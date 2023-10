La reacció dels col·lectius de suport a la causa palestina després de la massacre perpetrada per Hamàs ara fa una setmana ha estat de complicitat activa amb els jihadistes i els seus propòsits genocides, cap mena de moderació ni reflexió crítica, ans al contrari exhibició d’un fanatisme que només duu a intensificar la violència i interioritzar-la a les societats obertes occidentals, els governs de les quals han fet costat -en menor o major grau- a Israel.

El palestinisme mític és un dogma que no admet el contrast amb la realitat dels fets, ni la història, ni els arguments en pro de la solució del conflcte amb Israel. En això difereix totalment del sionisme, al si del qual hi ha corrents divergents i autocítiques, amb predisposició al diàleg amb els àrabs. Una altra diferència és que els jihadistes celebren amb pastes i cants al carrer els seus crims mentre que els jueus es recullen en silenci quan soterren els seus morts. Malgrat queixes evidències l’islamo-gauchisme té un ample suport entre el món acadèmic occidental, els mitjans dits progressistes i l’esquerra esmaperduda que no té cap projecte efectiu i està en plena fallida arreu d’Europa.

Ni l’evidència que som a les portes d’una intifada jihadista pro-palestina contra les societats obertes occidentals acusades pels seus promotors (anticapitalistes, wokistes i islamistes) fa capgirar el parer dels qui en són còmplices i víctimes potencials alhora. Ahir, un professor d’institut va ser assassinat a França per un jihadista, nombrosos atemptats van poder ser evitats per la policia, el govern ha hagut de mobilitzar set mil militars per protegir establiments públics susceptibles de ser atacats. Els governs d’Alemanya, el Regne Unit Itàlia, entre d’altres, han prohibit les manifestacions de suport a Hamàs pel contingut genocida i racista dels eslògans que s’hi criden. La base social que es mobilitza és la mateixa de la qual van sorgir ara fa deu anys els jihadistes autòcton de les societats europees que van anar a lluitar amb el Califat Islàmic. I malgrat tot això, la complaença amb la victimització de la causa palestina -a la qual no s’exigeix cap límit moral ni polític per diferencir-se del jihadisme- es manté inalterable.

Sortosament, s’alcen veus dins la comunitat musulmana que donen l’alerta: “À la Grande mosquée de Paris, l’imam appelle à « ne pas importer le conflit . L’imam n’a pas évoqué l’attaque meurtrière dans un collège-lycée de Arras, qui a coûté la vie à un enseignant, drame survenu peu de temps seulement avant son prêche”. Els lliurepensadors àrabs, com Boualem Sansal (« Du Hamas à Arras, l’islam radical a déclenché une guerre sainte contre l’Occident ») i Tahar Ben Jalloun diuen allò que els intel·lectuals nostrats no gosen expressar. Però, la llarga guerra que just acaba de començar a Israel i els territoris palestins tindrà ben segur repercusions directes i immediates a Europa, i de res serviran les falses equidistàncies ni la doble moral que culpabilitza sistemàticament els jueus de tots els mals haguts i per haver.