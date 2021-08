L’estranya desfeta

Marc Bloch, l’eminent historiador francès, combatent voluntari a la Segona Guerra Mundial, va deixar escrites les seves reflexions sobre la desfeta de l’estiu del 1940 en un assaig titulat L’Étrange Défaite, editat pòstumament a la seva execució a mans dels col·laboracionistes que no suportaven la seva condició d’actiu resistent i de jueu. Fou el primer analista a assenyalar la responsabilitat de les elits franceses que feia temps anhelaven un règim com l’Alemanya nazi o l’Itàlia feixista i abocats a una guerra que no volien de cap manera van preferir la victòria del nazisme abans que un eventual triomf del front popular. El resultat fou que el règim de Vichy encapçalat per Petain va rebre el suport majoritari no solament de la burgesia sinó d’un ampli ventall de la classe política que optar per la rendició i l’adopció d’un feixisme a la francesa tot col·laborant activament amb els ocupants alemanys a combatre la resistència i els aliats.

Salvant les distàncies, les deduccions de Marc Bloch són aplicables a la recerca d’una explicació a la sobtada i majoritària claudicació dels dirigents independentista al mateix octubre del 2017 divulgant, immediatament, la brama que el referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre hava estat una desfeta nacional catalana. Sense autocrítica per la manca de preparació d’estructures d’estat durant els anys de procés independentista, ni reflexió honesta i oberta a partir de la realitat dels fets, jurídica i política, el discurs propagandista de la derrota ha esdevingut hegemònic al cap de quatre anys amb la complicitat del poder espanyol i els subalterns nostrats.

L’explicació rau en el fet que molts dels que aparentment tenien pressa per fer la independència amb 68 diputats, realment no la desitjaven perquè el seu projecte veritable era assolir la gestió autonòmica de les elits autòctones de les quals aspiren a formar part. La llarga i minuciosa desconstrucció del procés independentista menada per ERC ha culminat exitosament per aqueix partit amb la constitució del govern presidit per Pere Aragonès i beneït pels assistents a l’acte del Liceu convocat per Pedro Sánchez. L’actitud d’Esquerra té els seus antecedents en la ruptura que hi ha entre l’etapa en que Àngel Colom i posteriorment Josep-LLuís Carod-Rovira, tot i les diferències, tenien en comú la prioritat a la causa independentista, mentre que els lideratges de Joan Puigcercós i Oriol Junqueras la subordinen a pactes amb el PSOE com van fer durant els segon tripartit. ERC ha fet seu el model de partit dels capitans del PSC i s’ofereixen de franc al PSOE per a la reforma del marc institucional estatal (com van fer amb el finançament autonòmic de Rodríguez Zapatero). Alhora que no tenen cap projecte de transformació de la situació estructural de dependència política i espoli econòmic, ans al contrari, formar part dels gestors que la perpetuen (així cal interpretar, per exemple, el suport prefernt a la UGT en detriment del sindicalisme nacional català).

L’actitud d’ERC té precedents, Josep Tarradellas fou un veritable Petain en el moment de restablir la Generalitat, com encertadament va assenyalar Josep Rahola, senador d’Esquerra, en l’article que li va dedicar quan encara era president de la Generalitat, “D’un petit De Gaulle a un Petain”. Avui, però no hi ha ningú dins del partit capaç de denunciar els nous petains que el comanden. Cal dir, però, que “l’estranya desfeta” nostrada no és responsabilitat només de Junqueras i els seus acòlits, el PDECat plenament, i en menor mesura la CUP i Junts per Catalunya, són còmplices d’aqueix aplanament vergonyós, de paraula o amb fets, com la ridícula abraçada de Jordi Cuixart a Miquel Iceta o l’amonestació als qui escridassen Ada Colau. El progressisme abstracte i banal de les “lluites compartides” és trasnversal des del PSC a la CUP, passant pels Comuns i Òmnium, que assenyalen l’extrema dreta com a enemic ocultan que el conflicte real és entre l’independentisme i el poder espanyol.

La cobertura mediàtica a aqueixa operació d’estat per liquidar (ajornar, diuen els polítics mesells catalans) l’independentisme és tan aclaparadora com ficticis són els arguments dels gregaris que divulguen impostures a mida que no resisteixen la crítica raonada. Un mostra n’és l’article “Paisatge basc després de la batalla“, d’Antoni Batista, el proppassat 10 a l’Ara. Equipara, “la derrota de l’independentisme basc que era armat, i la derrota de l’independentisme català, que és pacífic”, per concloure que “l’Estat s’ha imposat als dos sobiranismes nacionals més potents, i ara, l’un i l’altre, es veuen abocats a una llarga travessia d’autonomia encara més restringida que quan van començar les seves respectives lluites, i a veure-les venir encara molt pitjor si a Espanya governa l’extrema dreta”.

El final de la lluita d’ETA no hauria d’haver suposat la derrota de l’independentisme basc si la dissolució unilateral s’hagués adoptat arran dels acords de Lizarra/Garazi l’any 1998, com el final de Terra LLiure entre el 1991 i el 1995 no va ser una derrota de l’independentisme català malgrat les detencions de l’operació Garzón. Ans al contrari, el creixement d’ERC i del sobiranisme en general, fou espectacular a partir d’aquell moment. El dicurs derrotista és una interpretació distorsionada que no suporta el contrast amb l’argumentació jurídica de la validesa del referèndum de l’1 d’octubre que va fer, entre altres, el Col·lectiu Maspons i Anglasell, ni la validesa política que reiteradament sustenta, entre d’altres, Vicent Partal als editorials de Vilaweb. Mai el poble català havia arribat efectivament tan lluny, ni al 14 d’abril del 1931, ni al 6 d’octubre del 1934.

Dissortadament, no tenim encara qui escrigui “L’estranya desfeta” nostrada, tenim aspirants a Petain que s’ufanen del pas donat del (fals) conflicte al (real) col·laboracionisme amb el poder espanyol, el botiflerisme dels quals s’anirà fent més agressiu a mesura que fracassi la taula de diàleg i deixin al descobert la seva actitud claudicant, com va fer Pierre Laval (qui serà ?). Hores d’ara, els còmplices de la dependència són políticament majoritaris, mentre que els resistents són clarament minoritaris. Qui serà el De Gaulle que capgiri la correlació de forces ? Només pot ser-ho al capdavant d’un Consell per la República efectiu el president Carles Puigdemont, com es va atrevir a dir Júlia Taurinyà a Vilaweb el 28 de gener del 2020: “Cal apostar pel govern a l’exili, Puigdemont fa pensar en De Gaulle“, unes paraules que li van comportar plegar com a delegada a la Catalunya Nord d’aqueix organisme a instàncies del seu partit. Per això, ERC contribueix a l’assetjament espanyol Puigdemont boicotejant el Consell per la República.