Dimarts de vídeo al Sta. Mònica

Ens complau anunciar-vos que la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya/Sodepau enguany iniciem una nova col.laboració amb el centre Sta Mònica, situat al capdavall de les rambles de Barcelona.

El Santa Mònica és un un centre interdisciplinari d’arts dedicat a impulsar la creació contemporània. El seu objectiu és servir com a plataforma de difusió de la creativitat contemporània a Catalunya i com a espai de reflexió per promoure el debat i generar idees sobre els conceptes que envolten la creació artística i la seva relació amb el públic.

Ens hem afegit com a festival programador als “Dimarts de vídeo” i al nou espai dedicat a la paraula dita, “Dijous de Veu i Paraula”, amb el propòsit de seguir donant a conèixer les cultures de la riba sud de la mediterrània al públic català.

En els “Dimarts de vídeo” ampliarem l’espai que des de la Mostra dediquem als curtmetratges, difonent algunes de les peces que hem projectat a la Mostra o aquelles que no hi tenen cabuda però que considerem que calen ser vistes per les reflexions que aporten i els debats que susciten.

La primera de les sessions que organitzem serà el proper 20 de febrer a les 19h a la sala Bar. En vindran dues més, en diferents moments de l’any, que us anunciarem quan estiguin enllestides.

A la primera sessió proposem el visionat de “Memòria de la terra” de Samira Badran acompanyada d’una conversa amb l’artista sobre l’art com a reivindicació de l’existència de Palestina i del “checkpoint” com a mecanisme essencial de l’ocupació israeliana.

Aquest curtmetratge d’animació proposa una reflexió de la condició humana sota el jou de diferents formes de violència, essent la memòria col·lectiva i la identitat una forma de resiliència.

Després de la projecció de “Memòria de la terra” de l’artista palestina, Samira Badran, conversarem amb ella sobre el seu treball, centrat, principalment, en les seves percepcions del context palestí sota l’ocupació israeliana. De la seva mà explorarem els conceptes de memòria col.lectiva, confinament, immobilitat, impediments i fragmentació del territori i del cos.

Samira Badran, artista visual palestina. Estudià a l’Acadèmia de Belles Arts del Caire, i després va continuar els seus estudis de pintura i gravat a l’Accademia Delle Belle Arti di Firenze. El treball de Samira se centra principalment en les seves percepcions del context palestí sota l’ocupació colonial Israeliana. Explora conceptes de memòria col·lectiva, confinament, immobilitat, impediments i fragmentació del territori i el cos. A banda de l’animació en curtmetratges, les seves creacions utilitzen altres suports i tècniques múltiples com dibuixos a tinta, aquarel·les, pintures acríl·liques i oli, collage, gravats, fotografia i instal·lacions.

Ha exposat les seves obres d’art en exposicions personals i ha participat en exposicions col·lectives i festivals internacionals, al món àrab, Europa i els EUA.

Memory of the Land, el seu primer curtmetratge, va guanyar el 2018 el premi a millor film experimental al Nazra Palestine Film Festival a Venecia i l’any 2020 el premio del jurat al Al-Ard Film Festival a Cerdenya.

Més informació: https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Dimart