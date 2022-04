Anotacions sobre la teoria de la interseccionalitat i les “lluites compartides”

La teoria de la interseccionalitat és una eina creació intel·lectual inicialment pensada per comprendre de manera crítica la multidimensionalitat de les relacions de dominació al si de les societats contemporànies. Pel lingüísta francès Jean Szlamowicz: «L’intersectionnalité est une revendication militante qui n’a aucune réalité scientifique», segons explica encertadament ahir a Le Figaro. Per la sociòloga alemanya Karin Stögner, segons un compendi del seu pensament publicat abans d’ahir per JForum: “L’intersectionnalité une approche qui exclut l’antisémitisme“, del qual val la pena retenir aqueix paràgraf: “L’intersectionnalité est un instrument analytique pour comprendre de manière critique la multidimensionnalité des relations de pouvoir. Il est apparu pour la première fois dans les années 1970, dans les débats sur le Black Feminism et signalait une lutte intersectionnelle, c’est-à-dire une lutte sur deux fronts : contre le sexisme au sein du mouvement des droits civiques et contre le racisme au sein du mouvement des femmes. À cet égard, l’intersectionnalité a toujours été à la fois un concept analytique et une pratique politique. Actuellement, l’antisémitisme mondial n’est que rarement inclus dans la théorie intersectionnelle, et les Juifs sont souvent exclus des mouvements sociaux féministes antiracistes qui prétendent être guidés par l’intersectionnalité. L’orientation antisioniste véhémente de certains de ces mouvements, qu’il s’agisse de la Marche des femmes sur Washington , de la Chicago Dyke Marchou Black Lives Matter , pose la question : pourquoi le cadre de l’intersectionnalité exclut-il systématiquement l’antisémitisme ? Dans cet essai, je vais d’abord opposer l’antisémitisme et le racisme, avant de montrer que la recherche sur l’antisémitisme et l’intersectionnalité ne doivent pas nécessairement s’exclure. Je poursuivrai en développant une approche spécifique de l’intersectionnalité qui considère les idéologies les unes par rapport aux autres, lit l’antisémitisme lui-même comme une idéologie intersectionnelle et lit les formes de théorie et de pratique intersectionnelles qui excluent les Juifs comme invoquant eux-mêmes l’antisémitisme”.

Al nostre país la teoria de la interseccionalitat ha estat majoritàariament acollida de manera acrítica, superficial i dogmàtica, per exemple, l’inefable Jordi Cuixart pregona arreu les “lluites compartides”, mentre menysté la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana que haurien de ser les prioritats d’Òmnium Cultural, (només cal veure el paper mesell que està fent respecte del quatripartit de la vergonya que acata la imposició del 25% de castellà a l’escola). L’única lluita compartida és per la independència, la resta només són cabòries emprades per estroncar tota mena de crítica envers les “teories del gènere” o l’islamisme polític.