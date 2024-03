12 de maig: l’independentisme absent

Les eleccions al Parlament de Catalunya convocades precipitadament avui seran les del retorn a l’autonomisme desacomplexat, sense les impostures de les del 14 de febrer del 2021. Malgrat que hi pugui haver una entesa forçada entre la llista cívica promoguda per l’ANC i el projecte Alhora impulsat per Clara Ponsatí el quart espai independentista, realment existent socialment, amb moltes dificultats podrà aspirar a capgirar la dinàmica claudicant de Junts i ER.

La CUP confirmarà el declivi de l’esquerra independentista ja perceptible al cicle electoral de l’any passat, abandonat tot projecte de construcció nacional de la catalanitat per abraçar el wokisme abstracte i banal que n’és incompatible. Ans al contrari, al 12 de maig vinent hi haurà dissortadament per la causa independentista una eclosió del palestinisme mític on convergeixen totes les variants de l’antisemitisme, (el neofeminisme pro-islamista en lloc destacat). Els Comuns, ER, CUP competeixen pel vot islamista i antisionista sense cap mena de noció geoestratègica nacionalment autocentrada en els interessos catalans.

La cabòria contra l’extrema dreta serà present de ben segur a la campanya atesa la desinformació permanent als mitjans nostrats que impedeix reconèixer un fenomen emergent arreu d’Europa ( a Còrsega, per exemple) , l’exit fulgurant dels candidats que defensen el model de civilització occidental i la identitat dels pobles que el conformen. L’esquerra post-nacionalista és incapaç de comprendre la inseguretat cultural i el desassossec de les classes populars emprobrides acceleradament (obrers industrials, comerciants, pagesos) que cerquen alternatives que els protegeixin (com va ser fa cent cinquanta anys el carlisme o el brigantagio). Potser Sílvia Orriols serà la sopresa de la nit electoral.