En l’antisemitisme convergeixen les “lluites compartides” de tots els totalitarismes

Quan encara no fa vuitanta anys de l’acabament de la Segona Guerra Mundial a Europa, i, per tant, del genocidi contra els jueus perpetrat pels nazis i els seus col·laboradors, l’atac del jihadisme pro-palestí contra Israel el proppassat 7 d’octubre ha activitat l’antisemitisme multidimensional a escala mundial com mai s’havia vist.

A banda de l’antisemitisme islàmic, noves tendències s’afgeixen a l’odi contra el poble jueu i els que defensen els valors que representa com a nació: des d’Elon Musk, acusant els jueus de racisme anti-blanc, (IBM, Disney et l’UE retirent leurs publicités de X, craignant l’antisémitisme rampant, Musk a publié ses propres tweets approuvant une théorie du complot antisémite, ...), fins a la xarxa xinesa Tik Tok, (denunciada per Sacha Baron Cohen com “le plus grand mouvement antisémite depuis le nazisme“), passant per tota la gama d’islamo-gauchistes occidentals.

L’esquerra woke és la menys perillosa en la pràctica bèl·lica però la més perniciosa per la confusió ideològica que escampa, ja que considera que els jueus representen l’hegemonia cultural i econòmica dels blancs nordamericans contra la qual s’alcen totes les minories (ètniques, religioses, sexuals) oprimides pel sistema democràtic occidental aplegades en la teoria de les lluites compatides i interseccionals. Des de la seva perspectiva, l’islamisme i el palestinisme adquireixen la legitimitat per atacar Israel, Occident i el model de societats obertes que representen en nom del post-colonialisme, l’antiracisme i l’anti-imperialisme barrejant conceptes espigolats de Franz Fanon, Edward Saïd, Michel Foucault, entre d’altres. Aqueixa és la contribució del wokisme a l’antisemitisme contemporani.

Aqueix relat mediàticament i políticament divulgat des del cor mateix d’Occident (llevat d’Alemanya, els estats eslaus centre-europeus, Hongria i els bàltics) ha estat possible per la desconstrucció consentida del racionalisme crític que cerca la veritat històrica dels fets i la comprensió de les mentalitats que els han possibilitat (nocions absents fora del procés civilitzacional que ha fet realitat de les societats obertes occicentals). Hom difumina fets veritablement contrastats en favor d’una interpretació sense límits que té per objectiu recusar l’universalisme dels drets de les persones i els pobles (estigmatitzada com una creació interessada de la cultura juedo-cristiana occidental) en pro d’un relativisme inabastable. Aqueixa inhibició de les elits culturals i polítiques europees és a l’arrel d’aqueixa actitud suïcida consistent en presentar Hamàs com un moviment de resistència contra l’ocupació israeliana i no com una secta islamo-nazi amb propòsits genocides contra Israel i Occident.

Hamàs, Al Qaeda o el Califat Islàmic no comparteixen les bases ideològiques tardo-marxistes del wokisme, però les utilitzen per afeblir Occident, una complicitat consentida per l’islamo-gauchisme. Aquest no té un projecte polític propi ni innovador, com diu James Lindsay (autor de Cynical Theories, with Helen Pluckrose, Pitchstone Publishing. 2020) a Le Point del proppassat 3 de novembre: “Car les woke sont les héritiers et les continuateurs du léninisme. Comme celle des communistes, leur “démocratie authentique” ne se réalisée que lorsqu’ils détiendront la totalité des pouvoirs et que tous les autres seront interdits de parole… Car ce sont, eux aussi, des totalitaires”.

Aqueixa confusió conceptual, barrejada amb la incapacitat de presentar cap projecte constructiu altre que les impostures de “la inclusió” sistemàtica en nom d’un igualitarisme abstracte i estèril (perceptibe en el fracàs dels sistemes educatius) i “el desenvolupament durable” (esdevingut un dogma incompatible amb la prosperitat socio-econòmica sobre la qual se sustenta el benestar col·lectiu) han provocat una regressió democràtica generalitzada a la majoria dels estats europeus. La incapacitat de fer front alhora al conflicte intern que suposa l’emergència de “les lluites compartides” (incompatibles amb l’essència mateixa de la identitat nacional dels diferents pobles europeus) i alhora a l’agressió exterior de l’eix Rússia-Xina-Iran és allò que impideix -circumstancialment- a les societats obertes occidentals autodefensar-se i combatre l’antisemitisme que comparteixen tots els seus enemics.

Sortosament, a banda de l’excepcional capacitat de la resiliència d’Israel, cal comptar amb l’eventual capacitat d’influència i potencialitat dels lliurepensadors de cultura musulmana per fer front al jihadisme (com Kamel Daoud, Boualem Sansal o Hussein Aboubakr Mansour, -autor de l’impactant article “The Savage Nihilism of ‘Free Palestine’). I també del rol globalment creixent, -assenyalat en aqueix report recent de l’INSS Israel- dels estats democràtics asiàtics (Índia, Japó, Corea del Sud), aliens a l’onada antisemita en curs.

Finalment, una consideració sobre l’actual hegemonia de l’antisemitisme transversal entre les elits mediàtiques i polítiques catalanes, incapaces d’independitzar Catalunya però agosarades a l’hora de menysprear Israel per defensar-se, els efectes de la qual són altament adversos no solament per la credibiltat del projecte nacional al si d’Occident sinó per la mateixa subsistència de la nació catalana. El trellat de “lluites compartides” aplega col·lectius diversos sense projecte compartit però coincidents en la negació pràctica de la causa nacional catalana com a identitat vertebradora social política. El progressisme woke que uneix CUP, ER, Comuns i bona part de Junts i PSC nega tota potencial aliança interclassista i ideològicament pluralista en favor de prioritzar la independència de Catalunya. Ans al contrari, qui defensa aqueixa prioritat és acusat de “d’extrema dreta”, “racista” o “feixista” (al nostre desorientat país els antisemites gosen impunement autoqualificar-se d’antifeixistes).

El projecte d’una Catalunya democràtica, solidària amb els estats democràtics occidentals i Israel, activament en lluita contra l’antisemitisme, no té representació política hores d’ara, i és una de les causes que explica la pèrdua de credibilitat i de viabilitat de la causa independentista.