tramuntanada

Tots els nord marítims de l’arxipèlag balear abatuts per l’escuma d’onades a gran escala encrestades. Espectacle incomprensiblement bell tenint en compte la facilitat de deixar de pensar en el contemporani drama migratori humà travessant la mediterrània. Una cosa no treu l’altra, que diuen els maleïts equidistants, aquells grups d’opinió on a vegades tota persona, lamentablement, ens veiem ficades.

