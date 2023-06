23 de juliol: la confirmació del declivi de l’esquerra independentista

Probablement, els resultats electorals del 23 de juliol vinent a les eleccions espanyoles confirmaran una tendència perceptible de fa temps però volgudament no reconeguda pels qui haurien de ser els primers interessats a analitzar-la. Crec que som davant la constatació de la fallida de l’esquerra independentista nascuda l’any 1968 deguda a la seva incapacitat per bastir un projecte d’alliberament nacional interclassista i plural ideològicament. El PSAN va proposar convertir l’MDT en un front patriòtic l’any 1986, però no se’n va sortir, (com tampoc Catalunya Lliure l’any 1989, ni Solidaritat Catalana per la Independència l’any 2010).

ERC a partir de l’any 1991, i la CUP d’ençà el 1995, han insistit a prioritzar l’eix esquerra/dreta per davant del conflicte Catalunya/Espanya, que és l’eix que realment inclou els interessos socials contraposats entre els qui es beneficien del manteniment de l’ordre espanyol i els qui el pateixen. Durant els anys del procés l’esquerra independentista en el seu conjunt no ha estat capaç d’articular i liderar el nacionalisme català ni ha concebut un projecte de reconstrucció social de la nació basat en la catalanitat integradora d’una comunitat ciutadana cada cop més diversa. Fent dels “postconvergents” els principals enemics a abatre, ha blanquejat el progressisme hispanocèntric (PSC, Comuns) considerant-lo un aliat, fins que ahir a Barcelona hom ha comprovat la vigència del bloc nacional espanyol i els seus resultats demolidors per a la causa nacional catalana.

El progressisme transversal, tan estèril com banal, és la fórmula ideològica hegemònica que impedeix l’avenç del patriotisme republicà català com a contraposició a l’integrisme d’estat espanyol. El wokisme nostrat (la farsa de les lluites compartides, l’antiracisme selectiu i arbitrari, l’antifeixisme d’arrels estalinistes..) condueixen al no res, a la desconstrucció de cohesió social basada en la catalanitat. Hom ha menystingut els catalans de dretes, conservadors, tradicionalistes fins a fer-los invisibles políticament tot deslegitimant-ne els sentiments i, a sobre , se’ls acusa d’extrema dreta i feixistes si voten candidats a alcalde en els que es veuen representats.

Previsiblement ER continuarà baixant en suport electoral per haver estat el principal còmplice de la desconstrucció del procés i la satèl·lització al voltant del PSOE, la CUP perdrà els trapelles inofensius que els representen a les Corts espanyoles i Junts encara aguantarà sense altre mèrit que no haver arribat als graus de frivolitat i inconsistència dels anteriorment esmentats. Davant el nou cicle històric liderat pel sector més agressiu del nacionalisme espanyol, el nacionalisme català no té resposta, restant Catalunya el reducte del progressisme hispanocèntric residual (al País Basc/Navarra, serà el nacionalisme euskaldun el qui resistirà l’onada espanyolista).

L’única via de regeneració del nacionalisme català és el retorn als orígens, actualitzant-los, d’Estat Català, del Front Nacional de Catalunya, recuperant els plantejaments del front patriòtic, que encaixen amb els de l’ANC i el Consell per la República, però sobretot la credibilitat, la coherència i la viabilitat de les propostes tàctiques i estratègiques, també les electorals.