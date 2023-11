De l’Hidra i Quimera (3)

ENTRE CARIBDIS I ESCIL·LA

Entre Caribdis i Escil·la

sotsobra el vaixell de l’Hidra,

on la insaciable Quimera

ens porta destrossa i guerra.

Roda la roda mortal,

la del saqueig infernal,

d’homes i dones,

aigües i terres,

natura vital.

Amos déus la planegen,

homes serfs la fabriquen,

altres més la fem rodar:

quina munió d’engabiats!

Que rode la roda Caribdis,

demanen burgesos i bancs,

els gossos d’Escil·la vigilen,

amb lleis i fusells armats.

Remolí endolcit a l’escola,

capgirat per bustos parlants,

lloat en presons productives,

escons, càtedres i catedrals.

Esclaus que rodem la roda,

amenaçats de foscor social,

empenyorem la vida bona

per un xic d’or comprats,

de grapes caiguts a ratera,

còmplices del furt comunal.

Amos encegats per la roda

no paren de fer-la rodar,

com més va més de pressa,

no poden deixar-la aturar,

no volen perdre potència,

astorats pels negocis rivals.

Entre Caribdis i Escil·la

ens fan jugar la partida,

passem o no per l’embut,

ens faran malbé la vida.

Roda la roda infernal

la del vòrtex Capital,

que xucla i afona

degrada i embruta

valors vitals.

(Bétera, 30/7/2023).