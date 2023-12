El neofeminisme antisemita, ignominiós component del wokisme

El proppassat 25 de novembre, arreu del món civilitzat hom va commemorar el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, però la feta a les jueves per part dels jihadistes palestins gairebé només la van denunciar a Israel. La muller del president d’Israel va exclamar-se: “Michal Herzog dénonce le silence des groupes de défense des droits sur les viols du Hamas“. Excepcionalment, una manifestació va tenir lloc a París amb la participació d’un grup representant les israelianes víctimes de violacions i mutilacions sexuals en l’atac del 7 d’octubre passat.

Dissortadament, però, la majoria de les feministes occidentals callen, tot legitimant la violència contra les dones israelianes en nom de la causa superior del poble palestí, com és el cas d’una de les icones mundials de les “persones no-binàries”, Judith Butler, que considera els membres de Hamàs com els lluitadors per la llibertat. Veure la resposta contundent d’Hadar Galron, a YnetNews, el proppassat 13 d’aqueix mes: ‘You’ve made yourself the useful idiot of antisemites’: An open letter to Judith Butler: Esteemed academic, claiming to be a feminist, overlooks Hamas’ violence against women while accusing Israel of ‘genocide’, showing her pseudo-feminism’s inconsistency”.

Julia Christ va publicar el proppassat 29 de novembre a la revista “K. Les Juifs, l’Europe et le XXiê siècle”, aqueix article denunciant la hipocresia i la ignominia de les feministes occidentals que callen “Sur les viols de masse le 7 octobre en Israël: “Le viol, l’un des objectifs – occulté – de l’attaque du 7 octobre…”. Els orígens d’aqueixa perversió del feminisme els ha analitzat Kara Jesella en aqueix documentat article aparegut el proppassat 15 al magazine australià “Quellette”: “A History of Feminist Antisemitism“. The story of how activists and academics exchanged the struggle for universal female improvement for a politics of division and hatred”.

Les conseqüències de la violència contra les dones jueves ha comportat, segons publicà el proppassat 18 d’aqueix mes el priòdic YnetNews, “Knesset confronts high suicide rates in wake of Hamas sexual violence. Sexual trauma experts urge government to expand budgetary allocation for treatment, as suicide numbers after October 7 unusually high”.

Els fets, – les seves conseqüències- no importen quan es tracta de preservar els dogmes per part dels qui els propagen, és a dir, la munió de causes que s’apleguen sota la bandera del wokisme tenen per objectiu abatre les societats obertes occidentals (en el sentit que les va definir Karl Popper), per això prenen per aliats els moviments totalitaris que tenen els mateixos propòsits. Això explica com un missatge d’Oussama Ben Laden divulgat l’any2002 ha estat de nou escampat amb èxit a les xarxes socials (tik tok, significativament). Segons Pierre Valentin, estudiós del wokisme, els militants progressistes compareteixen amb els islamistes el mateix odi a Occident, tal com explica en l’article que va publicar a Le Figaro: “États-Unis: pourquoi des militants woke ont fait l’éloge de Ben Laden”.

Aqueix professor universitari francès acaba de publicar l’assaig “Comprendre la Révolution Woke”, (Gallimard, 2023), on inclou aqueixa definició: “Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d’opression qui auraient pour but, ou en tout cas pour effet, d’inférioriser l’Autre, c’est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes (sexuelle, religieuse, ethnique, etc..), par des moyens souvent invisibles. Le woke est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de conscientisser les autres” (pàgina 25).

Dissortadament, les neo-feministes pro-islamistes són a l’avantguarda d’aqueix moviment reaccionari (en el sentit que no tenen cap model de societat alternatiu al “capitalisme”, és a dir, al sistema democràtic occidental) que concentra en Israel tots els mals que diuen voler combatre (racisme, colonialisme). Indiferents a les contradiccions brutals dels seus plantejamnets, com és el cas del col·lectiu autodenominat “Queers for Palestine: Identity Politics at Its Most Absurd. In Palestine, they’d be killed“, com els adverteix Armin Navabi en aqueix article publicat el proppassat 2 de novembre a l’anteriorment esmentat magazin Quillette.