i que l’Estat Xilè ha estat incapaç de reconèixer que a principis del segle XX es va cometre un genocidi, milers d’indis van ser enverinats, emborratxats i aniquilats. (..) Rodada amb gran rigor, amb un sentit precís de l’enquadrament i no aliena a les lliçons del cinema de Lisandro Alonso -l’ombra de “Jauja” és molt present- però buscant una dimensió més política en l’ús de la poètica. Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: Un western clàssic amb apunts modernistes, a prop dels famosos anti-westerns que pul·lulaven pels anys ’60 i ’70 i que van rescatar recentment cineastes com Kelly Reichardt (“Meek’s Cutoff”) o el mateix Lisandro Alonso a “Jauja”, l’òpera prima del xilè Felipe Gálvez aposta a un viatge clàssic de les pel·lícules de l’Oest només que explicat des d’una altra perspectiva, locació i circumstància. (..) “Los colonos” portarà el seu western de missió a través d’una sèrie de fortes escenes de violència als passos següents, els que aniran fent perdre la lleugeresa inicial per inserir els personatges en zones més i més fosques. Amb el pas del temps també se les hauran de veure entre ells mateixos, ja que les seves diferències comencen a notar-se cada vegada més. La pel·lícula inclourà després altres personatges, passaran alguns anys i sortirem dels territoris salvatges més obvis, només per enfrontar un altre tipus de salvatgisme, un de negocis en «interiors». (..) El film de Gálvez està extraordinàriament bé, com una barreja entre pel·lícula de l’Oest i drama gòtic on les imatges es tornen més i més fosques, al punt de semblar brutals quadres de l’època. (..) El que Gálvez fa és una crítica pel·lícula sobre l’extermini dels pobles originaris, els abusos del capitalisme i l’enorme control de les terres que tenen uns quants grups i famílies sense parlar gaire directament sobre aquests temes. (..) “Los colonos” explica la història cruel dels orígens d’un país (o dos, potser) marcat per la violència física, política i econòmica. Només cal mirar les notícies per adonar-se que aquesta disputa per les terres continua existint avui i és igual de cruel i salvatge. La civilització per la via de la massacre i l’extermini.



Quinzena dels Cineastes.

De Claude SCHMITZ, “L’autre Laurens” / “The Other Laurens”. Producció Bèlgica-França. Amb Olivier Rabourdin, Kate Moran, Marc Barbé, Louise Leroy, Rodolphe Burger. Nota sinòptica: Film negre l’intriga del qual se centra en Gabriel Laurens, detectiu que du una vida quotidiana plena de recels i ombres. Quan la neboda Jade, de quinze anys, apareix en la seva vida per demanar-li que investigui la mort del seu pare, el detectiu veu com li rebroten els records que es pensava que estaven enterrats per sempre. Sinopsi: A petició de la seva neboda, un detectiu especialitzat en adulteri es troba investigant la problemàtica mort del seu germà bessó, amb qui havia tallat. S’incorpora a la casa d’estil bling-bling del jugador difunt, no gaire lluny de la frontera franco-espanyola, al voltant de la qual gravita una fauna de l’inframon: vídua americana que està de tornada de tot, pilot d’helicòpter antic marine, vells ‘Hells Angels’ d’accent meridional, policies bruts que busquen un gitano desaparegut… Comentari de la Quinzena: Aquest thriller estilitzat i irònic reflecteix altres bessons: els codis nord-americà i europeu del cinema negre. Piulada de la Quinzena: Una obra híbrida i manierista prou atrevida com per prendre el lideratge de la tradició francesa de novel·les policíaques a la Jean-Patrick Manchette. La pel·lícula confronta Europa i Amèrica cara a cara i juga amb els codis i els tòpics d’ambdós cinemes. Enllaç: IMDB .

Algunes reaccions:

Àngel Quintana, l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: La Jonquera és terra de frontera, la població situada a l’Empordà als peus dels darrers contraforts dels Pirineus, disposa d’àmplies superfícies comercials on es ven alcohol per als francesos i d’uns quants prostíbuls, alguns considerats els més grans de Europa. És curiós que aquest territori de frontera no hagi estat convertit en escenari de ficció. “L’autre Laurens”, una pel·lícula d’origen belga, es presenta com un thriller situat entre Perpinyà i La Jonquera. Dos policies de Perpinyà investiguen la desaparició d’un delinqüent molt buscat a la comunitat gitana, mentre un detectiu que s’ha guanyat la vida resolent assumptes d’infidelitat matrimonial, rep la visita de la seva neboda que li parla de la desaparició del seu germà mort. A partir d’aquest punt de partida, la trama mostra els prostíbuls de la Jonquera, les màfies que els controlen, els motards de Perpinyà i vol jugar amb les particularitats d’un món a partir dels codis del thriller i la sèrie ‘noire’. La perspectiva és molt interessant i “L’autre Laurens” promet una visió àcida d’aquest territori amb cert sentit de l’humor, el problema és que tot es dilueix, tot resulta molt convencional i tòpic. La pel·lícula deriva cap a una sèrie de resolucions que estan molt explicitades i un final absolutament convencional amb tirotejos entre mafiosos i algun cop d’efecte. Tot allò que la pel·lícula promet no es compleix. La Jonquera i Perpinyà hauran d’esperar que sorgeixin noves oportunitats.

Quinzena dels Cineastes.

De Manoel DE OLIVEIRA, “La Vall Abraham” / “Val Abraao” / “Val Abraham” / “Abraham’s Valley”. Fa 30 anys es va presentar a la Quinzena dels Realitzadors aquesta pel·lícula (inspirada en ‘Madame Bovary’, de Gustave Flaubert; en el que fou un gran esdeveniment “cannoise”. Per a commemorar-ho, li han dedicat el cartell de la manifestació d’enguany i n’han programat la pel·lícula, en sessió especial. Enllaç: IMDB.

Setmana de la Crítica.

De Vladimir PERISIC, “Lost Country“. Durada: 1h38. Producció França-Sèrbia-Luxemburg-Croàcia. Amb Jasna Đuričić, Marija Škaričić, Jovan Ginić, Boris Isaković. Guió: Alice Winocour i Vladimir Perišić. Belgrad, 1996. L’Stefan té 15 anys. Després de la victòria del partit de l’oposició a les eleccions, el Partit Socialista de Milošević en falsifica els resultats. Quan el partit decideix anul·lar la votació, el país entra en un període turbulent. La mare de l’Stefan, Marklena, és la portaveu del partit. A causa de l’amor que sent per la seva mare, l’Stefan no pot acceptar que el seu millor amic, en Milan, li digui que la seva mateixa mare està involucrada en el frau electoral. Esclaten les protestes al carrer. Comentari de la Setmana: un fresc íntim i polític (..) Un film poderós que revisita els codis de la tragèdia clàssica. Enllaç: IMDB.

FOTO DE L’APUNT: “Les feuilles mortes”, d’Aki Kaurismaki.