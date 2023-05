Avall el treball o apologia de l’ociositat que encén la vida.

“L’individu, a la nostra societat, treballa amb finalitat lucrativa; però la finalitat social de la seua feina rau sols en el consum del que produeix. És aquest divorci entre l’individu i el propòsit social de la producció el que ens fa difícil pensar amb claredat en un món en què el lucre és l’incentiu industrial.” […] “Hom podria dir que les claus són bones, però els panys són dolents [si aquestes no obrin les portes]. Qualsevol que siga el mèrit de la producció de béns, ha de derivar totalment de l’avantatge que es pot obtenir consumint-los.” [Bertrand Russell hi explica que aquells que prioritzen els mitjans de manteniment de la vida per sobre de les alegries que fan que la vida pague la pena, són com les persones que prefereixen fer claus abans que obrir portes.] (Bertrand Russell, “In praise of idleness”).

En un dia com avui cal recordar un llibre que considere imprescindible: “In praise of idleness” (Apologia de l’ociositat) de Bertrand Russell, matemàtic i filòsof, publicat el 1932.

La idea principal d’aquesta obra de Russell és que la humanitat observa un culte no raonable a la feina, la qual cosa li fa treballar sempre més del que caldria. Russell hi defensa aquesta tesi en base a dos arguments principals:

El primer és que el valor del treball és un prejudici moral de les classes privilegiades, que diuen que l’absència d’activitat portaria la majoria dels éssers humans, sobretot aquells de les classes més desafavorides, a l’ociositat —entesa negativament— i la depravació. Conseqüentment, segons aquesta creença i vistes les opcions que ens imposen les “regles del joc” capitalista, l’interès més important de les persones empobrides pel Sistema hauria de ser restar explotades o autoexplotades de per vida.

El segon és que la producció industrial actual és suficient per assegurar, amb un mínim de feina, les necessitats bàsiques de tots els éssers humans. La racionalització de la producció en temps de guerra ha demostrat que no cal un gran nombre de persones per produir tot el necessari per a tota la població. A més, si aquesta feina fos compartida entre tots, implicaria que cada individu no hauria de treballar gaire per produir les necessitats imprescindibles per a la vida de tothom, sense malbaratar els recursos del planeta.

Consegüentment, Russell hi afirmava que unes quatre hores laborals per dia bastarien per fer que tota la població poguera viure amb prou comoditat, mentre que la resta del temps que abans es gastava en la feina, ara es podria dedicar a l’oci. Aquest oci prendria moltes formes, de les més populars fins a les més intel·lectuals, que ens farien gaudir d’una vida més bona, més temps encesa.

Perquè, com ens canta el poeta Antonio Orihuela al seu llibre “Palos” (La linterna sorda, 2016), en el capítol “El trabajo gustoso”, la vida encesa seria la vida lliurement dedicada a una activitat escollida, desinteressada, en termes de benefici i prestigi social, però electritzant, absorta, sense horaris, tal i com sobreviu avui a l’art, l’escriptura o la recerca. Una tasca que deixaria molt de temps lliure per a la cooperació, l’esdeveniment, la complicitat, la tendresa, el plaer i la joia. Una ocupació que produiria, a la fi, el poble que ens manca.

Per això, en un dia com avui, 1 de maig, Diada Internacional del Treball, caldria reivindicar no solament una feina digna per a tothom, sinó menys hores de treball assalariat amb un sou just, que ens permeta viure una vida digna, o, el que és el mateix, més temps d’oci, més llibertat per a tothom. Menys hores de feina ben pagada al dia ens permetrien repartir-la entre tots i que tots gaudíssem i compartíssem una vida bona!