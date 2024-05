El luxe d’editar en Biel Cussó

Tinc la immensa sort de ser amic d’en Biel Cussó. És un amic que em va venir sobrevingut, perquè en realitat ell és amic de la meva cunyada, que va ser qui ens va posar en contacte, fa ja prou anys, i des de llavors he tingut el privilegi de ser el seu amic. També el seu editor. Com que som amics pot ser algú pot pensar que he publicat el seu darrer llibre, “L’herència del dimoni” a Edicions Xandri, perquè som amics, però res més lluny. L’he publicat perquè és un gran llibre, un text que em va atrapar des del primer moment, que em va fascinar per la manera en com es combina la violència, la trama, la precisió lèxica i la natura.

L’he publicat perquè és un luxe tenir un autor com ell en una editorial com la nostra.

En Biel Cussó és un autor molt compromès amb tot el que fa, amb els seus textos, capaç de defensar-los a capa i espasa a tot arreu, en totes circumstàncies. Es diverteix promocionant-los a les xarxes, però sobretot es diverteix quan en concep tots els detalls en les seves mítiques passejades pel bosc, allà on realment crea. I és emocionant aquest nivell de compromís i exigència d’un autor amb el seu text, amb el seu llibre.

“L’herència del dimoni” és un llibre que no deixa ningú indiferent. I presentar-lo a la llibreria Ona ha estat un altre regal per a tots. En Biel Cussó em va fer un gran regal dient que volia publicar amb nosaltres aquest llibre, però el regal més gran és ser amic seu i saber que si el llibre no m’hagués entusiasmat li hauria pogut dir, no l’hauríem fet i hauríem continuat essent amics. Aquesta és la màgia. Perquè el seu llibre també és, sobretot, un gran llibre sobre l’amistat.