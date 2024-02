Els lliurepensadors que refusen l’esquerra woke què són ?

Aviat farà disset anys que vaig obrir aqueix bloc d’opinió política. A l’hora de triar un nom que identifiqués el meu pensament vaig optar “per l’esquerra de la llibertat”, establint des de bon començament la confrontació amb el progressisme d’arrels totalitàries que ha hegemonitzat al nostre país l’espai cultural, comunicatiu i acadèmic des de fa més de mig segle. Hores d’ara s’ha transmutat en l’esquerra woke, (a la qual s’ha afegit ER tot liquidant l’ideari republicà) aquella que en paraules de Xavier Diez defineix així: “És a dir, aquelles polítiques innòcues, que busquen projectar una imatge progressista en un país que se’ns desfà a les mans, una nació atacada per la llengua, la cultura, l’educació, la sanitat, els serveis públics i qualsevol cosa que implica la mediocratització del nostre present, i que esdevé un útil col·laborador per destenyir el nostre futur”.

El més frapant de tot plegat és que el wokisme nostrat (còpiat d’arreu) demostra un caràcter dogmàtic i inquisitorial, envers el més mínim qüestionament de les cabòries que han substituït els principis marxistes-leninistes, que fa feredat. Aqueix sectarisme és inversament proporcional a la seva incapacitat per oferir cap mena de projecte constructiu -local o nacional-, només cal veure la buidor intel·lectual de Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélechon o Oriol Junqueras. Torno a citar Xavier Diez per il·lustrar la situació: “A mesura que faig anys, en aquesta època de confusió civilitzatòria, més desconcertat em trobo. Sempre em temia haver de viure sota la fèrria censura d’un règim dictatorial, d’una dictadura militar, d’un sistema de llibertats limitades com podríem arribar a tenir alguna experiència del passat o d’algunes societats en què la llibertat d’expressió pot constituir una amenaça per a la (seva) seguretat pública. No m’arribava a imaginar que allò que en deien esquerra, suposadament hereva del pensament il·lustrat, del liberalisme, de la llibertat de pensament, actuaria al més pur Stasi o policia de la moral”.

El proppassat 9 de febrer el lliurepensador francès Samuel Fitoussi es demanava des de les pàgines de Le Figaro: Pourquoi tant d’intellectuels qui critiquent la gauche continuent à se réclamer d’elle?, del qual val la pena extreure’n aqueix paràgraf: “Avez-vous remarqué la multiplication, dans le débat public, d’intellectuels qui critiquent profondément la gauche, tout en proclamant qu’ils sont de gauche ? La gauche a capitulé sur la laïcité, déplorent-ils. Elle est trop souvent clientéliste, affirment-ils. Elle a embrassé le multiculturalisme et le communautarisme, regrettent-ils. Elle a abandonné l’universalisme et la liberté d’expression. Elle verse dans la haine des forces de l’ordre. Elle cultive le ressentiment anti-occidental. Elle est travaillée par un antisionisme aussi obsessionnel que suspect. Elle a renié les Lumières. Elle a adhéré à un écologisme antimoderne et dogmatique. Elle a abandonné les classes populaires (auxquelles elle préfèrerait les étudiants non-binaires souhaitant avoir accès à des toilettes non-genrées). Elle ne combat pas l’obscurantisme islamiste. Et pourtant, répètent à l’envi ces intellectuels, nous restons de gauche. La géographie politique éclipse la réalité des actes, des discours et des idées, avec à la racine, une idée assez puérile : la gauche est bonne, la droite est mauvaise”.

El patriotisme republicà ha esdevingut residual, com si només fos admissible com una referència del passat sense valor operatiu actual. Passa el mateix amb el liberalisme polític i amb el tradicionalisme conservador, estigmatitzats com a reaccionaris. Els lliurepensadors, defensors de la laïcitat, del racionalisme crític a la manera definida per Karl Popper, que no se senten representats per l’esquerra autoritària versió woke, es poden continuar reclamant d’esquerres ? amb quins referents polítics ? poden assumir declarar-se simplement demòcrates mantenint els seus plantejaments ? Una de les respostes possibles és l’oferta per Pierre-André Taguieff: “Pourquoi défendre l’Occident contre ses ennemis ? Raisons d’un nouveau conservatisme”.