Oratge i poesia des del Camp de Túria: Tardor 2023.

El poema que encapçala aquest apunt el vaig compondre expressament, amb intenció de barrejar-hi alguns records de la Tardor al llarg de la meua vida. A grans trets, les amargors de la feina, de la soledat sobrevinguda, del comiat de l’oratge bonancenc d’estiu, hi resten mig amagades sota la bellesa i la dolçor de les catifes daurades i vermelles del bosc i la seua flaire incitadora de records ben engrescadors. Per altra banda, vista l’eixuta actualitat meteorològica tardoral, la referència als aiguats tempestuosos autumnals, aleshores habituals, hi sembla més aviat una relíquia d’altre temps.

CATIFES D’OR

Catifes d’or, pluja de sang i foc al Palància.

Passejar pel bosc, en la tardor de la Ibèrica.

Daurada llum, raig i tro allunyen la bonança.

Vesprada al mar, es giren altes ones d’arena.

Paisatge agrest, el ‘striptease’ ja és memòria.

Recollir apressa, abans no arribe la tempesta.

Temps d’enyor, besos goluts ja són història.

Sempre la feina, entre quatre parets d’esma.

Alenar camins, el teu somrís tacat de mores.

Dringar del riu, al fosc passadís de la colobra.

Comiat coltell, sobtat adéu que el desig m’ofega.

Remor de solitud, entre esbarzers la llum avança.

Obrir el pit, vigorós perfum de terra mullada.

Olorar records, trencar la closca de nous novelles.

Flaire de bosc, trobe a faltar els camins de joia.

Vent terral, enterrossats els ulls, el cor i la testa.

Aiguat brutal, de la calor la natura es revenja.

Albirar l’hivern, en la matinada camí a la feina.

Passant al meu habitual resum dels informes que ha publicat l’Organització Meteorològica Mundial el darrer trimestre, hi destaque les dades pessimistes i els malauradament habituals laments i peticions urgents per l’agreujament del canvi climàtic que continua detectant-se arreu del món. En faré cinc cèntims:

El clima al continent africà, basant-se en les dades recollides fins al 2022, està patint les mateixes conseqüències negatives que es donen a nivell mundial, qualificant-ho d’injust per la desproporció entre el que hi contribueix i el que rep, amb l’agreujant de la seua menor capacitat d’adaptació per a fer-li front, espoliat com està per les empreses multinacionals, provocant nous desplaçaments de població i conflictes armats.

Les dades recollides detecten una pèrdua de la qualitat del aire i l’empitjorament de la pol·lució atmosfèrica com a conseqüència de l’augment de les onades de calor.

Aquest estiu passat hem assolit un altre rècord de temperatura mitjana mundial, destacant la del mes d’agost.

Es constaten els efectes negatius del canvi climàtic en l’assoliment dels objectius de l’anomenada Agenda 2030 de desenvolupament sostenible mundial.

La conferència científica oberta reunida en octubre passat a Kigali (Ruanda), on participaren uns 1.400 científics, responsables polítics i ONGs, ha resultat en una enèsima crida a la necessitat d’una correcció climàtica urgent a les condicions actuals; les conclusions de la qual es faran arribar a la propera COP28 que s’esdevindrà a Dubai.

Les previsions apunten al manteniment de l’episodi actual de “El Niño”, si més no fins a l’abril del 2024.

Les dades confirmen la continuació del creixement de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

L’avançament de l’estat del clima mundial en 2023 apunta a nous rècords climàtics desfavorables per a la població i els ecosistemes mundials.

L’altre pol d’atracció d’aquests apunts trimestrals sobre meteorologia estacional és la presentació i avaluació a grans trets de les dades del meu observatori d’aficionat, situat al terme de Bétera (Camp de Túria). Quant a la darrera tardor climàtica (mesos de descens de la temperatura: setembre, octubre i novembre, a les nostres latituds de l’hemisferi nord), les dades mitjanes de temperatura i acumulades de pluja indiquen valors prou superiors en el primer cas i una mica inferiors als esperats en el segon. La temperatura quasi repeteix (sols per 0,1º C) el valor rècord tardoral de l’observatori, assolit l’any passat. Ara bé, com acostuma a passar amb els valors globals, les dades trimestrals d’enguany amaguen d’altres de mensuals que han resultat rècord per a l’observatori, assenyalant una climatologia perillosament excepcional que no s’atura: la sequera d’octubre i novembre van marcar la mínima precipitació registrada en 25 anys respectivament, i la temperatura mitjana de novembre, fou la màxima registrada en 15 anys; trimestre, doncs, amb tres valors rècords de l’observatori.

Certament, l’oratge d’aquest trimestre del 2023 ha mostrat un estancament força llarg de situacions de calma anticiclònica al nostre àmbit, seguides d’altres de ventoses de component oest, pel pas de pertorbacions atlàntiques pel nord peninsular, que han deixat les nostres comarques a mercè de la sequera i les altes temperatures; tret de la primera meitat de setembre, també excepcional per efecte d’un estancament de signe contrari, amb circulació de llevant, que en pocs dies va deixar les copioses pluges que quasi han salvat el recompte final; precipitacions que no han ajudat pas l’assedegada vegetació de secà, que ja mostra signes evidents de pansiment. Perquè tan important és la quantitat total de pluja com la seua distribució temporal.

Quant a l’anàlisi històrica de dades del meu observatori, pel que fa a la tardor climàtica —un període de 15 anys per a la temperatura i 25 per a la pluja— i que podeu veure a les imatges adjuntes en forma de gràfica, s’hi observa que la temperatura segueix una tendència clarament ascendent —línia vermella de la recta de regressió—, que a hores d’ara se situaria al voltant de 0,8ºC per damunt de la que teníem fa 15 anys; mentre que la pluja total recollida segueix una evolució mínimament descendent —línia blava de la recta de regressió—, que a hores d’ara se situaria al voltant de 5 mm per davall de la que queia fa 25 anys, és a dir, al voltant d’un 3 % inferior.

Com a últim punt de l’apunt, citaré les previsions meteorològiques per a aquest hivern climàtic que ara comença: Segons AEMet, a la península Ibèrica les temperatures mitjanes seran molt superiors a les normals, especialment en les 2/3 parts més al sud (on es troba el País Valencià i les Illes Balears), i les precipitacions acumulades a la banda est peninsular seran normals (on hom agafa com a patró de referència la sèrie del 1991 al 2020).

Molta salut i bon oratge hivernal!