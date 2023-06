ChatGPT: Més enllà d’una endevinalla

En els últims temps, hem assistit a un augment de les notícies que intenten ridiculitzar i menystenir la intel·ligència artificial (IA), en particular ChatGPT, una IA desenvolupada per OpenAI. Un exemple d’aquesta tendència és un article del passat 15 de juny publicat a La Vanguardia que es fa ressò d’una endevinalla que, segons un tuitaire, ChatGPT no va poder resoldre.

L’article de La Vanguardia parla sobre una endevinalla que ha posat en dificultats a la IA ChatGPT. Aquesta va ser publicada a Twitter per un usuari anomenat @DaniNovarama, diu: “La mare de Juan té 4 fills. Tres d’ells es diuen Pedro, María i Lucas. Com es diu el quart?” Aquesta publicació ha tingut una gran repercussió a Twitter, amb prop de 500.000 reproduccions, més de 6.200 ‘m’agrada’, 800 retuits i 100 comentaris. Malgrat les indicacions dels usuaris perquè ChatGPT llegís bé l’endevinalla, segons aquest usuari de Twitter la IA no va aconseguir donar la resposta correcta. L’article conclou amb l’autor del tuit intentant de nou amb diferents indicacions, però sense èxit.

Però, abans d’entrar en detalls, cal fer una reflexió crítica sobre aquesta mena de notícies. És just ridiculitzar una IA per no poder resoldre una endevinalla? És aquesta la millor manera d’avaluar les seves capacitats? No seria més útil, en canvi, analitzar com aquesta tecnologia pot transformar les nostres vides, facilitar-nos la feina o ajudar-nos a resoldre problemes complexos?

Ara bé, tornem al fet. Personalment he fet la prova en 4 supòsits: Preguntant a ChatGPT en espanyol en la versió 3.5 i la 4, obtenint els següents resultats.

Preguntant a ChatGPT en català en la versió 3.5 i la 4, assolint els següents resultats.

Com veiem ara com ara la IA és capaç de resoldre-ho. La resposta, evidentment, és Joan. Això ens demostra que la capacitat de ChatGPT per resoldre endevinalles no és inherentment limitada, sinó que pot dependre de factors com el llenguatge o el context en què es formula la pregunta.

A més, és important destacar que ChatGPT ha evolucionat amb el temps, no poso en dubte que potser fa sis dies no la sabés resoldre, així i tot, jo crec que la versió 3.5 ja era capaç de resoldre-la i la versió 4 també. Però en el cas que no fos així, això ens mostra que la IA, en menys de sis dies com està en constant evolució i aprenentatge hauria après.

Un altre aspecte clau per entendre el funcionament de ChatGPT és la importància dels prompts i el context. Un prompt és la instrucció o pregunta que es dona a la IA, i el context és el conjunt d’informació que la IA té en compte per respondre. Si el prompt o el context no són clars, la IA pot no ser capaç de donar una resposta correcta. Per tant, quan utilitzem ChatGPT, hem de ser conscients que la qualitat de les nostres preguntes i instruccions pot afectar la qualitat de les respostes.

Per tant, en lloc de ridiculitzar la IA per les seves “limitacions”, hauríem de valorar les seves capacitats i el seu potencial. Les IAs com ChatGPT no són perfectes, però estan en constant evolució i poden ser eines molt útils si les fem servir de manera adequada. A més, hauríem de recordar que la IA és una eina creada per humans i, per tant, les seves limitacions són també les nostres limitacions. En lloc de ridiculitzar-la, hauríem de treballar per millorar-la i aprofitar al màxim el seu potencial.

Però, per sobre de tot, hauríem de recordar que la IA és una eina, no un fi en si mateixa. La seva utilitat no es mesura per la seva capacitat per resoldre “enigmes” o “endevinalles”, sinó per la seva capacitat per millorar les nostres vides. En aquest sentit, ChatGPT ja ha demostrat ser una eina valuosa, capaç d’ajudar-nos a programar, a escriure, a aprendre idiomes o matemàtiques, i fins i tot a cuinar.

Així doncs, la pròxima vegada que llegiu una notícia que ridiculitza la IA, us convido a reflexionar sobre aquestes qüestions. Penseu en les capacitats reals de la IA, en el seu potencial i en la manera com la utilitzem. I, sobretot, penseu en com aquesta tecnologia pot millorar les nostres vides, l’entorn laboral, acadèmic, recerca, etc. Perquè, al cap i a la fi, això és el que realment importa.

És evident que la IA, com qualsevol altra tecnologia, té les seves limitacions. Però també és evident que té un gran potencial. En lloc de perdre el temps en trobar deficiències i limitacions, hauríem de valorar-la pel seu potencial i treballar per aprofitar-la al màxim. I, sobretot, hauríem de recordar que la IA és una eina al nostre servei, no un adversari a vèncer. En lloc de posar-la a prova en futileses, hauríem de posar-la a prova amb reptes reals, amb problemes que realment importen. Només així podrem aprofitar al màxim el seu potencial i convertir-la en una veritable aliada en la nostra vida quotidiana.