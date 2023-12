A les universitats occidentals han fet cau les ideologies totalitàries

És un fenomen constatable des de fa dècades: les universitats europees i nordamericanes han desdevingut un cau on incuben ideologies totalitàries que malden per enderrocar els fonaments mateixos de la nostra civilització. La influència xinesa, islàmica i russa és perceptible en l’acció dels lobbys que financen respectivament al si de les elits polítiques, mediàtiques i universitàries per tal de divulgar el descrèdit del laïcisme, de la llibertat d’expressió, dels sistemes representatius propis de les societats obertes occidentals.

Els pioners en desacreditar el sistema democràtic foren els intel·lectuals francesos crescuts a l’immediata segona postguerra mundial que s’emprenen a reinterpretar el pensament de filòsofs alemanys (Nietsche, Heidegger) que han estat adoptats (el primer) i adaptats (el segon) pel nazisme i que per aqueix motiu són bandejats del procés de reconstrucció democràtica de la identitat germànica posterior al 1945. No hi ha en Derrida, Foucault, et altri) ni un bri de pensament innovador i nacionalment autocentrat, sinó la recuperació en nom del progressisme abstracte i banal de la relativització radical i la desconstrucció de categories filosòfiques i conceptes històrics racionalment elaborats. Hom difumina fets veritablement contrastats en favor d’una interpretació sense límits que té per objectiu recusar l’universalisme dels drets de les persones i els pobles (estigmatitzada com una creació interessada de la cultura juedo-cristiana occidental) en pro d’un relativisme inabastable.

El wokisme és la darrera fornada d’aqueixa tendència desconstructivista. El politòleg francès Pierre Valentin acaba de publicar l’assaig “Comprendre la Révolution Woke”, (Gallimard, 2023), on inclou aqueixa definició: “Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d’opression qui auraient pour but, ou en tout cas pour effet, d’inférioriser l’Autre, c’est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes (sexuelle, religieuse, ethnique, etc..), par des moyens souvent invisibles. Le woke est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de conscientisser les autres” (pàgina 25).

El wokisme i “la intersecció de lluites” han fet forat a les universitats dels EUA i a les de França com s’ha vist arran de l’esclat d’antisemitisme i suport al jihadisme pro-palestí desfermat després de la massacre del 7 d’octubre a Israel. Sabrina Soffer i Jeremy Davis alertaven abans d’ahir al Jerusalem Post: “Campus antisemitism is at a generational crossroads. Jew hatred is never isolated. Jews have long been the canary in the coal mine, first to be attacked and last to be spared”. I això amb la irresponsable actitud, per exemple, de “3 présidentes d’universités US refusent de qualifier l’appel au génocide des Juifs de harcèlement. Les dirigeantes de Harvard, du MIT et de UPenn ont reconnu être inquiètes pour la sécurité de leurs étudiants juifs, mais objectent quant à la sanction à apporte à ces discours”.

De França estant, Vincent Tournier va escriure el proppassat 28 de novembre a l’Observatoire des idéologies identitaires aqueixa reflexió: “Les universités, lieu d’incubation des idéologies totalitaires ?

“Les universités occidentales commencent à inquiéter sérieusement. Le développement du wokisme et de ses dérivés, avec leur lot de délires, de censures et de haines, avait déjà alerté. Mais après les événements du Proche-Orient, un cap est franchi.